https://ria.ru/20230915/yadrov-1896491404.html
Биография Дмитрия Ядрова
Биография Дмитрия Ядрова - РИА Новости, 15.09.2023
Биография Дмитрия Ядрова
Дмитрий Викторович Ядров родился 3 мая 1988 года. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T12:09
2023-09-15T12:09
2023-09-15T12:09
справки
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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Дмитрий Викторович Ядров родился 3 мая 1988 года. В 2010 году окончил Санкт Петербургский Университет гражданской авиации по специальности "Инженер по аэронавигационному обслуживанию и использованию воздушного пространства". С 2010 года работал в Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации на различных должностях – от диспетчера управления воздушным движением Московского центра автоматизированного управления воздушным движением до помощника директора.С 2018 года занимал должность директора по стратегическому развитию, эксплуатации и технической политике Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации.В сентябре 2019 года был назначен заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).15 сентября 2023 года Дмитрий Ядров был назначен на пост главы Федерального агентства воздушного транспорта.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Справки, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Дмитрий Викторович Ядров родился 3 мая 1988 года
.
В 2010 году окончил
Санкт Петербургский Университет гражданской авиации по специальности "Инженер по аэронавигационному обслуживанию и использованию воздушного пространства".
С 2010 года работал в Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации на различных должностях – от диспетчера управления воздушным движением Московского центра автоматизированного управления воздушным движением до помощника директора.
С 2018 года занимал должность директора по стратегическому развитию, эксплуатации и технической политике Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации.
В сентябре 2019 года был назначен
заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).
15 сентября 2023 года Дмитрий Ядров был назначен
на пост главы Федерального агентства воздушного транспорта.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников