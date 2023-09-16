https://ria.ru/20230916/maski-1896727313.html
В Доме правительства временно введут масочный режим
В Доме правительства временно введут масочный режим - РИА Новости, 16.09.2023
В Доме правительства временно введут масочный режим
В Доме правительства России ввели масочный режим из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19, сообщила РИА Новости пресс-служба кабмина. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T17:49
2023-09-16T17:49
2023-09-16T20:41
здоровье - общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818684682_595:225:2859:1499_1920x0_80_0_0_06c6f6f0a504e364490438c8746832d6.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Доме правительства России ввели масочный режим из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19, сообщила РИА Новости пресс-служба кабмина."На территории Дома правительства временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим", — сказали там.В правительстве подчеркнули, что временные ограничения должны помочь сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации.Как уточнили в Роспотребнадзоре, применение подобных мер по всей стране не планируется, если не будет серьезных оснований. Тем не менее там отметили, что в учреждениях могут вводить ограничения локального характера на определенный период.В ведомстве также напомнили о важности использования антисептиков для рук, так как эта простая и действенная мера личной профилактики существенно снижает риск сезонных заболеваний.Обязательный масочный режим в России ввели в 2020 году из-за роста заболеваемости COVID-19. В прошлом году его постепенно начали отменять по всей стране. Тем не менее в декабре 2022-го в некоторых регионах снова ввели обязательное ношение масок в общественных местах из-за увеличения заболеваемости гриппом и ОРВИ.
https://ria.ru/20230916/maski-1896727727.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818684682_496:221:2866:1999_1920x0_80_0_0_6b7e93c5b4536ff91b9dc62490a5bb26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва
Здоровье - Общество, Москва
В Доме правительства временно введут масочный режим
В Доме правительства ввели масочный режим из-за гриппа, ОРВИ и COVID-19
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Доме правительства России ввели масочный режим из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19, сообщила РИА Новости пресс-служба кабмина.
«
"На территории Дома правительства временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим", — сказали там.
В правительстве подчеркнули, что временные ограничения должны помочь сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации.
Как уточнили в Роспотребнадзоре
, применение подобных мер по всей стране не планируется, если не будет серьезных оснований. Тем не менее там отметили, что в учреждениях могут вводить ограничения локального характера на определенный период.
В ведомстве также напомнили о важности использования антисептиков для рук, так как эта простая и действенная мера личной профилактики существенно снижает риск сезонных заболеваний.
Обязательный масочный режим в России ввели в 2020 году из-за роста заболеваемости COVID-19. В прошлом году его постепенно начали отменять по всей стране. Тем не менее в декабре 2022-го в некоторых регионах снова ввели обязательное ношение масок в общественных местах из-за увеличения заболеваемости гриппом и ОРВИ.
В России не планируют вводить масочный режим без особых оснований