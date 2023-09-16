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Ким Чен Ыну показали системы управления оружием фрегата "Маршал Шапошников"
Ким Чен Ыну показали системы управления оружием фрегата "Маршал Шапошников" - РИА Новости, 16.09.2023
Ким Чен Ыну показали системы управления оружием фрегата "Маршал Шапошников"
Руководителю КНДР Ким Чен Ыну в ходе показа фрегата "Маршал Шапошников" были продемонстрированы современные системы управления ракетным оружием, расположенные... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T07:39
2023-09-16T07:39
2023-09-16T09:19
россия
ким чен ын
николай евменов
сергей шойгу
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ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Руководителю КНДР Ким Чен Ыну в ходе показа фрегата "Маршал Шапошников" были продемонстрированы современные системы управления ракетным оружием, расположенные на центральном командном пункте корабля во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости. Главнокомандующий Военно-Морским Флотом РФ адмирал Николай Евменов рассказал северокорейскому лидеру и Министру обороны России Сергею Шойгу о расширенных возможностях новых комплексов управления, которые позволяют эффективно применять крылатые ракеты морского базирования "Калибр" по морским и береговым целям на удалении более 1500 километров от корабля. На ходовом командном пункте Главком ВМФ доложил о его маневренных характеристиках и особенностях управления. Также лидер КНДР ознакомился с навигационным оборудованием, обеспечивающим безопасность мореплавания. В ходе модернизации фрегат "Маршал Шапошников" получил новое навигационное оснащение, в том числе аппаратуру системы "ГЛОНАСС", позволяющие успешно выполнять боевые задачи в любой точке мирового океана.
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Посещение Ким Чен Ыном фрегата "Маршал Шапошников"
Видео посещения Ким Чен Ыном фрегата "Маршал Шапошников".
2023-09-16T07:39
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россия, ким чен ын, николай евменов, сергей шойгу
Россия, Ким Чен Ын, Николай Евменов, Сергей Шойгу
Ким Чен Ыну показали системы управления оружием фрегата "Маршал Шапошников"
Ким Чен Ыну показали системы управления оружием фрегата ТОФ "Маршал Шапошников"
ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Руководителю КНДР Ким Чен Ыну в ходе показа фрегата "Маршал Шапошников" были продемонстрированы современные системы управления ракетным оружием, расположенные на центральном командном пункте корабля во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости.
Главнокомандующий Военно-Морским Флотом РФ
адмирал Николай Евменов
рассказал северокорейскому лидеру и Министру обороны России Сергею Шойгу
о расширенных возможностях новых комплексов управления, которые позволяют эффективно применять крылатые ракеты морского базирования "Калибр" по морским и береговым целям на удалении более 1500 километров от корабля.
На ходовом командном пункте Главком ВМФ доложил о его маневренных характеристиках и особенностях управления. Также лидер КНДР ознакомился с навигационным оборудованием, обеспечивающим безопасность мореплавания.
В ходе модернизации фрегат "Маршал Шапошников" получил новое навигационное оснащение, в том числе аппаратуру системы "ГЛОНАСС", позволяющие успешно выполнять боевые задачи в любой точке мирового океана.
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