https://ria.ru/20230916/grishechkin-1896683817.html
Названа причина смерти звезды сериала "Солдаты" Гришечкина
Названа причина смерти звезды сериала "Солдаты" Гришечкина - РИА Новости, 16.09.2023
Названа причина смерти звезды сериала "Солдаты" Гришечкина
Причиной смерти заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина стали проблемы с сердцем, сообщила основатель благотворительного движения "Артисты воинам... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T11:52
2023-09-16T11:52
2023-09-16T12:12
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Причиной смерти заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина стали проблемы с сердцем, сообщила основатель благотворительного движения "Артисты воинам России" Диана Бичарова "Комсомольской правде"."У него не выдержало сердце", — рассказала она.По словам Бичаровой, она вместе с Гришечкиным должна была ехать на гастроли в Санкт-Петербург, но артист отменил поездку, сославшись на плохое самочувствие.Гришечкин родился 28 июня 1962 года в Сочи. После школы поступил в ГИТИС, одновременно играл в "Театре-студии на Юго-Западе". С 2017 года он возглавлял театральную студию при Московском университете МВД. Его наиболее популярные работы — в телесериалах "Солдаты", "Счастливы вместе", "Каменская", "Бригада".
https://ria.ru/20230916/grishechkin-1896671076.html
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Названа причина смерти звезды сериала "Солдаты" Гришечкина
КП: причиной смерти актера Гришечкина стали проблемы с сердцем