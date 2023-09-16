В Абхазии планируется открытие международного аэропорта "Сухум"
В Абхазии планируется открытие международного аэропорта "Сухум" в 2025 году
© Sputnik / Томас ТхайцукСухум
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сухум. Архивное фото
СУХУМ, 16 сен – РИА Новости. Международный аэропорт "Сухум" имени Ардзинба планируется открыть в 2025 году, заявил глава минтуризма Абхазии Теймураз Хишба в ходе выступления на I международном туристическом форуме "Стратегия устойчивого развития туризма в неустойчивом мире" в Казахстане.
Расположенный в 18 километрах от города сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы и до своего закрытия в 1993 году мог принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. Ранее озвучивались оценки властей республики, что аэропорт может начать принимать первые рейсы к январю 2024 года.
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"Особо хочется отметить, что в 2025 году планируется открытие аэропорта "Сухум" имени первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба", - сказал Хишба.
По словам министра, открытие аэропорта увеличит возможности для гостей республики, география туризма будет расширена.
В июне этого года Абхазия и Россия подписали на полях Петербургского международного экономического форума соглашение об осуществлении инвестпроекта по возобновлению деятельности аэропорта "Сухум". В конце июля парламент Абхазии ратифицировал во втором и окончательном чтении российско-абхазское соглашение по возобновлению работы аэропорта. В начале сентября министерство экономики Абхазии объявило о приеме заявок от российских инвесторов на реконструкцию аэропорта. Ранее министр экономики Абхазии Кристина Озган заявила, что аэродром и аэродромная структура сохраняют за собой статус объектов государственной собственности и будут только в пользовании, аренде у инвестора.