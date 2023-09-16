Рейтинг@Mail.ru
Посол России рассказал, как Ким Чен Ын оказался на балете во Владивостоке - РИА Новости, 16.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/balet-1896704906.html
Посол России рассказал, как Ким Чен Ын оказался на балете во Владивостоке
Посол России рассказал, как Ким Чен Ын оказался на балете во Владивостоке - РИА Новости, 16.09.2023
Посол России рассказал, как Ким Чен Ын оказался на балете во Владивостоке
Лидер КНДР Ким Чен Ын, который в рамках своего визита во Владивосток посмотрел постановку "Спящая красавица", сам выразил желание сходить на балет на Приморской РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T15:03
2023-09-16T15:03
владивосток
приморский край
ким чен ын
россия
кндр (северная корея)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896041662_915:0:3072:1213_1920x0_80_0_0_606493adfd934f41e6b600bba1bce6fe.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын, который в рамках своего визита во Владивосток посмотрел постановку "Спящая красавица", сам выразил желание сходить на балет на Приморской сцене Мариинского театра, рассказал посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора. В субботу утром Ким Чен прибыл в Приморский край на поезде. Он побывал на аэродроме Кневичи под Владивостоком, где его встретил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Лидер КНДР ознакомился с самолетами ВКС России на аэродроме, откуда поехал во Владивосток для посещения фрегата Тихоокеанского флота РФ "Маршал Шапошников". Ким Чен Ыну рассказали о вооружении корабля, он сам расписался в книге почетных гостей. Губернатор Приморья Олег Кожемяко в субботу сообщил, что власти Приморья обсудят с Ким Чен Ыном много тем, в том числе перспективы обмена школьными группами для оздоровительного отдыха. "Он сам захотел (посмотреть постановку – ред.)… Он очень любит культуру, искусство. У них, правда, балета нет классического в КНДР, но, наверное, он смотрел по телевизору, может быть", - рассказал журналистам посол, смотревший балет "Спящая красавица" вместе с Ким Чен Ыном. Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, на станции Хасан его встречали глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным. В пятницу он посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолёт Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолёт в небе показал фигуры высшего пилотажа.
https://ria.ru/20230916/aviatsiya-1896658711.html
владивосток
приморский край
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896041662_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_08b20734c8b2fbc26e69d22d596b9bb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, приморский край, ким чен ын, россия, кндр (северная корея)
Владивосток, Приморский край, Ким Чен Ын, Россия, КНДР (Северная Корея)
Посол России рассказал, как Ким Чен Ын оказался на балете во Владивостоке

Посол Мацегора: Ким Чен Ын сам выразил желание посмотреть балет во Владивостоке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын, который в рамках своего визита во Владивосток посмотрел постановку "Спящая красавица", сам выразил желание сходить на балет на Приморской сцене Мариинского театра, рассказал посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора.
В субботу утром Ким Чен прибыл в Приморский край на поезде. Он побывал на аэродроме Кневичи под Владивостоком, где его встретил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Лидер КНДР ознакомился с самолетами ВКС России на аэродроме, откуда поехал во Владивосток для посещения фрегата Тихоокеанского флота РФ "Маршал Шапошников". Ким Чен Ыну рассказали о вооружении корабля, он сам расписался в книге почетных гостей. Губернатор Приморья Олег Кожемяко в субботу сообщил, что власти Приморья обсудят с Ким Чен Ыном много тем, в том числе перспективы обмена школьными группами для оздоровительного отдыха.
"Он сам захотел (посмотреть постановку – ред.)… Он очень любит культуру, искусство. У них, правда, балета нет классического в КНДР, но, наверное, он смотрел по телевизору, может быть", - рассказал журналистам посол, смотревший балет "Спящая красавица" вместе с Ким Чен Ыном.
Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, на станции Хасан его встречали глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным. В пятницу он посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолёт Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолёт в небе показал фигуры высшего пилотажа.
Лидер КНДР Ким Чен Ын и глава Минобороны России Шойгу осматривают самолеты стратегической авиации на аэродроме Кневичи в Приморье
Ким Чен Ын ознакомился с самолетами стратегической авиации России
Вчера, 05:44
 
ВладивостокПриморский крайКим Чен ЫнРоссияКНДР (Северная Корея)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала