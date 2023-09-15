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Блинкен: США оставляют за ВСУ выбор целей для передаваемого им оружия
Блинкен: США оставляют за ВСУ выбор целей для передаваемого им оружия - РИА Новости, 15.09.2023
Блинкен: США оставляют за ВСУ выбор целей для передаваемого им оружия
США не поощряют применение Украиной присылаемого оружия вне ее границ, но оставляют выбор целей за Киевом, заявил госсекретарь Энтони Блинкен на... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T20:29
2023-09-15T20:29
2023-09-15T21:03
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ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. США не поощряют применение Украиной присылаемого оружия вне ее границ, но оставляют выбор целей за Киевом, заявил госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции. "Когда речь заходит о том, как украинцам применять эти системы (вооружений. — Прим.ред.), выбор целей — за ними. <...> Мы не поощряем использование наших систем вооружений за пределами Украины и не содействуем этому, но, опять же, фундаментально это решать украинцам", — сказал он.В отношении новых вооружений, которые могут передать Киеву, Блинкен заявил, что "любая система, которая обсуждается в том числе в прессе, вероятно, находится на активном рассмотрении". Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230913/vstuplenie-1895995578.html
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в мире, украина, энтони блинкен, нато, россия, сша, сергей лавров, дмитрий песков
В мире, Украина, Энтони Блинкен, НАТО, Россия, США, Сергей Лавров, Дмитрий Песков
Блинкен: США оставляют за ВСУ выбор целей для передаваемого им оружия
Блинкен: США оставляют за Украиной выбор целей для передаваемого ей оружия