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Ким Чен Ын отметил стремительное развитие российской авиационной техники - РИА Новости, 16.09.2023
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02:15 16.09.2023 (обновлено: 04:13 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/aviatekhnika-1896652893.html
Ким Чен Ын отметил стремительное развитие российской авиационной техники
Ким Чен Ын отметил стремительное развитие российской авиационной техники - РИА Новости, 16.09.2023
Ким Чен Ын отметил стремительное развитие российской авиационной техники
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения авиационного завода имени Юрия Гагарина в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ) выразил уважение тому, что российская... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T02:15
2023-09-16T04:13
россия
комсомольск-на-амуре
амурская область
ким чен ын
юрий гагарин (космонавт)
владимир путин
визит ким чен ына в россию
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения авиационного завода имени Юрия Гагарина в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ) выразил уважение тому, что российская авиационная техника стремительно развивается, преодолевая потенциальные внешние угрозы, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "Уважаемый товарищ Ким Чен Ын выразил искреннее уважение в связи с тем, что авиационная техника России развивается быстрыми темпами, преодолевая потенциальные внешние угрозы, и пожелал заводу хороших результатов в дальнейшем развитии", - пишет агентство. Ранее президент РФ Владимир Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный в Амурской области. Во время переговоров они обсудили в том числе возможность отправки в космос северокорейского космонавта. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, "при желании северокорейской стороны можно подготовить и запустить в космос космонавта" этой страны.
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россия, комсомольск-на-амуре, амурская область, ким чен ын, юрий гагарин (космонавт), владимир путин, визит ким чен ына в россию
Россия, Комсомольск-на-Амуре, Амурская область, Ким Чен Ын, Юрий Гагарин (космонавт), Владимир Путин, Визит Ким Чен Ына в Россию
Ким Чен Ын отметил стремительное развитие российской авиационной техники

ЦТАК: Ким Чен Ын заявил, что развитие авиатехники в России опережает угрозы

© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын осматривает инженерный центр и производственный цех авиационного завода имени Ю. А. Гагарина во время визита в Комсомольск-на-Амуре
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын осматривает инженерный центр и производственный цех авиационного завода имени Ю. А. Гагарина во время визита в Комсомольск-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга
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Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын осматривает инженерный центр и производственный цех авиационного завода имени Ю. А. Гагарина во время визита в Комсомольск-на-Амуре. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения авиационного завода имени Юрия Гагарина в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ) выразил уважение тому, что российская авиационная техника стремительно развивается, преодолевая потенциальные внешние угрозы, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын выразил искреннее уважение в связи с тем, что авиационная техника России развивается быстрыми темпами, преодолевая потенциальные внешние угрозы, и пожелал заводу хороших результатов в дальнейшем развитии", - пишет агентство.
Ранее президент РФ Владимир Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный в Амурской области. Во время переговоров они обсудили в том числе возможность отправки в космос северокорейского космонавта. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, "при желании северокорейской стороны можно подготовить и запустить в космос космонавта" этой страны.
 
РоссияКомсомольск-на-АмуреАмурская областьКим Чен ЫнЮрий Гагарин (космонавт)Владимир ПутинВизит Ким Чен Ына в Россию
 
 
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