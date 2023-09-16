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СМИ: бывшего мужа певицы Кэти Перри обвиняют в сексуальных домогательствах - РИА Новости, 16.09.2023
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Шоубиз
 
22:11 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/muzh-1896751648.html
СМИ: бывшего мужа певицы Кэти Перри обвиняют в сексуальных домогательствах
СМИ: бывшего мужа певицы Кэти Перри обвиняют в сексуальных домогательствах - РИА Новости, 16.09.2023
СМИ: бывшего мужа певицы Кэти Перри обвиняют в сексуальных домогательствах
Бывшего мужа певицы Кэти Перри, британского актера Рассела Брэнда обвиняют в изнасилованиях и сексуальных домогательствах в период с 2006 по 2013 год, сообщает... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T22:11
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шоубиз
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Бывшего мужа певицы Кэти Перри, британского актера Рассела Брэнда обвиняют в изнасилованиях и сексуальных домогательствах в период с 2006 по 2013 год, сообщает газета Times. "Комик и актер Рассел Брэнд обвиняется в изнасилованиях, сексуальных домогательствах и эмоциональном насилии в течение семи лет на пике своей славы", - говорится в сообщении издания. Как отмечается, четыре женщины заявили об изнасилованиях в период с 2006 по 2013 год, другие женщины выдвинули ряд обвинений в том, что Брэнд вел себя как "жестокий человек". По данным издания, одна из женщин утверждает, что актер изнасиловал её в его доме в Лос-Анджелесе. Вторая заявила, что Брэнд напал на нее, когда ему был 31 год, а ей 16, она в то время еще училась в школе, еще одна утверждает, что актер подверг ее сексуальному насилию, когда она работала с ним в Лос-Анджелесе. Четвертая женщина также заявила, что подверглась сексуальному насилию со стороны актера. Сам Брэнд опубликовал видеоролик в социальной сети X (бывшая Twitter), в котором отверг все обвинения.
https://ria.ru/20230915/razvod-1896634045.html
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лос-анджелес, кэти перри (хадсон), twitter
Шоубиз, Лос-Анджелес, Кэти Перри (Хадсон), Twitter
СМИ: бывшего мужа певицы Кэти Перри обвиняют в сексуальных домогательствах

Times: бывшего мужа Кэти Перри обвиняют в изнасилованиях и домогательствах

© Jimmy Kimmel Live/YoutubeСкриншот передачи Jimmy Kimmel Live с участием Кэти Перри
Скриншот передачи Jimmy Kimmel Live с участием Кэти Перри
© Jimmy Kimmel Live/Youtube
Скриншот передачи Jimmy Kimmel Live с участием Кэти Перри. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Бывшего мужа певицы Кэти Перри, британского актера Рассела Брэнда обвиняют в изнасилованиях и сексуальных домогательствах в период с 2006 по 2013 год, сообщает газета Times.
«
"Комик и актер Рассел Брэнд обвиняется в изнасилованиях, сексуальных домогательствах и эмоциональном насилии в течение семи лет на пике своей славы", - говорится в сообщении издания.
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Как отмечается, четыре женщины заявили об изнасилованиях в период с 2006 по 2013 год, другие женщины выдвинули ряд обвинений в том, что Брэнд вел себя как "жестокий человек".
По данным издания, одна из женщин утверждает, что актер изнасиловал её в его доме в Лос-Анджелесе. Вторая заявила, что Брэнд напал на нее, когда ему был 31 год, а ей 16, она в то время еще училась в школе, еще одна утверждает, что актер подверг ее сексуальному насилию, когда она работала с ним в Лос-Анджелесе. Четвертая женщина также заявила, что подверглась сексуальному насилию со стороны актера.
Сам Брэнд опубликовал видеоролик в социальной сети X (бывшая Twitter), в котором отверг все обвинения.
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ШоубизЛос-АнджелесКэти Перри (Хадсон)Twitter
 
 
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