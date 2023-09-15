https://ria.ru/20230915/zerno-1896627830.html

Словакия продлит запрет на ввоз украинского зерна

Словакия продлит запрет на ввоз украинского зерна - РИА Новости, 15.09.2023

Словакия продлит запрет на ввоз украинского зерна

Словакия в одностороннем порядке продлит запрет на ввоз зерна с Украины, сообщил словацкий телеканал Markiza со ссылкой на министерство сельского хозяйства... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T20:42

2023-09-15T20:42

2023-09-15T20:48

словакия

украина

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

зерновая сделка

в мире

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889611725_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_2f860ee471d8329dd64f20be412d15ce.jpg

БРАТИСЛАВА, 15 сен - РИА Новости. Словакия в одностороннем порядке продлит запрет на ввоз зерна с Украины, сообщил словацкий телеканал Markiza со ссылкой на министерство сельского хозяйства республики.В пятницу Европейская комиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом."Министр сельского хозяйства подтвердил телеканалу Markiza, что Словакия продлит запрет в одностороннем порядке", - говорится в информации издания.По данным телеканала, запрет на ввоз зерна с Украины со стороны Словакии начнет действовать с полуночи с пятницы на субботу.

https://ria.ru/20230915/polsha-1896621281.html

словакия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

словакия, украина, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), зерновая сделка, в мире, киев