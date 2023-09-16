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В Красногорске проходит отборочный этап "Битвы роботов"

В Красногорске проходит отборочный этап "Битвы роботов" - РИА Новости, 16.09.2023

В Красногорске проходит отборочный этап "Битвы роботов"

Отборочный этап международного чемпионата "Битва роботов" проходит 16 сентября в Красногорске, в турнире принимают участие 24 команды из разных стран мира,... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T17:12

2023-09-16T17:12

2023-09-16T17:12

новости подмосковья

красногорск

московская область (подмосковье)

россия

андрей воробьев

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Отборочный этап международного чемпионата "Битва роботов" проходит 16 сентября в Красногорске, в турнире принимают участие 24 команды из разных стран мира, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своём официальном телеграм-канале."Отборочный этап "Битвы роботов" сегодня проходит у нас в Красногорске! Чемпионат вышел на международный уровень. В этом году в турнире участвуют 24 команды из России, Турции, Индии и Казахстана. В полуфинал пройдут 16 команд", - отметил Воробьев.По его словам, Подмосковье представит команда из Фрязино, обучающаяся в филиале Российского технологического университета. Команда выступит с роботом RedHorn весом 110 килограмм с вертикальным спиннером, который вращается со скоростью 1500 оборотов в минуту.

красногорск

московская область (подмосковье)

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

красногорск, московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев