https://ria.ru/20230916/fregat-1896662926.html

Ким Чен Ыну показали системы управления оружием фрегата "Маршал Шапошников"

Ким Чен Ыну показали системы управления оружием фрегата "Маршал Шапошников" - РИА Новости, 16.09.2023

Ким Чен Ыну показали системы управления оружием фрегата "Маршал Шапошников"

Руководителю КНДР Ким Чен Ыну в ходе показа фрегата "Маршал Шапошников" были продемонстрированы современные системы управления ракетным оружием, расположенные... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T07:39

2023-09-16T07:39

2023-09-16T09:19

россия

ким чен ын

николай евменов

сергей шойгу

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ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Руководителю КНДР Ким Чен Ыну в ходе показа фрегата "Маршал Шапошников" были продемонстрированы современные системы управления ракетным оружием, расположенные на центральном командном пункте корабля во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости. Главнокомандующий Военно-Морским Флотом РФ адмирал Николай Евменов рассказал северокорейскому лидеру и Министру обороны России Сергею Шойгу о расширенных возможностях новых комплексов управления, которые позволяют эффективно применять крылатые ракеты морского базирования "Калибр" по морским и береговым целям на удалении более 1500 километров от корабля. На ходовом командном пункте Главком ВМФ доложил о его маневренных характеристиках и особенностях управления. Также лидер КНДР ознакомился с навигационным оборудованием, обеспечивающим безопасность мореплавания. В ходе модернизации фрегат "Маршал Шапошников" получил новое навигационное оснащение, в том числе аппаратуру системы "ГЛОНАСС", позволяющие успешно выполнять боевые задачи в любой точке мирового океана.

https://ria.ru/20230916/otzyv-1896662556.html

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Посещение Ким Чен Ыном фрегата "Маршал Шапошников" Видео посещения Ким Чен Ыном фрегата "Маршал Шапошников". 2023-09-16T07:39 true PT2M58S

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россия, ким чен ын, николай евменов, сергей шойгу