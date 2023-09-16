Рейтинг@Mail.ru
В Красногорске проходит отборочный этап "Битвы роботов" - РИА Новости, 16.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
17:12 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/chempionat-1896723514.html
В Красногорске проходит отборочный этап "Битвы роботов"
В Красногорске проходит отборочный этап "Битвы роботов" - РИА Новости, 16.09.2023
В Красногорске проходит отборочный этап "Битвы роботов"
Отборочный этап международного чемпионата "Битва роботов" проходит 16 сентября в Красногорске, в турнире принимают участие 24 команды из разных стран мира,... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T17:12
2023-09-16T17:12
новости подмосковья
красногорск
московская область (подмосковье)
россия
андрей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896722799_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f3cc911499a628f4f12204a01faf2b68.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Отборочный этап международного чемпионата "Битва роботов" проходит 16 сентября в Красногорске, в турнире принимают участие 24 команды из разных стран мира, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своём официальном телеграм-канале."Отборочный этап "Битвы роботов" сегодня проходит у нас в Красногорске! Чемпионат вышел на международный уровень. В этом году в турнире участвуют 24 команды из России, Турции, Индии и Казахстана. В полуфинал пройдут 16 команд", - отметил Воробьев.По его словам, Подмосковье представит команда из Фрязино, обучающаяся в филиале Российского технологического университета. Команда выступит с роботом RedHorn весом 110 килограмм с вертикальным спиннером, который вращается со скоростью 1500 оборотов в минуту.
красногорск
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896722799_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1215930b05056d2a43b7e77635d362be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красногорск, московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев

В Красногорске проходит отборочный этап "Битвы роботов"

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Московской областиОтборочный этап "Битвы роботов" проходит в Красногорске
Отборочный этап Битвы роботов проходит в Красногорске
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Московской области
Отборочный этап "Битвы роботов" проходит в Красногорске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Отборочный этап международного чемпионата "Битва роботов" проходит 16 сентября в Красногорске, в турнире принимают участие 24 команды из разных стран мира, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своём официальном телеграм-канале.
«
"Отборочный этап "Битвы роботов" сегодня проходит у нас в Красногорске! Чемпионат вышел на международный уровень. В этом году в турнире участвуют 24 команды из России, Турции, Индии и Казахстана. В полуфинал пройдут 16 команд", - отметил Воробьев.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Московской областиОтборочный этап "Битвы роботов" проходит в Красногорске
Отборочный этап Битвы роботов проходит в Красногорске
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Московской области
Отборочный этап "Битвы роботов" проходит в Красногорске
По его словам, Подмосковье представит команда из Фрязино, обучающаяся в филиале Российского технологического университета. Команда выступит с роботом RedHorn весом 110 килограмм с вертикальным спиннером, который вращается со скоростью 1500 оборотов в минуту.
 
Новости ПодмосковьяКрасногорскМосковская область (Подмосковье)РоссияАндрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала