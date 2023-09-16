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МККК ждет приглашения, чтобы вернуться к работе в КНДР

МККК ждет приглашения, чтобы вернуться к работе в КНДР - РИА Новости, 16.09.2023

МККК ждет приглашения, чтобы вернуться к работе в КНДР

Международный Комитет Красного Креста (МККК) ждет приглашения от Пхеньяна вернуться к работе в КНДР, заявил в интервью РИА Новости глава делегации организации в РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T09:35

2023-09-16T09:35

2023-09-16T10:47

в мире

пхеньян

москва

борис мишель

красный крест

международный комитет красного креста (мккк)

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) ждет приглашения от Пхеньяна вернуться к работе в КНДР, заявил в интервью РИА Новости глава делегации организации в Москве Борис Мишель. Он напомнил, что у Красного Креста долгое время был офис в Пхеньяне, но его работа там прекратилась с началом коронавируса. "Мы готовы это (возобновить работу - ред.) сделать, мы в режиме ожидания и надеемся, что власти страны пригласят нас обратно. Мы все еще поддерживаем связь с Красным Крестом КНДР. Как только нас пригласят обратно, мы будем рады вернуться и провести мониторинг гуманитарной ситуации там. Только после этого мониторинга мы сможем сказать, какую помощь мы можем предоставить. Но пока они нас не пригласили", - сказал он в беседе с агентством. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230915/kndr-1896503785.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, пхеньян, москва, борис мишель, красный крест, международный комитет красного креста (мккк)