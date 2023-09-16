https://ria.ru/20230916/balet-1896712307.html

Ким Чен Ыну очень понравился балет "Спящая красавица", заявил Кожемяко

Ким Чен Ыну очень понравился балет "Спящая красавица", заявил Кожемяко - РИА Новости, 16.09.2023

Ким Чен Ыну очень понравился балет "Спящая красавица", заявил Кожемяко

Лидеру КНДР Ким Чен Ыну очень понравился балет "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке, артисты показали свое мастерство,... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T16:01

2023-09-16T16:01

2023-09-16T16:01

владивосток

ким чен ын

олег кожемяко

приморский край

кндр (северная корея)

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ВЛАДИВОСТОК, 16 сен - РИА Новости. Лидеру КНДР Ким Чен Ыну очень понравился балет "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке, артисты показали свое мастерство, сообщил журналистам губернатор Олег Кожемяко. Лидер КНДР в рамках своего визита во Владивосток сходил на балет - посмотрел постановку "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра. Кожемяко, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что балет Ким Чен Ыну "очень понравился". "Вы знаете, очень понравился - и симфоническая музыка, оркестр играл же все вживую..., и реквизит, и декорации... на сцене, и мастерство артистов балета сегодня. То есть старались они показать весь свой класс, поэтому, конечно, балет ему (лидеру КНДР Ким Чен Ыну - ред.) понравился", - сказал губернатор. Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, на станции Хасан его встречали глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным. В пятницу он посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолёт Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолёт в небе показал фигуры высшего пилотажа. В субботу лидер КНДР прибыл на поезде в Приморье. На аэродроме Кневичи ему представили сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Киму и главе Минобороны РФ Сергею Шойгу, который встречал почетного гостя, представили современные образцы оперативно-тактической авиации ВКС России. Кроме того, Шойгу представил лидеру КНДР российский ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И на аэродроме Кневичи. Также Ким Чен Ын ознакомился с российским дальнемагистральным пассажирским самолетом Ту-214. Далее во Владивостоке Ким Чен Ыну показали фрегат "Маршал Шапошников", продемонстрировали современные системы управления ракетным оружием.

https://ria.ru/20230916/shkolnitsa-1896710591.html

https://ria.ru/20230916/posol-1896694126.html

владивосток

приморский край

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владивосток, ким чен ын, олег кожемяко, приморский край, кндр (северная корея)