Рейтинг@Mail.ru
Попова не видит оснований для введения масочного режима в России - РИА Новости, 16.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/maski-1896728885.html
Попова не видит оснований для введения масочного режима в России
Попова не видит оснований для введения масочного режима в России - РИА Новости, 16.09.2023
Попова не видит оснований для введения масочного режима в России
Оснований для введения масочного режима в России на сегодняшний день нет, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T18:08
2023-09-16T18:08
общество
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570742346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb1df8ac3a1ac2f58365fa7552d233b8.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Оснований для введения масочного режима в России на сегодняшний день нет, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.Пресс-служба кабмина проинформировала в субботу РИА Новости, что в Доме правительства в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим."Мы точно не планируем возвращать масочный режим, если к тому не будет каких-то абсолютно понятных оснований. Сегодня их нет",- сказала Попова.
https://ria.ru/20230916/maski-1896727313.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570742346_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ee3cdbd2c40ab18200d0e928bf676c0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Попова не видит оснований для введения масочного режима в России

Попова заявила, что оснований для введения масочного режима в России пока нет

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДевушка покупает медицинскую маску в аптеке
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Оснований для введения масочного режима в России на сегодняшний день нет, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Пресс-служба кабмина проинформировала в субботу РИА Новости, что в Доме правительства в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим.
«
"Мы точно не планируем возвращать масочный режим, если к тому не будет каких-то абсолютно понятных оснований. Сегодня их нет",- сказала Попова.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
В Доме правительства временно введут масочный режим
Вчера, 17:49
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала