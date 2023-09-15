https://ria.ru/20230915/yadrov-1896491404.html

Биография Дмитрия Ядрова

Биография Дмитрия Ядрова - РИА Новости, 15.09.2023

Биография Дмитрия Ядрова

Дмитрий Викторович Ядров родился 3 мая 1988 года. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T12:09

2023-09-15T12:09

2023-09-15T12:09

справки

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896489794_0:20:854:500_1920x0_80_0_0_92c002c43e990e65a2a0ea83e7848aa5.jpg

Дмитрий Викторович Ядров родился 3 мая 1988 года. В 2010 году окончил Санкт Петербургский Университет гражданской авиации по специальности "Инженер по аэронавигационному обслуживанию и использованию воздушного пространства". С 2010 года работал в Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации на различных должностях – от диспетчера управления воздушным движением Московского центра автоматизированного управления воздушным движением до помощника директора.С 2018 года занимал должность директора по стратегическому развитию, эксплуатации и технической политике Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации.В сентябре 2019 года был назначен заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).15 сентября 2023 года Дмитрий Ядров был назначен на пост главы Федерального агентства воздушного транспорта.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)