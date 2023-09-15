https://ria.ru/20230915/vybory-1896490519.html

Лукашенко поздравил Путина с выборами в регионах

Лукашенко поздравил Путина с выборами в регионах - РИА Новости, 15.09.2023

Лукашенко поздравил Путина с выборами в регионах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи в пятницу поздравил его с итогами выборов в регионах. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T12:05

2023-09-15T12:05

2023-09-15T12:19

единый день голосования в россии — 2023

политика

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

россия

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СОЧИ, 15 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи в пятницу поздравил его с итогами выборов в регионах."Прежде всего, хочу Вас поздравить с таким этапом серьезным электорального цикла, как единый день голосования, который во многих регионах прошел. Результаты понятны – не хочу даже их анализировать. Наверное, вообще никогда таких результатов не было. И для президента, прежде всего. Все Ваши кандидатуры на должность губернаторов народом были поддержаны. Это большой успех", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

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Кирилл Волков

единый день голосования в россии — 2023, политика, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, россия