Рейтинг@Mail.ru
Лидера КНДР очень интересует Россия, рассказал посол Мацегора - РИА Новости, 16.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/kndr-1896693948.html
Лидера КНДР очень интересует Россия, рассказал посол Мацегора
Лидера КНДР очень интересует Россия, рассказал посол Мацегора - РИА Новости, 16.09.2023
Лидера КНДР очень интересует Россия, рассказал посол Мацегора
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита в Россию проявляет большое внимание к стране, очень интересуется разными аспектами сотрудничества РФ с КНДР, заявил посол... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T13:38
2023-09-16T13:38
политика
россия
владивосток
приморский край
олег кожемяко
александр мацегора
ким чен ын
воздушно-космические силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896677488_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_3be6cbdb9272272f534a0896726e8227.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита в Россию проявляет большое внимание к стране, очень интересуется разными аспектами сотрудничества РФ с КНДР, заявил посол России в КНДР Александр Мацегора. В субботу утром Ким Чен Ын прибыл в Приморский край на поезде. Он побывал на аэродроме Кневичи под Владивостоком, где его встретил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Лидер КНДР ознакомился с самолетами ВКС России на аэродроме, откуда поехал во Владивосток для посещения фрегата Тихоокеанского флота РФ "Маршал Шапошников". Ким Чен Ыну рассказали о вооружении корабля, он сам расписался в книге почетных гостей. Губернатор Приморья Олег Кожемяко в субботу сообщил, что власти Приморья обсудят с Ким Чен Ыном много тем, в том числе перспективы обмена школьными группами для оздоровительного отдыха. "Товарищ Ким Чен Ын интересуется многими направлениями, так сказать, нашей и экономики, и социальной жизни. Получает исчерпывающие ответы на все свои вопросы. Очень живо, на самом деле, между прочим, проявляет очень большое внимание к нашей стране, задает вопросы..., по которым можно понять, что он в общем в теме", - сказал посол журналистам. Ким Чен Ын интересуется "самым широким кругом вопросов нашего взаимодействия", уточнил Мацегора в ответ на вопрос о наиболее интересных для лидера КНДР отраслях. По словам дипломата, основные направления для обсуждений были определены во время переговоров Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным. Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, на станции Хасан его встречали глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным. В пятницу он посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолёт Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолёт в небе показал фигуры высшего пилотажа.
https://ria.ru/20230915/kndr-1896503785.html
https://ria.ru/20230914/sotrudnichestvo-1896323176.html
россия
владивосток
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896677488_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_96122de4b0afdc93338825a459695e60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владивосток, приморский край, олег кожемяко, александр мацегора, ким чен ын, воздушно-космические силы россии, sukhoi superjet 100 (ssj100), су-35
Политика, Россия, Владивосток, Приморский край, Олег Кожемяко, Александр Мацегора, Ким Чен Ын, Воздушно-космические силы России, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Су-35
Лидера КНДР очень интересует Россия, рассказал посол Мацегора

Посол Мацегора: Ким Чен Ына очень интересует Россия и сотрудничество с ней

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкЛидер КНДР Ким Чен Ын в Приморском крае
Лидер КНДР Ким Чен Ын в Приморском крае
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Лидер КНДР Ким Чен Ын в Приморском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита в Россию проявляет большое внимание к стране, очень интересуется разными аспектами сотрудничества РФ с КНДР, заявил посол России в КНДР Александр Мацегора.
В субботу утром Ким Чен Ын прибыл в Приморский край на поезде. Он побывал на аэродроме Кневичи под Владивостоком, где его встретил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Лидер КНДР ознакомился с самолетами ВКС России на аэродроме, откуда поехал во Владивосток для посещения фрегата Тихоокеанского флота РФ "Маршал Шапошников". Ким Чен Ыну рассказали о вооружении корабля, он сам расписался в книге почетных гостей. Губернатор Приморья Олег Кожемяко в субботу сообщил, что власти Приморья обсудят с Ким Чен Ыном много тем, в том числе перспективы обмена школьными группами для оздоровительного отдыха.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Россия будет работать над развитием отношений с КНДР, заявил Путин
15 сентября, 12:52
"Товарищ Ким Чен Ын интересуется многими направлениями, так сказать, нашей и экономики, и социальной жизни. Получает исчерпывающие ответы на все свои вопросы. Очень живо, на самом деле, между прочим, проявляет очень большое внимание к нашей стране, задает вопросы..., по которым можно понять, что он в общем в теме", - сказал посол журналистам.
Ким Чен Ын интересуется "самым широким кругом вопросов нашего взаимодействия", уточнил Мацегора в ответ на вопрос о наиболее интересных для лидера КНДР отраслях. По словам дипломата, основные направления для обсуждений были определены во время переговоров Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным.
Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, на станции Хасан его встречали глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным. В пятницу он посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолёт Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолёт в небе показал фигуры высшего пилотажа.
Флаги России и КНДР на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
В Кремле рассказали о военно-техническом сотрудничестве России и КНДР
14 сентября, 14:29
 
ПолитикаРоссияВладивостокПриморский крайОлег КожемякоАлександр МацегораКим Чен ЫнВоздушно-космические силы РоссииSukhoi Superjet 100 (SSJ100)Су-35
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала