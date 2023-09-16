https://ria.ru/20230916/lep-1896691453.html

В Саратовской области минивэн врезался в опору ЛЭП

В Саратовской области минивэн врезался в опору ЛЭП - РИА Новости, 16.09.2023

В Саратовской области минивэн врезался в опору ЛЭП

Минивэн врезался в опору линий электропередачи (ЛЭП) на трассе в городе Ершове Саратовской области, в результате три человека погибли, еще четверо пострадали,... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T13:26

2023-09-16T13:26

2023-09-16T13:35

происшествия

саратовская область

пенза

гибдд мвд рф

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САРАТОВ, 16 сен - РИА Новости. Минивэн врезался в опору линий электропередачи (ЛЭП) на трассе в городе Ершове Саратовской области, в результате три человека погибли, еще четверо пострадали, сообщили в региональном управлении ГИБДД.ДТП произошло в 04.48 (03.38 мск) на 467-м километре трассы Р-228 "Тамбов - Пенза - Пристанное - Ершов - Озинки - граница республики Казахстан"."По предварительным данным, водитель-мужчина 1970 года рождения, управляя автомобилем "Лада Ларгус", в пути следования допустил наезд на препятствие - опору ЛЭП. В результате ДТП три пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия, четыре человека доставлены в медучреждение", - сказали журналистам в пресс-службе управления.В ведомстве отметили, что погибли пассажирки 2002 и 1964 годов рождения и мужчина 1994 года рождения, пострадали водитель, пассажирка 1964 года рождения, пассажиры 1993 и 2001 годов рождения.Источник в экстренных службах уточнил РИА Новости, что в автомобиле ехали граждане Узбекистана и Таджикистана.

https://ria.ru/20230915/dtp-1896632424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, саратовская область, пенза, гибдд мвд рф