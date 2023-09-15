https://ria.ru/20230915/vybory-1896490519.html
Лукашенко поздравил Путина с выборами в регионах
Лукашенко поздравил Путина с выборами в регионах - РИА Новости, 15.09.2023
Лукашенко поздравил Путина с выборами в регионах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи в пятницу поздравил его с итогами выборов в регионах. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T12:05
2023-09-15T12:05
2023-09-15T12:19
единый день голосования в россии — 2023
политика
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
россия
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СОЧИ, 15 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи в пятницу поздравил его с итогами выборов в регионах."Прежде всего, хочу Вас поздравить с таким этапом серьезным электорального цикла, как единый день голосования, который во многих регионах прошел. Результаты понятны – не хочу даже их анализировать. Наверное, вообще никогда таких результатов не было. И для президента, прежде всего. Все Ваши кандидатуры на должность губернаторов народом были поддержаны. Это большой успех", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый день голосования в россии — 2023, политика, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, россия
Единый день голосования в России — 2023, Политика, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Россия
Лукашенко поздравил Путина с выборами в регионах
Лукашенко назвал результаты выборов в российских регионах большим успехом
СОЧИ, 15 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи в пятницу поздравил его с итогами выборов в регионах.
"Прежде всего, хочу Вас поздравить с таким этапом серьезным электорального цикла, как единый день голосования, который во многих регионах прошел. Результаты понятны – не хочу даже их анализировать. Наверное, вообще никогда таких результатов не было. И для президента, прежде всего. Все Ваши кандидатуры на должность губернаторов народом были поддержаны. Это большой успех", - сказал Лукашенко.
Итоги выборов глав регионов России