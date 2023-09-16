Ким Чен Ын отметил стремительное развитие российской авиационной техники
ЦТАК: Ким Чен Ын заявил, что развитие авиатехники в России опережает угрозы
© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын осматривает инженерный центр и производственный цех авиационного завода имени Ю. А. Гагарина во время визита в Комсомольск-на-Амуре
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын осматривает инженерный центр и производственный цех авиационного завода имени Ю. А. Гагарина во время визита в Комсомольск-на-Амуре. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения авиационного завода имени Юрия Гагарина в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ) выразил уважение тому, что российская авиационная техника стремительно развивается, преодолевая потенциальные внешние угрозы, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын выразил искреннее уважение в связи с тем, что авиационная техника России развивается быстрыми темпами, преодолевая потенциальные внешние угрозы, и пожелал заводу хороших результатов в дальнейшем развитии", - пишет агентство.
Ранее президент РФ Владимир Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный в Амурской области. Во время переговоров они обсудили в том числе возможность отправки в космос северокорейского космонавта. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, "при желании северокорейской стороны можно подготовить и запустить в космос космонавта" этой страны.