https://ria.ru/20230916/maski-1896728885.html
Попова не видит оснований для введения масочного режима в России
Попова не видит оснований для введения масочного режима в России - РИА Новости, 16.09.2023
Попова не видит оснований для введения масочного режима в России
Оснований для введения масочного режима в России на сегодняшний день нет, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T18:08
2023-09-16T18:08
2023-09-16T18:08
общество
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Оснований для введения масочного режима в России на сегодняшний день нет, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.Пресс-служба кабмина проинформировала в субботу РИА Новости, что в Доме правительства в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим."Мы точно не планируем возвращать масочный режим, если к тому не будет каких-то абсолютно понятных оснований. Сегодня их нет",- сказала Попова.
https://ria.ru/20230916/maski-1896727313.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Попова не видит оснований для введения масочного режима в России
Попова заявила, что оснований для введения масочного режима в России пока нет