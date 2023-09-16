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Шойгу и Ким Чен Ын прибыли на фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" - РИА Новости, 16.09.2023
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07:18 16.09.2023 (обновлено: 09:17 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/fregat-1896661516.html
Шойгу и Ким Чен Ын прибыли на фрегат ТОФ "Маршал Шапошников"
Шойгу и Ким Чен Ын прибыли на фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" - РИА Новости, 16.09.2023
Шойгу и Ким Чен Ын прибыли на фрегат ТОФ "Маршал Шапошников"
Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыли на фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T07:18
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россия
сергей шойгу
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ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыли на фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА Новости. Фрегат пришвартован в бухте Улисс. Высоких гостей встретил на борту командир корабля капитан второго ранга Сергей Меркулов. О характеристиках корабля и противолодочного вооружения, расположенного на верхней палубе и надстройках, – четырёхтрубных торпедных аппаратах и реактивных бомбомётах РБУ-6000 – рассказал главнокомандующий Военно-Морским флотом России адмирал Николай Евменов. Фрегат "Маршал Шапошников", построенный в середине 1980-х годов как большой противолодочный корабль проекта 1155 несколько лет назад прошёл глубокую модернизацию, в ходе которой на него было установлено современное вооружение.
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Посещение Ким Чен Ыном фрегата "Маршал Шапошников"
Видео посещения Ким Чен Ыном фрегата "Маршал Шапошников".
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россия, сергей шойгу, ким чен ын, николай евменов
Россия, Сергей Шойгу, Ким Чен Ын, Николай Евменов
Шойгу и Ким Чен Ын прибыли на фрегат ТОФ "Маршал Шапошников"

Шойгу и Ким Чен Ын прибыли на фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" во Владивостоке

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ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыли на фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА Новости.
Фрегат пришвартован в бухте Улисс. Высоких гостей встретил на борту командир корабля капитан второго ранга Сергей Меркулов. О характеристиках корабля и противолодочного вооружения, расположенного на верхней палубе и надстройках, – четырёхтрубных торпедных аппаратах и реактивных бомбомётах РБУ-6000 – рассказал главнокомандующий Военно-Морским флотом России адмирал Николай Евменов.
Фрегат "Маршал Шапошников", построенный в середине 1980-х годов как большой противолодочный корабль проекта 1155 несколько лет назад прошёл глубокую модернизацию, в ходе которой на него было установлено современное вооружение.
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