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Сроки отъезда Ким Чен Ына из России неизвестны, сообщил посол

Сроки отъезда Ким Чен Ына из России неизвестны, сообщил посол - РИА Новости, 16.09.2023

Сроки отъезда Ким Чен Ына из России неизвестны, сообщил посол

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию продолжается, сроки отъезда гостя пока неизвестны, рассказал журналистам посол России в КНДР Александр Мацегора. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T13:35

2023-09-16T13:35

2023-09-16T13:36

политика

россия

владивосток

приморский край

александр мацегора

олег кожемяко

ким чен ын

воздушно-космические силы россии

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ВЛАДИВОСТОК, 16 сен - РИА Новости. Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию продолжается, сроки отъезда гостя пока неизвестны, рассказал журналистам посол России в КНДР Александр Мацегора. В субботу утром Ким Чен Ын прибыл в Приморский край на поезде. Он побывал на аэродроме Кневичи под Владивостоком, где его встретил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Лидер КНДР ознакомился с самолетами ВКС России на аэродроме, откуда поехал во Владивосток для посещения фрегата Тихоокеанского флота РФ "Маршал Шапошников". Ким Чен Ыну рассказали о вооружении корабля, он сам расписался в книге почетных гостей. Губернатор Приморья Олег Кожемяко в субботу сообщил, что власти Приморья обсудят с Ким Чен Ыном много тем, в том числе перспективы обмена школьными группами для оздоровительного отдыха. "Он (визит - ред.) еще не закончился... Да, он продолжается, он еще не закончился... Еще пока неизвестно, когда он уезжает. Программа продолжается, программа очень насыщенная", - заявил посол журналистам в ответ на просьбу охарактеризовать итоги визита. Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, на станции Хасан его встречали глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным. В пятницу он посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолёт Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолёт в небе показал фигуры высшего пилотажа.

https://ria.ru/20230914/antonov-1896233256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, владивосток, приморский край, александр мацегора, олег кожемяко, ким чен ын, воздушно-космические силы россии, су-35, sukhoi superjet 100 (ssj100)