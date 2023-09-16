https://ria.ru/20230916/mariupol-1896732489.html

В Мариуполе начались праздничные мероприятия ко Дню города

В Мариуполе начались праздничные мероприятия ко Дню города - РИА Новости, 16.09.2023

В Мариуполе начались праздничные мероприятия ко Дню города

В Мариуполе начались праздничные мероприятия приуроченные ко Дню города, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T18:43

2023-09-16T18:43

2023-09-16T18:43

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МАРИУПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. В Мариуполе начались праздничные мероприятия приуроченные ко Дню города, передает корреспондент РИА Новости. В парке имени Гурова по случаю празднования проходит концерт с участием творческих групп и коллективов. Организованы различные конкурсы и массовые гуляния. Разделить праздник с жителями Мариуполя приехали представители администраций с различных регионов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. В этом году Мариуполь отмечает 245-летие со дня основания. В конце XIX века город постепенно превратился в промышленный центр, когда были построены металлургические заводы, которые выпускали стальной лист, нефтепроводные трубы, железнодорожные рельсы и другую продукцию. Мариуполь является промышленным и экономическим центром, имеет крупный морской порт. В марте 2022 года российские войска окружили Мариуполь, к концу месяца стали продвигаться с окраин в центр, а к 21 апреля освободили практически весь город. В ходе боевых действий Мариуполь сильно пострадал. Город активно восстанавливается, сейчас там работают более 20 тысяч строителей из других регионов России.

https://ria.ru/20230905/vosstanovlenie-1894367590.html

https://ria.ru/20230901/maruipol-1893757829.html

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