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Ким Чен Ын отметил стремительное развитие российской авиационной техники

Ким Чен Ын отметил стремительное развитие российской авиационной техники - РИА Новости, 16.09.2023

Ким Чен Ын отметил стремительное развитие российской авиационной техники

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения авиационного завода имени Юрия Гагарина в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ) выразил уважение тому, что российская... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T02:15

2023-09-16T02:15

2023-09-16T04:13

россия

комсомольск-на-амуре

амурская область

ким чен ын

юрий гагарин (космонавт)

владимир путин

визит ким чен ына в россию

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения авиационного завода имени Юрия Гагарина в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ) выразил уважение тому, что российская авиационная техника стремительно развивается, преодолевая потенциальные внешние угрозы, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "Уважаемый товарищ Ким Чен Ын выразил искреннее уважение в связи с тем, что авиационная техника России развивается быстрыми темпами, преодолевая потенциальные внешние угрозы, и пожелал заводу хороших результатов в дальнейшем развитии", - пишет агентство. Ранее президент РФ Владимир Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный в Амурской области. Во время переговоров они обсудили в том числе возможность отправки в космос северокорейского космонавта. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, "при желании северокорейской стороны можно подготовить и запустить в космос космонавта" этой страны.

россия

комсомольск-на-амуре

амурская область

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россия, комсомольск-на-амуре, амурская область, ким чен ын, юрий гагарин (космонавт), владимир путин, визит ким чен ына в россию