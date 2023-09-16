https://ria.ru/20230916/blef-1896687732.html

В СФ прокомментировали сообщение о готовности Киева объявить войну России

В СФ прокомментировали сообщение о готовности Киева объявить войну России - РИА Новости, 16.09.2023

В СФ прокомментировали сообщение о готовности Киева объявить войну России

Заявление из Киева объявить войну России - это блеф, желание удержать свою власть, отменить выборы в стране, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T12:47

2023-09-16T12:47

2023-09-16T14:28

специальная военная операция на украине

совет федерации рф

виктор бондарев

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Заявление из Киева объявить войну России - это блеф, желание удержать свою власть, отменить выборы в стране, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в телеграм-канале. Ранее лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что Владимир Зеленский готов объявить войну России и всеобщую мобилизацию уже этой осенью, чтобы вернуть интерес мирового сообщества к Украине и не проводить выборы президента. "Угроза Зеленского об объявлении войны России является продолжением политики откровенных провокаций и блефа. Подопечный США постепенно, но планомерно выходит из-под контроля. Ведь коллективный Запад готовится к переговорам с РФ и поэтапному сворачиванию конфликта на Украине, ибо понимает, что шанс её на победу - это из мира фантастики", - написал сенатор в своем телеграм-канале. По мнению Бондарева, подписываться за страну 404 и развязывать полномасштабную войну НАТО едва ли решится. "Это самоубийственно, так как затронет не только европейский регион, велика вероятность глобальной ядерной войны. На это никто в здравом уме не пойдёт", - отметил законодатель. "Для чего же тогда Зеленскому война? Всё очевидно: для удержания хотя бы в краткосрочной перспективе своей власти, для отмены выборов в Раду и выборов президента, дабы усилить мобилизацию, национализировать любые желаемые активы", - подчеркнул он. По его словам, с точки зрения Киева, Украина сможет атаковать Россию на "законных основаниях". При этом страны НАТО становятся соучастниками со всеми вытекающими последствиями, предупредил Бондарев. Кроме того, объявление войны приведёт к прекращению всех её экономических отношений с РФ, Киев лишится доходов, например, от транзита нефти и газа, которые хоть в какой-то степени поддерживают его экономику, написал сенатор. "Украина также должна прекратить все торговые операции с Россией. Отказаться от транзита. Украина должна лишиться возможности получать финансовую помощь через МВФ — это противоречит уставу фонда, что не устраивает США, которые стремятся к тому, чтобы Киев был максимально закредитованным", - отметил политик. По мнению главы комитета СФ, проамериканские лоббисты на Украине всеми способами пытаются заручиться поддержкой общественного мнения, "противостоять желанию Зеленского развязать полномасштабную европейскую войну". И пока что западным кураторам вполне удаётся: держать Зеленского на коротком поводке, добавил он. "Так что шансов реализоваться у этой идеи войны, слава Богу, немного", - заключил Бондарев.

https://ria.ru/20230915/terakt-1896396530.html

https://ria.ru/20230916/vsu-1896687243.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

совет федерации рф, виктор бондарев, владимир зеленский, украина