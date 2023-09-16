https://ria.ru/20230916/grishechkin-1896683817.html

Названа причина смерти звезды сериала "Солдаты" Гришечкина

Названа причина смерти звезды сериала "Солдаты" Гришечкина - РИА Новости, 16.09.2023

Названа причина смерти звезды сериала "Солдаты" Гришечкина

Причиной смерти заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина стали проблемы с сердцем, сообщила основатель благотворительного движения "Артисты воинам... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T11:52

2023-09-16T11:52

2023-09-16T12:12

россия

санкт-петербург

гитис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896676185_0:129:3056:1848_1920x0_80_0_0_3dea5dbaf0327b27b4f112c6ef197356.jpg

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Причиной смерти заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина стали проблемы с сердцем, сообщила основатель благотворительного движения "Артисты воинам России" Диана Бичарова "Комсомольской правде"."У него не выдержало сердце", — рассказала она.По словам Бичаровой, она вместе с Гришечкиным должна была ехать на гастроли в Санкт-Петербург, но артист отменил поездку, сославшись на плохое самочувствие.Гришечкин родился 28 июня 1962 года в Сочи. После школы поступил в ГИТИС, одновременно играл в "Театре-студии на Юго-Западе". С 2017 года он возглавлял театральную студию при Московском университете МВД. Его наиболее популярные работы — в телесериалах "Солдаты", "Счастливы вместе", "Каменская", "Бригада".

https://ria.ru/20230916/grishechkin-1896671076.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, санкт-петербург, гитис