В СФ прокомментировали сообщение о готовности Киева объявить войну России
Сенатор Бондарев назвал слова о готовности Украины объявить войну России блефом
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Заявление из Киева объявить войну России - это блеф, желание удержать свою власть, отменить выборы в стране, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в телеграм-канале.
Ранее лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что Владимир Зеленский готов объявить войну России и всеобщую мобилизацию уже этой осенью, чтобы вернуть интерес мирового сообщества к Украине и не проводить выборы президента.
"Угроза Зеленского об объявлении войны России является продолжением политики откровенных провокаций и блефа. Подопечный США постепенно, но планомерно выходит из-под контроля. Ведь коллективный Запад готовится к переговорам с РФ и поэтапному сворачиванию конфликта на Украине, ибо понимает, что шанс её на победу - это из мира фантастики", - написал сенатор в своем телеграм-канале.
По мнению Бондарева, подписываться за страну 404 и развязывать полномасштабную войну НАТО едва ли решится. "Это самоубийственно, так как затронет не только европейский регион, велика вероятность глобальной ядерной войны. На это никто в здравом уме не пойдёт", - отметил законодатель.
"Для чего же тогда Зеленскому война? Всё очевидно: для удержания хотя бы в краткосрочной перспективе своей власти, для отмены выборов в Раду и выборов президента, дабы усилить мобилизацию, национализировать любые желаемые активы", - подчеркнул он.
По его словам, с точки зрения Киева, Украина сможет атаковать Россию на "законных основаниях". При этом страны НАТО становятся соучастниками со всеми вытекающими последствиями, предупредил Бондарев.
Кроме того, объявление войны приведёт к прекращению всех её экономических отношений с РФ, Киев лишится доходов, например, от транзита нефти и газа, которые хоть в какой-то степени поддерживают его экономику, написал сенатор. "Украина также должна прекратить все торговые операции с Россией. Отказаться от транзита. Украина должна лишиться возможности получать финансовую помощь через МВФ — это противоречит уставу фонда, что не устраивает США, которые стремятся к тому, чтобы Киев был максимально закредитованным", - отметил политик.
По мнению главы комитета СФ, проамериканские лоббисты на Украине всеми способами пытаются заручиться поддержкой общественного мнения, "противостоять желанию Зеленского развязать полномасштабную европейскую войну". И пока что западным кураторам вполне удаётся: держать Зеленского на коротком поводке, добавил он. "Так что шансов реализоваться у этой идеи войны, слава Богу, немного", - заключил Бондарев.