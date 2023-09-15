Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко поздравил Путина с выборами в регионах - РИА Новости, 15.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 15.09.2023 (обновлено: 12:19 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/vybory-1896490519.html
Лукашенко поздравил Путина с выборами в регионах
Лукашенко поздравил Путина с выборами в регионах - РИА Новости, 15.09.2023
Лукашенко поздравил Путина с выборами в регионах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи в пятницу поздравил его с итогами выборов в регионах. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T12:05
2023-09-15T12:19
единый день голосования в россии — 2023
политика
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895400922_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_10089cdb2c2e221bee7e3ea1ac6b5c85.jpg
СОЧИ, 15 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи в пятницу поздравил его с итогами выборов в регионах."Прежде всего, хочу Вас поздравить с таким этапом серьезным электорального цикла, как единый день голосования, который во многих регионах прошел. Результаты понятны – не хочу даже их анализировать. Наверное, вообще никогда таких результатов не было. И для президента, прежде всего. Все Ваши кандидатуры на должность губернаторов народом были поддержаны. Это большой успех", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895400922_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c35e8534acf19056a69031c1671f7db5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
единый день голосования в россии — 2023, политика, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, россия
Единый день голосования в России — 2023, Политика, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Россия
Лукашенко поздравил Путина с выборами в регионах

Лукашенко назвал результаты выборов в российских регионах большим успехом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 15 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи в пятницу поздравил его с итогами выборов в регионах.
"Прежде всего, хочу Вас поздравить с таким этапом серьезным электорального цикла, как единый день голосования, который во многих регионах прошел. Результаты понятны – не хочу даже их анализировать. Наверное, вообще никогда таких результатов не было. И для президента, прежде всего. Все Ваши кандидатуры на должность губернаторов народом были поддержаны. Это большой успех", - сказал Лукашенко.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
10 сентября, 15:02
 
Единый день голосования в России — 2023ПолитикаБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала