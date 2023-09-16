https://ria.ru/20230916/aviatsiya-1896658711.html

Ким Чен Ын ознакомился с самолетами стратегической авиации России

Ким Чен Ын ознакомился с самолетами стратегической авиации России - РИА Новости, 16.09.2023

Ким Чен Ын ознакомился с самолетами стратегической авиации России

Лидеру КНДР Ким Чен Ыну продемонстрировали на аэродроме Кневичи в Приморье три самолета стратегической авиации Воздушно-космических сил, а также гиперзвуковой... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T05:44

2023-09-16T05:44

2023-09-16T10:00

россия

ким чен ын

сергей кобылаш

ту-160м

воздушно-космические силы россии

ту-95мс

ту-22м3

визит ким чен ына в россию

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КНЕВИЧИ (Приморский край), 16 сен — РИА Новости. Лидеру КНДР Ким Чен Ыну продемонстрировали на аэродроме Кневичи в Приморье три самолета стратегической авиации Воздушно-космических сил, а также гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И, сообщил корреспондент РИА Новости.Глава Северной Кореи ознакомился со сверхзвуковым стратегическим бомбардировщиком-ракетоносцем Ту-160, турбовинтовым стратегическим бомбардировщиком-ракетоносцем Ту-95МС и дальним сверхзвуковым ракетоносцем-бомбардировщиком Ту-22М3.О характеристиках самолетов, их вооружении и боевых возможностях, а также летно-технических возможностях "Кинжала" рассказал командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.Кроме того, Ким Чен Ыну и главе Минобороны Сергею Шойгу, который встречал почетного гостя, показали современные образцы оперативно-тактической авиации ВКС России. О боевых возможностях сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, истребителей Су-30СМ, Су-35С и штурмовика Су-25СМ3 рассказали командиры экипажей боевых самолетов. Особое внимание уделили их летно-техническим характеристикам и возможностям вооружения.Также он ознакомился с российским дальнемагистральным пассажирским самолетом Ту-214.После этого Ким Чен Ын вместе с Шойгу посетил во Владивостоке фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников", где ему показали ракетные комплексы и артиллерийскую установку корабля.Северокорейский лидер прибыл в Россию во вторник. Это его первый визит в нашу страну с 2019 года. На приграничной станции Хасан его встретили министр природных ресурсов Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко.В среду Ким Чен Ын провел на космодроме Восточный переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Общее время их встречи составило примерно шесть часов. Сами переговоры заняли около четырех часов, но у лидеров было время пообщаться при осмотре космодрома.В пятницу глава КНДР в сопровождении вице-премьера — главы Минпромторга России Дениса Мантурова — осмотрел авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре, а также оценил демонстрационный полет истребителя Су-35.

https://ria.ru/20230916/primore-1896657811.html

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