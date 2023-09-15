https://ria.ru/20230915/yazva-1896600438.html

В Воронежской области возбудили три дела из-за случаев сибирской язвы

В Воронежской области возбудили три дела из-за случаев сибирской язвы - РИА Новости, 15.09.2023

В Воронежской области возбудили три дела из-за случаев сибирской язвы

Возбуждены три уголовных дела по ситуации с распространением сибирской язвы в Воронежской области, сообщило управление СК РФ по региону. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T17:56

2023-09-15T17:56

2023-09-15T17:56

происшествия

воронежская область

воронеж

богучарский район

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ВОРОНЕЖ, 15 сен - РИА Новости. Возбуждены три уголовных дела по ситуации с распространением сибирской язвы в Воронежской области, сообщило управление СК РФ по региону. "Следователями аппарата следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области расследуются три уголовных дела по ситуации с распространением сибирской язвы", - говорится в сообщении. Дела возбуждены по статьям "нарушение ветеринарных правил, повлекших по неосторожности иные тяжкие последствия", "производство в целях сбыта и сбыт группой лиц по предварительному сговору продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" и "халатность". "К уголовной ответственности привлекаются скупщики зараженного мяса в Панинском районе, среди них гражданин Республики Азербайджан, мужчина, реализовавший данное мясо на рынок в городе Воронеже, а также владелица подсобного хозяйства в Панинском районе и индивидуальный предприниматель - глава К(Ф)Х в Богучарском районе. Всем им предъявлено обвинение, избраны меры пресечения", - говорится в сообщении. По данным следствия, в качестве подозреваемой допрошена ветеринарный врач, допустившая без соответствующих проверок зараженное мясо на прилавки рынка в Воронеже. Женщина дала признательные показания, в ближайшее время следствие планирует предъявление ей обвинения. Вечером 20 августа власти Панинского района Воронежской области сообщили об очаге сибирской язвы. На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. Управление Роспотребнадзора по области объявило о случае заболевания человека сибирской язвой в Панинском районе после разделки туши зараженного животного. По информации управления ветеринарии Воронежской области, с подозрением на сибирскую язву мужчина был госпитализирован 18 августа. Его состояние врачи оценивали как среднетяжелое. Кроме того, 22 августа стало известно об очаге сибирской язвы в здании рынка "1000 мелочей" в Воронеже. В камерах хранения рынка было отобрано 14 проб от продукции, находящейся на хранении, и по результатам исследований в двух образцах говядины обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы. Опасную продукцию уничтожили, а ограничения, введенные в здании рынка и на близлежащей территории, были сняты с 1 сентября. Два очага сибирской язвы были обнаружены на прошлой неделе в Богучарском районе Воронежской области, в том числе на молочно-товарной ферме. В результате чего на отдельных территориях Богучарского и Кантемировского районов введен карантин. Врачи из новых мест появления сибирской язвы госпитализировали девять человек, среди них подросток. Причиной распространения заболевания стала разделка туши зараженного животного.

https://ria.ru/20230718/yazva-1884786889.html

https://ria.ru/20230908/yazva-1894950012.html

воронежская область

воронеж

богучарский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, воронежская область, воронеж, богучарский район, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)