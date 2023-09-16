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МККК ждет приглашения, чтобы вернуться к работе в КНДР - РИА Новости, 16.09.2023
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09:35 16.09.2023 (обновлено: 10:47 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/mkkk-1896670956.html
МККК ждет приглашения, чтобы вернуться к работе в КНДР
МККК ждет приглашения, чтобы вернуться к работе в КНДР - РИА Новости, 16.09.2023
МККК ждет приглашения, чтобы вернуться к работе в КНДР
Международный Комитет Красного Креста (МККК) ждет приглашения от Пхеньяна вернуться к работе в КНДР, заявил в интервью РИА Новости глава делегации организации в РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T09:35
2023-09-16T10:47
в мире
пхеньян
москва
борис мишель
красный крест
международный комитет красного креста (мккк)
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) ждет приглашения от Пхеньяна вернуться к работе в КНДР, заявил в интервью РИА Новости глава делегации организации в Москве Борис Мишель. Он напомнил, что у Красного Креста долгое время был офис в Пхеньяне, но его работа там прекратилась с началом коронавируса. "Мы готовы это (возобновить работу - ред.) сделать, мы в режиме ожидания и надеемся, что власти страны пригласят нас обратно. Мы все еще поддерживаем связь с Красным Крестом КНДР. Как только нас пригласят обратно, мы будем рады вернуться и провести мониторинг гуманитарной ситуации там. Только после этого мониторинга мы сможем сказать, какую помощь мы можем предоставить. Но пока они нас не пригласили", - сказал он в беседе с агентством. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230915/kndr-1896503785.html
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в мире, пхеньян, москва, борис мишель, красный крест, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Пхеньян, Москва, Борис Мишель, Красный Крест, Международный комитет Красного Креста (МККК)
МККК ждет приглашения, чтобы вернуться к работе в КНДР

МККК ждет приглашения, чтобы вернуться к работе в КНДР после пандемии COVID-19

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) ждет приглашения от Пхеньяна вернуться к работе в КНДР, заявил в интервью РИА Новости глава делегации организации в Москве Борис Мишель.
Он напомнил, что у Красного Креста долгое время был офис в Пхеньяне, но его работа там прекратилась с началом коронавируса.
"Мы готовы это (возобновить работу - ред.) сделать, мы в режиме ожидания и надеемся, что власти страны пригласят нас обратно. Мы все еще поддерживаем связь с Красным Крестом КНДР. Как только нас пригласят обратно, мы будем рады вернуться и провести мониторинг гуманитарной ситуации там. Только после этого мониторинга мы сможем сказать, какую помощь мы можем предоставить. Но пока они нас не пригласили", - сказал он в беседе с агентством.
Читайте полный текст интервью >>>
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В миреПхеньянМоскваБорис МишельКрасный КрестМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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