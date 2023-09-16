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Названа причина смерти звезды сериала "Солдаты" Гришечкина - РИА Новости, 16.09.2023
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11:52 16.09.2023 (обновлено: 12:12 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/grishechkin-1896683817.html
Названа причина смерти звезды сериала "Солдаты" Гришечкина
Названа причина смерти звезды сериала "Солдаты" Гришечкина - РИА Новости, 16.09.2023
Названа причина смерти звезды сериала "Солдаты" Гришечкина
Причиной смерти заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина стали проблемы с сердцем, сообщила основатель благотворительного движения "Артисты воинам... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T11:52
2023-09-16T12:12
россия
санкт-петербург
гитис
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Причиной смерти заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина стали проблемы с сердцем, сообщила основатель благотворительного движения "Артисты воинам России" Диана Бичарова "Комсомольской правде".&quot;У него не выдержало сердце&quot;, — рассказала она.По словам Бичаровой, она вместе с Гришечкиным должна была ехать на гастроли в Санкт-Петербург, но артист отменил поездку, сославшись на плохое самочувствие.Гришечкин родился 28 июня 1962 года в Сочи. После школы поступил в ГИТИС, одновременно играл в "Театре-студии на Юго-Западе". С 2017 года он возглавлял театральную студию при Московском университете МВД. Его наиболее популярные работы — в телесериалах "Солдаты", "Счастливы вместе", "Каменская", "Бригада".
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россия, санкт-петербург, гитис
Россия, Санкт-Петербург, ГИТИС
Названа причина смерти звезды сериала "Солдаты" Гришечкина

КП: причиной смерти актера Гришечкина стали проблемы с сердцем

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Вячеслав Гришечкин
Актер Вячеслав Гришечкин - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Вячеслав Гришечкин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Причиной смерти заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина стали проблемы с сердцем, сообщила основатель благотворительного движения "Артисты воинам России" Диана Бичарова "Комсомольской правде".
«

"У него не выдержало сердце", — рассказала она.

По словам Бичаровой, она вместе с Гришечкиным должна была ехать на гастроли в Санкт-Петербург, но артист отменил поездку, сославшись на плохое самочувствие.
Гришечкин родился 28 июня 1962 года в Сочи. После школы поступил в ГИТИС, одновременно играл в "Театре-студии на Юго-Западе". С 2017 года он возглавлял театральную студию при Московском университете МВД. Его наиболее популярные работы — в телесериалах "Солдаты", "Счастливы вместе", "Каменская", "Бригада".
Актер Вячеслав Гришечкин - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
Биография актера Вячеслава Гришечкина
09:36
 
РоссияСанкт-ПетербургГИТИС
 
 
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