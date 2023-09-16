https://ria.ru/20230916/balet-1896704906.html

Посол России рассказал, как Ким Чен Ын оказался на балете во Владивостоке

Посол России рассказал, как Ким Чен Ын оказался на балете во Владивостоке - РИА Новости, 16.09.2023

Посол России рассказал, как Ким Чен Ын оказался на балете во Владивостоке

Лидер КНДР Ким Чен Ын, который в рамках своего визита во Владивосток посмотрел постановку "Спящая красавица", сам выразил желание сходить на балет на Приморской РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T15:03

2023-09-16T15:03

2023-09-16T15:03

владивосток

приморский край

ким чен ын

россия

кндр (северная корея)

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ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын, который в рамках своего визита во Владивосток посмотрел постановку "Спящая красавица", сам выразил желание сходить на балет на Приморской сцене Мариинского театра, рассказал посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора. В субботу утром Ким Чен прибыл в Приморский край на поезде. Он побывал на аэродроме Кневичи под Владивостоком, где его встретил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Лидер КНДР ознакомился с самолетами ВКС России на аэродроме, откуда поехал во Владивосток для посещения фрегата Тихоокеанского флота РФ "Маршал Шапошников". Ким Чен Ыну рассказали о вооружении корабля, он сам расписался в книге почетных гостей. Губернатор Приморья Олег Кожемяко в субботу сообщил, что власти Приморья обсудят с Ким Чен Ыном много тем, в том числе перспективы обмена школьными группами для оздоровительного отдыха. "Он сам захотел (посмотреть постановку – ред.)… Он очень любит культуру, искусство. У них, правда, балета нет классического в КНДР, но, наверное, он смотрел по телевизору, может быть", - рассказал журналистам посол, смотревший балет "Спящая красавица" вместе с Ким Чен Ыном. Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, на станции Хасан его встречали глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным. В пятницу он посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолёт Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолёт в небе показал фигуры высшего пилотажа.

https://ria.ru/20230916/aviatsiya-1896658711.html

владивосток

приморский край

россия

кндр (северная корея)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владивосток, приморский край, ким чен ын, россия, кндр (северная корея)