https://ria.ru/20230915/zaymy-1896441598.html

Южная Корея заключила соглашение с Украиной о государственных займах

Южная Корея заключила соглашение с Украиной о государственных займах - РИА Новости, 15.09.2023

Южная Корея заключила соглашение с Украиной о государственных займах

Южная Корея и Украина заключили соглашение о предоставлении в будущем Киеву государственных займов по низкой процентной ставке в рамках южнокорейского... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T05:13

2023-09-15T05:13

2023-09-15T05:13

южная корея

украина

киев

большая двадцатка

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СЕУЛ, 15 сен – РИА Новости. Южная Корея и Украина заключили соглашение о предоставлении в будущем Киеву государственных займов по низкой процентной ставке в рамках южнокорейского государственного Фонда сотрудничества в области экономического развития (EDCF), сообщило министерство стратегии и финансов Республики Корея. Министр финансов Южной Кореи Чу Гён Хо и украинский министр экономики Юлия Свириденко подписали в Сеуле предварительное соглашение о государственных займах через EDCF. "Правительство 13 сентября официально заключило "Соглашение между правительствами Южной Кореи и Украины о государственных займах через Фонд сотрудничества в области экономического развития", - говорится в заявлении министерства. Сообщается, что фонд будет поддерживать участие южнокорейских компаний в проектах по восстановлению Украины. Президент Южной Кореи 10 сентября на саммите G20 пообещал Украине в средней и долгосрочной перспективе 2 миллиарда долларов финансовой помощи через EDCF. В 2022 году Южная Корея оказала Украине помощи на 100 миллионов долларов и пообещала дальнейшую помощь в размере еще 130 миллионов. Южная Корея запустила фонд EDCF в 1987 году с целью поддержки проектов экономической и социальной инфраструктуры в развивающихся странах.

https://ria.ru/20230716/ukraina-1884452423.html

https://ria.ru/20230915/nebenzya-1896435679.html

южная корея

украина

киев

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южная корея, украина, киев, большая двадцатка