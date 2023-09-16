Посол России рассказал, как Ким Чен Ын оказался на балете во Владивостоке
Посол Мацегора: Ким Чен Ын сам выразил желание посмотреть балет во Владивостоке
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын, который в рамках своего визита во Владивосток посмотрел постановку "Спящая красавица", сам выразил желание сходить на балет на Приморской сцене Мариинского театра, рассказал посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора.
В субботу утром Ким Чен прибыл в Приморский край на поезде. Он побывал на аэродроме Кневичи под Владивостоком, где его встретил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Лидер КНДР ознакомился с самолетами ВКС России на аэродроме, откуда поехал во Владивосток для посещения фрегата Тихоокеанского флота РФ "Маршал Шапошников". Ким Чен Ыну рассказали о вооружении корабля, он сам расписался в книге почетных гостей. Губернатор Приморья Олег Кожемяко в субботу сообщил, что власти Приморья обсудят с Ким Чен Ыном много тем, в том числе перспективы обмена школьными группами для оздоровительного отдыха.
"Он сам захотел (посмотреть постановку – ред.)… Он очень любит культуру, искусство. У них, правда, балета нет классического в КНДР, но, наверное, он смотрел по телевизору, может быть", - рассказал журналистам посол, смотревший балет "Спящая красавица" вместе с Ким Чен Ыном.
Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, на станции Хасан его встречали глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным. В пятницу он посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолёт Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолёт в небе показал фигуры высшего пилотажа.