https://ria.ru/20230916/knevichi-1896658596.html

Ким Чен Ын прибыл на приморский аэродром Кневичи

Ким Чен Ын прибыл на приморский аэродром Кневичи - РИА Новости, 16.09.2023

Ким Чен Ын прибыл на приморский аэродром Кневичи

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи города Владивостока, где его встретил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T05:34

2023-09-16T05:34

2023-09-16T09:16

россия

ким чен ын

сергей шойгу

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КНЕВИЧИ (Приморский край), 16 сен – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи города Владивостока, где его встретил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщает корреспондент РИА Новости. Ким Чен Ын прибыл на аэродром на автомобиле в составе кортежа. Председателя госсовета КНДР приветствовал почетный караул Преображенского полка. Гостю на аэродроме Кневичи покажут образцы современной авиационной техники Воздушно-космических сил России.

https://ria.ru/20230916/shkolniki-1896658085.html

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Ким Чен Ын на аэродроме в Кневичах Минобороны РФ показало кадры пребывания Ким Чен Ына на аэродроме в Кневичах. 2023-09-16T05:34 true PT3M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, ким чен ын, сергей шойгу