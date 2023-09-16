В Красногорске проходит отборочный этап "Битвы роботов"
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Московской областиОтборочный этап "Битвы роботов" проходит в Красногорске
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Московской области
Отборочный этап "Битвы роботов" проходит в Красногорске
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Отборочный этап международного чемпионата "Битва роботов" проходит 16 сентября в Красногорске, в турнире принимают участие 24 команды из разных стран мира, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своём официальном телеграм-канале.
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"Отборочный этап "Битвы роботов" сегодня проходит у нас в Красногорске! Чемпионат вышел на международный уровень. В этом году в турнире участвуют 24 команды из России, Турции, Индии и Казахстана. В полуфинал пройдут 16 команд", - отметил Воробьев.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Московской областиОтборочный этап "Битвы роботов" проходит в Красногорске
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Московской области
Отборочный этап "Битвы роботов" проходит в Красногорске
По его словам, Подмосковье представит команда из Фрязино, обучающаяся в филиале Российского технологического университета. Команда выступит с роботом RedHorn весом 110 килограмм с вертикальным спиннером, который вращается со скоростью 1500 оборотов в минуту.