Лидера КНДР очень интересует Россия, рассказал посол Мацегора
Посол Мацегора: Ким Чен Ына очень интересует Россия и сотрудничество с ней
© Пресс-служба Минобороны РФ
Лидер КНДР Ким Чен Ын в Приморском крае. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита в Россию проявляет большое внимание к стране, очень интересуется разными аспектами сотрудничества РФ с КНДР, заявил посол России в КНДР Александр Мацегора.
В субботу утром Ким Чен Ын прибыл в Приморский край на поезде. Он побывал на аэродроме Кневичи под Владивостоком, где его встретил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Лидер КНДР ознакомился с самолетами ВКС России на аэродроме, откуда поехал во Владивосток для посещения фрегата Тихоокеанского флота РФ "Маршал Шапошников". Ким Чен Ыну рассказали о вооружении корабля, он сам расписался в книге почетных гостей. Губернатор Приморья Олег Кожемяко в субботу сообщил, что власти Приморья обсудят с Ким Чен Ыном много тем, в том числе перспективы обмена школьными группами для оздоровительного отдыха.
"Товарищ Ким Чен Ын интересуется многими направлениями, так сказать, нашей и экономики, и социальной жизни. Получает исчерпывающие ответы на все свои вопросы. Очень живо, на самом деле, между прочим, проявляет очень большое внимание к нашей стране, задает вопросы..., по которым можно понять, что он в общем в теме", - сказал посол журналистам.
Ким Чен Ын интересуется "самым широким кругом вопросов нашего взаимодействия", уточнил Мацегора в ответ на вопрос о наиболее интересных для лидера КНДР отраслях. По словам дипломата, основные направления для обсуждений были определены во время переговоров Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным.
Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, на станции Хасан его встречали глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным. В пятницу он посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолёт Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолёт в небе показал фигуры высшего пилотажа.