https://ria.ru/20230916/lep-1896691453.html
В Саратовской области минивэн врезался в опору ЛЭП
В Саратовской области минивэн врезался в опору ЛЭП - РИА Новости, 16.09.2023
В Саратовской области минивэн врезался в опору ЛЭП
Минивэн врезался в опору линий электропередачи (ЛЭП) на трассе в городе Ершове Саратовской области, в результате три человека погибли, еще четверо пострадали,... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T13:26
2023-09-16T13:26
2023-09-16T13:35
происшествия
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САРАТОВ, 16 сен - РИА Новости. Минивэн врезался в опору линий электропередачи (ЛЭП) на трассе в городе Ершове Саратовской области, в результате три человека погибли, еще четверо пострадали, сообщили в региональном управлении ГИБДД.ДТП произошло в 04.48 (03.38 мск) на 467-м километре трассы Р-228 "Тамбов - Пенза - Пристанное - Ершов - Озинки - граница республики Казахстан"."По предварительным данным, водитель-мужчина 1970 года рождения, управляя автомобилем "Лада Ларгус", в пути следования допустил наезд на препятствие - опору ЛЭП. В результате ДТП три пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия, четыре человека доставлены в медучреждение", - сказали журналистам в пресс-службе управления.В ведомстве отметили, что погибли пассажирки 2002 и 1964 годов рождения и мужчина 1994 года рождения, пострадали водитель, пассажирка 1964 года рождения, пассажиры 1993 и 2001 годов рождения.Источник в экстренных службах уточнил РИА Новости, что в автомобиле ехали граждане Узбекистана и Таджикистана.
https://ria.ru/20230915/dtp-1896632424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область, пенза, гибдд мвд рф
Происшествия, Саратовская область, Пенза, ГИБДД МВД РФ
В Саратовской области минивэн врезался в опору ЛЭП
В Саратовской области минивэн врезался в опору ЛЭП, три человека погибли
САРАТОВ, 16 сен - РИА Новости. Минивэн врезался в опору линий электропередачи (ЛЭП) на трассе в городе Ершове Саратовской области, в результате три человека погибли, еще четверо пострадали, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
ДТП произошло в 04.48 (03.38 мск) на 467-м километре трассы Р-228 "Тамбов - Пенза - Пристанное - Ершов - Озинки - граница республики Казахстан".
"По предварительным данным, водитель-мужчина 1970 года рождения, управляя автомобилем "Лада Ларгус", в пути следования допустил наезд на препятствие - опору ЛЭП. В результате ДТП три пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия, четыре человека доставлены в медучреждение", - сказали журналистам в пресс-службе управления.
В ведомстве отметили, что погибли пассажирки 2002 и 1964 годов рождения и мужчина 1994 года рождения, пострадали водитель, пассажирка 1964 года рождения, пассажиры 1993 и 2001 годов рождения.
Источник в экстренных службах уточнил РИА Новости, что в автомобиле ехали граждане Узбекистана
и Таджикистана
.
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Саратове