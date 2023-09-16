https://ria.ru/20230916/knevichi-1896658596.html
Ким Чен Ын прибыл на приморский аэродром Кневичи
Ким Чен Ын прибыл на приморский аэродром Кневичи - РИА Новости, 16.09.2023
Ким Чен Ын прибыл на приморский аэродром Кневичи
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи города Владивостока, где его встретил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T05:34
2023-09-16T05:34
2023-09-16T09:16
россия
ким чен ын
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896668076_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_405c67016cf56670df603744825860c2.jpg
КНЕВИЧИ (Приморский край), 16 сен – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи города Владивостока, где его встретил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщает корреспондент РИА Новости. Ким Чен Ын прибыл на аэродром на автомобиле в составе кортежа. Председателя госсовета КНДР приветствовал почетный караул Преображенского полка. Гостю на аэродроме Кневичи покажут образцы современной авиационной техники Воздушно-космических сил России.
https://ria.ru/20230916/shkolniki-1896658085.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896668076_414:0:1854:1080_1920x0_80_0_0_b927081c75a482466edd8ed7d12cc197.jpg
Ким Чен Ын на аэродроме в Кневичах
Минобороны РФ показало кадры пребывания Ким Чен Ына на аэродроме в Кневичах.
2023-09-16T05:34
true
PT3M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ким чен ын, сергей шойгу
Россия, Ким Чен Ын, Сергей Шойгу
Ким Чен Ын прибыл на приморский аэродром Кневичи
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи в Приморье, его встретил Шойгу