Сроки отъезда Ким Чен Ына из России неизвестны, сообщил посол
Посол Мацегора: визит Ким Чен Ына в Россию продолжается, дата отъезда неизвестна
© Пресс-служба Минобороны РФ
Лидер КНДР Ким Чен Ын в Приморском крае
ВЛАДИВОСТОК, 16 сен - РИА Новости. Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию продолжается, сроки отъезда гостя пока неизвестны, рассказал журналистам посол России в КНДР Александр Мацегора.
В субботу утром Ким Чен Ын прибыл в Приморский край на поезде. Он побывал на аэродроме Кневичи под Владивостоком, где его встретил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Лидер КНДР ознакомился с самолетами ВКС России на аэродроме, откуда поехал во Владивосток для посещения фрегата Тихоокеанского флота РФ "Маршал Шапошников". Ким Чен Ыну рассказали о вооружении корабля, он сам расписался в книге почетных гостей. Губернатор Приморья Олег Кожемяко в субботу сообщил, что власти Приморья обсудят с Ким Чен Ыном много тем, в том числе перспективы обмена школьными группами для оздоровительного отдыха.
«
"Он (визит - ред.) еще не закончился... Да, он продолжается, он еще не закончился... Еще пока неизвестно, когда он уезжает. Программа продолжается, программа очень насыщенная", - заявил посол журналистам в ответ на просьбу охарактеризовать итоги визита.
Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, на станции Хасан его встречали глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным. В пятницу он посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолёт Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолёт в небе показал фигуры высшего пилотажа.