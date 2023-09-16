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Губернатор Приморья анонсировал переговоры с Ким Чен Ыном в воскресенье - РИА Новости, 16.09.2023
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15:12 16.09.2023 (обновлено: 15:14 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/kozhemyako-1896706763.html
Губернатор Приморья анонсировал переговоры с Ким Чен Ыном в воскресенье
Губернатор Приморья анонсировал переговоры с Ким Чен Ыном в воскресенье - РИА Новости, 16.09.2023
Губернатор Приморья анонсировал переговоры с Ким Чен Ыном в воскресенье
Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что в воскресенье запланированы переговоры с Ким Чен Ыном, стороны согласуют позиции по сотрудничеству КНДР и региона... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T15:12
2023-09-16T15:14
ким чен ын
олег кожемяко
россия
приморский край
кндр (северная корея)
владивосток
сергей шойгу
воздушно-космические силы россии
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ВЛАДИВОСТОК, 16 сен - РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что в воскресенье запланированы переговоры с Ким Чен Ыном, стороны согласуют позиции по сотрудничеству КНДР и региона в спорте, туризме и культурной сфере.В субботу утром Ким Чен Ын прибыл в Приморский край на поезде. Кожемяко в своем телеграм-канале сообщил, что власти Приморья обсудят с Ким Чен Ыном много тем, в том числе перспективы обмена школьными группами для оздоровительного отдыха."Мы пока накоротке, у нас завтра будет день. Но по этим направлениям, безусловно, позиции будут согласованы. Потому что еще раз говорю: это не имеет границ никогда. Ни спорт, ни туризм, ни культура. И торговля, она всегда взаимовыгодна. Поэтому все заинтересованы в том, чтобы эти отношения были развиты на высоком уровне", - сказал Кожемяко в ответ на вопрос, удалось ли провести переговоры с Ким Чен Ыном.В субботу лидер КНДР побывал на приморском аэродроме Кневичи. Там ему представили сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Киму и главе Минобороны РФ Сергею Шойгу, который встречал почетного гостя, представили современные образцы оперативно-тактической авиации ВКС России. Кроме того, Шойгу представил лидеру КНДР российский ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И на аэродроме Кневичи. Также Ким Чен Ын ознакомился с российским дальнемагистральным пассажирским самолетом Ту-214. Далее во Владивостоке Ким Чен Ын побывал на фрегате Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников", там ему продемонстрировали современные системы управления ракетным оружием, он оставил отзыв в книге почетных гостей.Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, на станции Хасан его встречали глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным. В пятницу он посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолёт Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолёт в небе показал фигуры высшего пилотажа.
https://ria.ru/20230916/kndr-1896693948.html
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приморский край
кндр (северная корея)
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ким чен ын, олег кожемяко, россия, приморский край, кндр (северная корея), владивосток, сергей шойгу, воздушно-космические силы россии, ту-160м, ту-95мс, ту-22м3
Ким Чен Ын, Олег Кожемяко, Россия, Приморский край, КНДР (Северная Корея), Владивосток, Сергей Шойгу, Воздушно-космические силы России, Ту-160М, Ту-95МС, Ту-22М3
Губернатор Приморья анонсировал переговоры с Ким Чен Ыном в воскресенье

Губернатор Приморья обсудит с Ким Чен Ыном 17 сентября культуру, туризм и спорт

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 16 сен - РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что в воскресенье запланированы переговоры с Ким Чен Ыном, стороны согласуют позиции по сотрудничеству КНДР и региона в спорте, туризме и культурной сфере.
В субботу утром Ким Чен Ын прибыл в Приморский край на поезде. Кожемяко в своем телеграм-канале сообщил, что власти Приморья обсудят с Ким Чен Ыном много тем, в том числе перспективы обмена школьными группами для оздоровительного отдыха.
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"Мы пока накоротке, у нас завтра будет день. Но по этим направлениям, безусловно, позиции будут согласованы. Потому что еще раз говорю: это не имеет границ никогда. Ни спорт, ни туризм, ни культура. И торговля, она всегда взаимовыгодна. Поэтому все заинтересованы в том, чтобы эти отношения были развиты на высоком уровне", - сказал Кожемяко в ответ на вопрос, удалось ли провести переговоры с Ким Чен Ыном.
В субботу лидер КНДР побывал на приморском аэродроме Кневичи. Там ему представили сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Киму и главе Минобороны РФ Сергею Шойгу, который встречал почетного гостя, представили современные образцы оперативно-тактической авиации ВКС России. Кроме того, Шойгу представил лидеру КНДР российский ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И на аэродроме Кневичи. Также Ким Чен Ын ознакомился с российским дальнемагистральным пассажирским самолетом Ту-214. Далее во Владивостоке Ким Чен Ын побывал на фрегате Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников", там ему продемонстрировали современные системы управления ракетным оружием, он оставил отзыв в книге почетных гостей.
Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, на станции Хасан его встречали глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным. В пятницу он посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолёт Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолёт в небе показал фигуры высшего пилотажа.
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Ким Чен ЫнОлег КожемякоРоссияПриморский крайКНДР (Северная Корея)ВладивостокСергей ШойгуВоздушно-космические силы РоссииТу-160МТу-95МСТу-22М3
 
 
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