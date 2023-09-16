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В Доме правительства временно введут масочный режим - РИА Новости, 16.09.2023
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17:49 16.09.2023 (обновлено: 20:41 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/maski-1896727313.html
В Доме правительства временно введут масочный режим
В Доме правительства временно введут масочный режим - РИА Новости, 16.09.2023
В Доме правительства временно введут масочный режим
В Доме правительства России ввели масочный режим из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19, сообщила РИА Новости пресс-служба кабмина. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T17:49
2023-09-16T20:41
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Доме правительства России ввели масочный режим из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19, сообщила РИА Новости пресс-служба кабмина.&quot;На территории Дома правительства временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим&quot;, — сказали там.В правительстве подчеркнули, что временные ограничения должны помочь сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации.Как уточнили в Роспотребнадзоре, применение подобных мер по всей стране не планируется, если не будет серьезных оснований. Тем не менее там отметили, что в учреждениях могут вводить ограничения локального характера на определенный период.В ведомстве также напомнили о важности использования антисептиков для рук, так как эта простая и действенная мера личной профилактики существенно снижает риск сезонных заболеваний.Обязательный масочный режим в России ввели в 2020 году из-за роста заболеваемости COVID-19. В прошлом году его постепенно начали отменять по всей стране. Тем не менее в декабре 2022-го в некоторых регионах снова ввели обязательное ношение масок в общественных местах из-за увеличения заболеваемости гриппом и ОРВИ.
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здоровье - общество, москва
Здоровье - Общество, Москва
В Доме правительства временно введут масочный режим

В Доме правительства ввели масочный режим из-за гриппа, ОРВИ и COVID-19

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Доме правительства России ввели масочный режим из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19, сообщила РИА Новости пресс-служба кабмина.
«

"На территории Дома правительства временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим", — сказали там.

В правительстве подчеркнули, что временные ограничения должны помочь сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации.
Как уточнили в Роспотребнадзоре, применение подобных мер по всей стране не планируется, если не будет серьезных оснований. Тем не менее там отметили, что в учреждениях могут вводить ограничения локального характера на определенный период.
В ведомстве также напомнили о важности использования антисептиков для рук, так как эта простая и действенная мера личной профилактики существенно снижает риск сезонных заболеваний.
Обязательный масочный режим в России ввели в 2020 году из-за роста заболеваемости COVID-19. В прошлом году его постепенно начали отменять по всей стране. Тем не менее в декабре 2022-го в некоторых регионах снова ввели обязательное ношение масок в общественных местах из-за увеличения заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Масочный режим - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
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