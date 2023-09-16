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Запрет на импорт украинского зерна в Словакию продлится до конца года - РИА Новости, 16.09.2023
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12:58 16.09.2023 (обновлено: 13:36 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/import-1896688851.html
Запрет на импорт украинского зерна в Словакию продлится до конца года
Запрет на импорт украинского зерна в Словакию продлится до конца года - РИА Новости, 16.09.2023
Запрет на импорт украинского зерна в Словакию продлится до конца года
Запрет на импорт украинского зерна в Словакию будет действовать до конца года, сообщило в субботу правительство республики. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T12:58
2023-09-16T13:36
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словакия
украина
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БРАТИСЛАВА, 16 сен - РИА Новости. Запрет на импорт украинского зерна в Словакию будет действовать до конца года, сообщило в субботу правительство республики.В пятницу Европейская комиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. Минсельхоз Словакии заявил, что республика в таком случае продлит запрет в одностороннем порядке."Правительство Словакии продлило запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины до конца этого года", - говорится в сообщении кабмина.По данным правительства, Словакия поддерживает Украину и готова обеспечить транзит украинских товаров в третьи страны через коридоры солидарности.“Во время действия этого запрета мы будем сотрудничать с Европейской комиссией и государствами-членами, а также с нашими партнерами с Украины для поиска общеевропейского системного решения, которое позволит отменить односторонние запреты”, - сообщили в кабмине Словакии.Ранее глава словацкого парламента Борис Коллар призывал правительство страны в одностороннем порядке продлить истекший 15 сентября запрет на импорт зерновых культур с Украины, введенный со стороны Европейской комиссии. Он отмечал, если Словакия не сделает этого, то последствия для аграриев будут катастрофическими. Коллар также говорил, что запрет должен быть продлен до конца года. Он заявил, что никакие санкции Словакии за подобный односторонний шаг не грозят, так как это является нормальной мерой для защиты внутреннего рынка.
https://ria.ru/20230915/zerno-1896637276.html
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в мире, словакия, украина
В мире, Словакия, Украина
Запрет на импорт украинского зерна в Словакию продлится до конца года

Запрет на импорт украинского зерна в Словакию будет действовать до конца года

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи
Разгрузка украинского зерна с баржи - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 16 сен - РИА Новости. Запрет на импорт украинского зерна в Словакию будет действовать до конца года, сообщило в субботу правительство республики.
В пятницу Европейская комиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. Минсельхоз Словакии заявил, что республика в таком случае продлит запрет в одностороннем порядке.
"Правительство Словакии продлило запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины до конца этого года", - говорится в сообщении кабмина.
По данным правительства, Словакия поддерживает Украину и готова обеспечить транзит украинских товаров в третьи страны через коридоры солидарности.
Польша - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
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15 сентября, 22:01
“Во время действия этого запрета мы будем сотрудничать с Европейской комиссией и государствами-членами, а также с нашими партнерами с Украины для поиска общеевропейского системного решения, которое позволит отменить односторонние запреты”, - сообщили в кабмине Словакии.
Ранее глава словацкого парламента Борис Коллар призывал правительство страны в одностороннем порядке продлить истекший 15 сентября запрет на импорт зерновых культур с Украины, введенный со стороны Европейской комиссии. Он отмечал, если Словакия не сделает этого, то последствия для аграриев будут катастрофическими. Коллар также говорил, что запрет должен быть продлен до конца года. Он заявил, что никакие санкции Словакии за подобный односторонний шаг не грозят, так как это является нормальной мерой для защиты внутреннего рынка.
 
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