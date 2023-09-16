https://ria.ru/20230916/maski-1896727313.html

В Доме правительства временно введут масочный режим

В Доме правительства временно введут масочный режим - РИА Новости, 16.09.2023

В Доме правительства временно введут масочный режим

В Доме правительства России ввели масочный режим из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19, сообщила РИА Новости пресс-служба кабмина. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T17:49

2023-09-16T17:49

2023-09-16T20:41

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Доме правительства России ввели масочный режим из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19, сообщила РИА Новости пресс-служба кабмина."На территории Дома правительства временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим", — сказали там.В правительстве подчеркнули, что временные ограничения должны помочь сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации.Как уточнили в Роспотребнадзоре, применение подобных мер по всей стране не планируется, если не будет серьезных оснований. Тем не менее там отметили, что в учреждениях могут вводить ограничения локального характера на определенный период.В ведомстве также напомнили о важности использования антисептиков для рук, так как эта простая и действенная мера личной профилактики существенно снижает риск сезонных заболеваний.Обязательный масочный режим в России ввели в 2020 году из-за роста заболеваемости COVID-19. В прошлом году его постепенно начали отменять по всей стране. Тем не менее в декабре 2022-го в некоторых регионах снова ввели обязательное ношение масок в общественных местах из-за увеличения заболеваемости гриппом и ОРВИ.

https://ria.ru/20230916/maski-1896727727.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, москва