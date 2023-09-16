https://ria.ru/20230916/maski-1896728885.html

Попова не видит оснований для введения масочного режима в России

Попова не видит оснований для введения масочного режима в России - РИА Новости, 16.09.2023

Попова не видит оснований для введения масочного режима в России

Оснований для введения масочного режима в России на сегодняшний день нет, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T18:08

2023-09-16T18:08

2023-09-16T18:08

общество

здоровье - общество

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Оснований для введения масочного режима в России на сегодняшний день нет, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.Пресс-служба кабмина проинформировала в субботу РИА Новости, что в Доме правительства в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим."Мы точно не планируем возвращать масочный режим, если к тому не будет каких-то абсолютно понятных оснований. Сегодня их нет",- сказала Попова.

https://ria.ru/20230916/maski-1896727313.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)