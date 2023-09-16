https://ria.ru/20230916/muzh-1896751648.html

СМИ: бывшего мужа певицы Кэти Перри обвиняют в сексуальных домогательствах

СМИ: бывшего мужа певицы Кэти Перри обвиняют в сексуальных домогательствах - РИА Новости, 16.09.2023

СМИ: бывшего мужа певицы Кэти Перри обвиняют в сексуальных домогательствах

Бывшего мужа певицы Кэти Перри, британского актера Рассела Брэнда обвиняют в изнасилованиях и сексуальных домогательствах в период с 2006 по 2013 год, сообщает... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T22:11

2023-09-16T22:11

2023-09-16T22:11

шоубиз

лос-анджелес

кэти перри (хадсон)

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596726865_12:0:2359:1320_1920x0_80_0_0_3e03963278b5afe5baf0db7062ccf5d4.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Бывшего мужа певицы Кэти Перри, британского актера Рассела Брэнда обвиняют в изнасилованиях и сексуальных домогательствах в период с 2006 по 2013 год, сообщает газета Times. "Комик и актер Рассел Брэнд обвиняется в изнасилованиях, сексуальных домогательствах и эмоциональном насилии в течение семи лет на пике своей славы", - говорится в сообщении издания. Как отмечается, четыре женщины заявили об изнасилованиях в период с 2006 по 2013 год, другие женщины выдвинули ряд обвинений в том, что Брэнд вел себя как "жестокий человек". По данным издания, одна из женщин утверждает, что актер изнасиловал её в его доме в Лос-Анджелесе. Вторая заявила, что Брэнд напал на нее, когда ему был 31 год, а ей 16, она в то время еще училась в школе, еще одна утверждает, что актер подверг ее сексуальному насилию, когда она работала с ним в Лос-Анджелесе. Четвертая женщина также заявила, что подверглась сексуальному насилию со стороны актера. Сам Брэнд опубликовал видеоролик в социальной сети X (бывшая Twitter), в котором отверг все обвинения.

https://ria.ru/20230915/razvod-1896634045.html

https://ria.ru/20230819/spirs-1891006974.html

лос-анджелес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лос-анджелес, кэти перри (хадсон), twitter