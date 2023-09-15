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Словакия продлит запрет на ввоз украинского зерна - РИА Новости, 15.09.2023
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20:42 15.09.2023 (обновлено: 20:48 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/zerno-1896627830.html
Словакия продлит запрет на ввоз украинского зерна
Словакия продлит запрет на ввоз украинского зерна - РИА Новости, 15.09.2023
Словакия продлит запрет на ввоз украинского зерна
Словакия в одностороннем порядке продлит запрет на ввоз зерна с Украины, сообщил словацкий телеканал Markiza со ссылкой на министерство сельского хозяйства... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T20:42
2023-09-15T20:48
словакия
украина
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
зерновая сделка
в мире
киев
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БРАТИСЛАВА, 15 сен - РИА Новости. Словакия в одностороннем порядке продлит запрет на ввоз зерна с Украины, сообщил словацкий телеканал Markiza со ссылкой на министерство сельского хозяйства республики.В пятницу Европейская комиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом."Министр сельского хозяйства подтвердил телеканалу Markiza, что Словакия продлит запрет в одностороннем порядке", - говорится в информации издания.По данным телеканала, запрет на ввоз зерна с Украины со стороны Словакии начнет действовать с полуночи с пятницы на субботу.
https://ria.ru/20230915/polsha-1896621281.html
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словакия, украина, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), зерновая сделка, в мире, киев
Словакия, Украина, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Зерновая сделка, В мире, Киев
Словакия продлит запрет на ввоз украинского зерна

Словакия продлит запрет на ввоз украинского зерна в одностороннем порядке

© iStock.com / TomasSeredaВид на Братиславу, Словакия
Вид на Братиславу, Словакия - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© iStock.com / TomasSereda
Вид на Братиславу, Словакия. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 15 сен - РИА Новости. Словакия в одностороннем порядке продлит запрет на ввоз зерна с Украины, сообщил словацкий телеканал Markiza со ссылкой на министерство сельского хозяйства республики.
В пятницу Европейская комиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.
"Министр сельского хозяйства подтвердил телеканалу Markiza, что Словакия продлит запрет в одностороннем порядке", - говорится в информации издания.
По данным телеканала, запрет на ввоз зерна с Украины со стороны Словакии начнет действовать с полуночи с пятницы на субботу.
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СловакияУкраинаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Зерновая сделкаВ миреКиев
 
 
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