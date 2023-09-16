https://ria.ru/20230916/kndr-1896693948.html

Лидера КНДР очень интересует Россия, рассказал посол Мацегора

Лидера КНДР очень интересует Россия, рассказал посол Мацегора - РИА Новости, 16.09.2023

Лидера КНДР очень интересует Россия, рассказал посол Мацегора

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита в Россию проявляет большое внимание к стране, очень интересуется разными аспектами сотрудничества РФ с КНДР, заявил посол... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T13:38

2023-09-16T13:38

2023-09-16T13:38

политика

россия

владивосток

приморский край

олег кожемяко

александр мацегора

ким чен ын

воздушно-космические силы россии

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ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита в Россию проявляет большое внимание к стране, очень интересуется разными аспектами сотрудничества РФ с КНДР, заявил посол России в КНДР Александр Мацегора. В субботу утром Ким Чен Ын прибыл в Приморский край на поезде. Он побывал на аэродроме Кневичи под Владивостоком, где его встретил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Лидер КНДР ознакомился с самолетами ВКС России на аэродроме, откуда поехал во Владивосток для посещения фрегата Тихоокеанского флота РФ "Маршал Шапошников". Ким Чен Ыну рассказали о вооружении корабля, он сам расписался в книге почетных гостей. Губернатор Приморья Олег Кожемяко в субботу сообщил, что власти Приморья обсудят с Ким Чен Ыном много тем, в том числе перспективы обмена школьными группами для оздоровительного отдыха. "Товарищ Ким Чен Ын интересуется многими направлениями, так сказать, нашей и экономики, и социальной жизни. Получает исчерпывающие ответы на все свои вопросы. Очень живо, на самом деле, между прочим, проявляет очень большое внимание к нашей стране, задает вопросы..., по которым можно понять, что он в общем в теме", - сказал посол журналистам. Ким Чен Ын интересуется "самым широким кругом вопросов нашего взаимодействия", уточнил Мацегора в ответ на вопрос о наиболее интересных для лидера КНДР отраслях. По словам дипломата, основные направления для обсуждений были определены во время переговоров Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным. Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, на станции Хасан его встречали глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным. В пятницу он посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолёт Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолёт в небе показал фигуры высшего пилотажа.

https://ria.ru/20230915/kndr-1896503785.html

https://ria.ru/20230914/sotrudnichestvo-1896323176.html

россия

владивосток

приморский край

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, владивосток, приморский край, олег кожемяко, александр мацегора, ким чен ын, воздушно-космические силы россии, sukhoi superjet 100 (ssj100), су-35