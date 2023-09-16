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В СФ прокомментировали сообщение о готовности Киева объявить войну России - РИА Новости, 16.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:47 16.09.2023 (обновлено: 14:28 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/blef-1896687732.html
В СФ прокомментировали сообщение о готовности Киева объявить войну России
В СФ прокомментировали сообщение о готовности Киева объявить войну России - РИА Новости, 16.09.2023
В СФ прокомментировали сообщение о готовности Киева объявить войну России
Заявление из Киева объявить войну России - это блеф, желание удержать свою власть, отменить выборы в стране, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T12:47
2023-09-16T14:28
специальная военная операция на украине
совет федерации рф
виктор бондарев
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Заявление из Киева объявить войну России - это блеф, желание удержать свою власть, отменить выборы в стране, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в телеграм-канале. Ранее лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что Владимир Зеленский готов объявить войну России и всеобщую мобилизацию уже этой осенью, чтобы вернуть интерес мирового сообщества к Украине и не проводить выборы президента. "Угроза Зеленского об объявлении войны России является продолжением политики откровенных провокаций и блефа. Подопечный США постепенно, но планомерно выходит из-под контроля. Ведь коллективный Запад готовится к переговорам с РФ и поэтапному сворачиванию конфликта на Украине, ибо понимает, что шанс её на победу - это из мира фантастики", - написал сенатор в своем телеграм-канале. По мнению Бондарева, подписываться за страну 404 и развязывать полномасштабную войну НАТО едва ли решится. "Это самоубийственно, так как затронет не только европейский регион, велика вероятность глобальной ядерной войны. На это никто в здравом уме не пойдёт", - отметил законодатель. "Для чего же тогда Зеленскому война? Всё очевидно: для удержания хотя бы в краткосрочной перспективе своей власти, для отмены выборов в Раду и выборов президента, дабы усилить мобилизацию, национализировать любые желаемые активы", - подчеркнул он. По его словам, с точки зрения Киева, Украина сможет атаковать Россию на "законных основаниях". При этом страны НАТО становятся соучастниками со всеми вытекающими последствиями, предупредил Бондарев. Кроме того, объявление войны приведёт к прекращению всех её экономических отношений с РФ, Киев лишится доходов, например, от транзита нефти и газа, которые хоть в какой-то степени поддерживают его экономику, написал сенатор. "Украина также должна прекратить все торговые операции с Россией. Отказаться от транзита. Украина должна лишиться возможности получать финансовую помощь через МВФ — это противоречит уставу фонда, что не устраивает США, которые стремятся к тому, чтобы Киев был максимально закредитованным", - отметил политик. По мнению главы комитета СФ, проамериканские лоббисты на Украине всеми способами пытаются заручиться поддержкой общественного мнения, "противостоять желанию Зеленского развязать полномасштабную европейскую войну". И пока что западным кураторам вполне удаётся: держать Зеленского на коротком поводке, добавил он. "Так что шансов реализоваться у этой идеи войны, слава Богу, немного", - заключил Бондарев.
https://ria.ru/20230915/terakt-1896396530.html
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совет федерации рф, виктор бондарев, владимир зеленский, украина
Специальная военная операция на Украине, Совет Федерации РФ, Виктор Бондарев, Владимир Зеленский, Украина
В СФ прокомментировали сообщение о готовности Киева объявить войну России

Сенатор Бондарев назвал слова о готовности Украины объявить войну России блефом

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Заявление из Киева объявить войну России - это блеф, желание удержать свою власть, отменить выборы в стране, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в телеграм-канале.
Ранее лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что Владимир Зеленский готов объявить войну России и всеобщую мобилизацию уже этой осенью, чтобы вернуть интерес мирового сообщества к Украине и не проводить выборы президента.
"Угроза Зеленского об объявлении войны России является продолжением политики откровенных провокаций и блефа. Подопечный США постепенно, но планомерно выходит из-под контроля. Ведь коллективный Запад готовится к переговорам с РФ и поэтапному сворачиванию конфликта на Украине, ибо понимает, что шанс её на победу - это из мира фантастики", - написал сенатор в своем телеграм-канале.
По мнению Бондарева, подписываться за страну 404 и развязывать полномасштабную войну НАТО едва ли решится. "Это самоубийственно, так как затронет не только европейский регион, велика вероятность глобальной ядерной войны. На это никто в здравом уме не пойдёт", - отметил законодатель.
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"Для чего же тогда Зеленскому война? Всё очевидно: для удержания хотя бы в краткосрочной перспективе своей власти, для отмены выборов в Раду и выборов президента, дабы усилить мобилизацию, национализировать любые желаемые активы", - подчеркнул он.
По его словам, с точки зрения Киева, Украина сможет атаковать Россию на "законных основаниях". При этом страны НАТО становятся соучастниками со всеми вытекающими последствиями, предупредил Бондарев.
Кроме того, объявление войны приведёт к прекращению всех её экономических отношений с РФ, Киев лишится доходов, например, от транзита нефти и газа, которые хоть в какой-то степени поддерживают его экономику, написал сенатор. "Украина также должна прекратить все торговые операции с Россией. Отказаться от транзита. Украина должна лишиться возможности получать финансовую помощь через МВФ — это противоречит уставу фонда, что не устраивает США, которые стремятся к тому, чтобы Киев был максимально закредитованным", - отметил политик.
По мнению главы комитета СФ, проамериканские лоббисты на Украине всеми способами пытаются заручиться поддержкой общественного мнения, "противостоять желанию Зеленского развязать полномасштабную европейскую войну". И пока что западным кураторам вполне удаётся: держать Зеленского на коротком поводке, добавил он. "Так что шансов реализоваться у этой идеи войны, слава Богу, немного", - заключил Бондарев.
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