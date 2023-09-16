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Ким Чен Ын прибыл на приморский аэродром Кневичи - РИА Новости, 16.09.2023
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05:34 16.09.2023 (обновлено: 09:16 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/knevichi-1896658596.html
Ким Чен Ын прибыл на приморский аэродром Кневичи
Ким Чен Ын прибыл на приморский аэродром Кневичи - РИА Новости, 16.09.2023
Ким Чен Ын прибыл на приморский аэродром Кневичи
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи города Владивостока, где его встретил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T05:34
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россия
ким чен ын
сергей шойгу
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КНЕВИЧИ (Приморский край), 16 сен – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи города Владивостока, где его встретил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщает корреспондент РИА Новости. Ким Чен Ын прибыл на аэродром на автомобиле в составе кортежа. Председателя госсовета КНДР приветствовал почетный караул Преображенского полка. Гостю на аэродроме Кневичи покажут образцы современной авиационной техники Воздушно-космических сил России.
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Ким Чен Ын на аэродроме в Кневичах
Минобороны РФ показало кадры пребывания Ким Чен Ына на аэродроме в Кневичах.
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россия, ким чен ын, сергей шойгу
Россия, Ким Чен Ын, Сергей Шойгу
Ким Чен Ын прибыл на приморский аэродром Кневичи

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи в Приморье, его встретил Шойгу

Читать ria.ru в
КНЕВИЧИ (Приморский край), 16 сен – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи города Владивостока, где его встретил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ким Чен Ын прибыл на аэродром на автомобиле в составе кортежа. Председателя госсовета КНДР приветствовал почетный караул Преображенского полка.
Гостю на аэродроме Кневичи покажут образцы современной авиационной техники Воздушно-космических сил России.
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов, глава Приморья Олег Кожемяко и мэр Артема Олег Квон на станции Артём-Приморский - 1
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