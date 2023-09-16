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МККК ждет приглашения, чтобы вернуться к работе в КНДР
МККК ждет приглашения, чтобы вернуться к работе в КНДР - РИА Новости, 16.09.2023
МККК ждет приглашения, чтобы вернуться к работе в КНДР
Международный Комитет Красного Креста (МККК) ждет приглашения от Пхеньяна вернуться к работе в КНДР, заявил в интервью РИА Новости глава делегации организации в РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T09:35
2023-09-16T09:35
2023-09-16T10:47
в мире
пхеньян
москва
борис мишель
красный крест
международный комитет красного креста (мккк)
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) ждет приглашения от Пхеньяна вернуться к работе в КНДР, заявил в интервью РИА Новости глава делегации организации в Москве Борис Мишель. Он напомнил, что у Красного Креста долгое время был офис в Пхеньяне, но его работа там прекратилась с началом коронавируса. "Мы готовы это (возобновить работу - ред.) сделать, мы в режиме ожидания и надеемся, что власти страны пригласят нас обратно. Мы все еще поддерживаем связь с Красным Крестом КНДР. Как только нас пригласят обратно, мы будем рады вернуться и провести мониторинг гуманитарной ситуации там. Только после этого мониторинга мы сможем сказать, какую помощь мы можем предоставить. Но пока они нас не пригласили", - сказал он в беседе с агентством. Читайте полный текст интервью >>>
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пхеньян, москва, борис мишель, красный крест, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Пхеньян, Москва, Борис Мишель, Красный Крест, Международный комитет Красного Креста (МККК)
МККК ждет приглашения, чтобы вернуться к работе в КНДР
МККК ждет приглашения, чтобы вернуться к работе в КНДР после пандемии COVID-19