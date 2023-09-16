https://ria.ru/20230916/mkkk-1896657047.html

МККК ведет работу по поиску пропавших на Украине россиян

МККК ведет работу по поиску пропавших на Украине россиян - РИА Новости, 16.09.2023

МККК ведет работу по поиску пропавших на Украине россиян

Международный Комитет Красного Креста (МККК) ведет необходимую работу по поиску пропавших на территории Украины россиян, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T04:38

2023-09-16T04:38

2023-09-16T10:48

россия

украина

москва

борис мишель

мария львова-белова

международный комитет красного креста (мккк)

красный крест

в мире

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) ведет необходимую работу по поиску пропавших на территории Украины россиян, заявил в интервью РИА Новости глава делегации организации в Москве Борис Мишель. "Мы получаем множество списков от разных представителей властей, включая госпожу Москалькову (Уполномоченный по правам человека в РФ - ред.). Мы получаем от неё корреспонденцию на регулярной основе, это правда. Она передала нам ряд имён. Мы проводим необходимую работу и взаимодействуем с семьями насколько это возможно", - сказал он в беседе с агентством. Мишель напомнил о том, что МККК открыл "горячие" линии, где организация получает запросы на любого пропавшего без вести человека от его родных. На текущий момент открыто 13 тысяч запросов о поиске - и россиян, и украинцев, указал он. "Когда мы получаем информацию об этих людях, часто через национальные бюро информации, которые созданы и Россией, и Украиной, мы все собираем централизованно в Женеве и информируем родственников", - подчеркнул он. Красный Крест также находится в контакте с офисом уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, которая делилась с ним запросами об украинских детях, ожидающих воссоединения с семьями, отметил глава делегации. "МККК посещал некоторых из них, чтобы помочь им вернуться обратно к родственникам. Наша задача поддержать воссоединение с семьями, когда это возможно", - сказал он. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230911/mkkk-1895637064.html

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