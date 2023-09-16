Губернатор Приморья анонсировал переговоры с Ким Чен Ыном в воскресенье
Губернатор Приморья обсудит с Ким Чен Ыном 17 сентября культуру, туризм и спорт
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 сен - РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что в воскресенье запланированы переговоры с Ким Чен Ыном, стороны согласуют позиции по сотрудничеству КНДР и региона в спорте, туризме и культурной сфере.
В субботу утром Ким Чен Ын прибыл в Приморский край на поезде. Кожемяко в своем телеграм-канале сообщил, что власти Приморья обсудят с Ким Чен Ыном много тем, в том числе перспективы обмена школьными группами для оздоровительного отдыха.
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"Мы пока накоротке, у нас завтра будет день. Но по этим направлениям, безусловно, позиции будут согласованы. Потому что еще раз говорю: это не имеет границ никогда. Ни спорт, ни туризм, ни культура. И торговля, она всегда взаимовыгодна. Поэтому все заинтересованы в том, чтобы эти отношения были развиты на высоком уровне", - сказал Кожемяко в ответ на вопрос, удалось ли провести переговоры с Ким Чен Ыном.
В субботу лидер КНДР побывал на приморском аэродроме Кневичи. Там ему представили сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Киму и главе Минобороны РФ Сергею Шойгу, который встречал почетного гостя, представили современные образцы оперативно-тактической авиации ВКС России. Кроме того, Шойгу представил лидеру КНДР российский ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И на аэродроме Кневичи. Также Ким Чен Ын ознакомился с российским дальнемагистральным пассажирским самолетом Ту-214. Далее во Владивостоке Ким Чен Ын побывал на фрегате Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников", там ему продемонстрировали современные системы управления ракетным оружием, он оставил отзыв в книге почетных гостей.
Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, на станции Хасан его встречали глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным. В пятницу он посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолёт Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолёт в небе показал фигуры высшего пилотажа.