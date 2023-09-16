Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ыну показали системы управления оружием фрегата "Маршал Шапошников" - РИА Новости, 16.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:39 16.09.2023 (обновлено: 09:19 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/fregat-1896662926.html
Ким Чен Ыну показали системы управления оружием фрегата "Маршал Шапошников"
Ким Чен Ыну показали системы управления оружием фрегата "Маршал Шапошников" - РИА Новости, 16.09.2023
Ким Чен Ыну показали системы управления оружием фрегата "Маршал Шапошников"
Руководителю КНДР Ким Чен Ыну в ходе показа фрегата "Маршал Шапошников" были продемонстрированы современные системы управления ракетным оружием, расположенные... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T07:39
2023-09-16T09:19
россия
ким чен ын
николай евменов
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896663587_0:55:1050:646_1920x0_80_0_0_0eb01b5ab064235c637731e582af506c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Руководителю КНДР Ким Чен Ыну в ходе показа фрегата "Маршал Шапошников" были продемонстрированы современные системы управления ракетным оружием, расположенные на центральном командном пункте корабля во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости. Главнокомандующий Военно-Морским Флотом РФ адмирал Николай Евменов рассказал северокорейскому лидеру и Министру обороны России Сергею Шойгу о расширенных возможностях новых комплексов управления, которые позволяют эффективно применять крылатые ракеты морского базирования "Калибр" по морским и береговым целям на удалении более 1500 километров от корабля. На ходовом командном пункте Главком ВМФ доложил о его маневренных характеристиках и особенностях управления. Также лидер КНДР ознакомился с навигационным оборудованием, обеспечивающим безопасность мореплавания. В ходе модернизации фрегат "Маршал Шапошников" получил новое навигационное оснащение, в том числе аппаратуру системы "ГЛОНАСС", позволяющие успешно выполнять боевые задачи в любой точке мирового океана.
https://ria.ru/20230916/otzyv-1896662556.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Посещение Ким Чен Ыном фрегата "Маршал Шапошников"
Видео посещения Ким Чен Ыном фрегата "Маршал Шапошников".
2023-09-16T07:39
true
PT2M58S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896663587_59:0:992:700_1920x0_80_0_0_00272592f1d58bfcbc2139ae19698a9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ким чен ын, николай евменов, сергей шойгу
Россия, Ким Чен Ын, Николай Евменов, Сергей Шойгу
Ким Чен Ыну показали системы управления оружием фрегата "Маршал Шапошников"

Ким Чен Ыну показали системы управления оружием фрегата ТОФ "Маршал Шапошников"

© Минобороны РоссииЛидер КНДР Ким Чен Ын осматривает современные системы управления оружием фрегата ТОФ "Маршал Шапошников"
Лидер КНДР Ким Чен Ын осматривает современные системы управления оружием фрегата ТОФ Маршал Шапошников
© Минобороны России
Лидер КНДР Ким Чен Ын осматривает современные системы управления оружием фрегата ТОФ "Маршал Шапошников"
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Руководителю КНДР Ким Чен Ыну в ходе показа фрегата "Маршал Шапошников" были продемонстрированы современные системы управления ракетным оружием, расположенные на центральном командном пункте корабля во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости.
Главнокомандующий Военно-Морским Флотом РФ адмирал Николай Евменов рассказал северокорейскому лидеру и Министру обороны России Сергею Шойгу о расширенных возможностях новых комплексов управления, которые позволяют эффективно применять крылатые ракеты морского базирования "Калибр" по морским и береговым целям на удалении более 1500 километров от корабля.
На ходовом командном пункте Главком ВМФ доложил о его маневренных характеристиках и особенностях управления. Также лидер КНДР ознакомился с навигационным оборудованием, обеспечивающим безопасность мореплавания.
В ходе модернизации фрегат "Маршал Шапошников" получил новое навигационное оснащение, в том числе аппаратуру системы "ГЛОНАСС", позволяющие успешно выполнять боевые задачи в любой точке мирового океана.
Посещение Ким Чен Ыном фрегата Маршал Шапошников - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
Ким Чен Ын оставил отзыв в книге посетителей фрегата "Маршал Шапошников"
07:34
 
РоссияКим Чен ЫнНиколай ЕвменовСергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала