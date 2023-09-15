https://ria.ru/20230915/vostok-1896441048.html
На Южнодонецком направлении отразили три атаки украинских войск
На Южнодонецком направлении отразили три атаки украинских войск - РИА Новости, 15.09.2023
На Южнодонецком направлении отразили три атаки украинских войск
Военные группировки "Восток" отразили три атаки ВСУ на южнодонецком направлении, противник отступил, понеся потери, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T05:04
2023-09-15T05:04
2023-09-15T05:32
специальная военная операция на украине
угледар
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Военные группировки "Восток" отразили три атаки ВСУ на южнодонецком направлении, противник отступил, понеся потери, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии отражены три атаки противника севернее Приютного. Понеся потери в живой силе, противник отступил. Пресечена попытка ВСУ провести ротацию подразделений в районе Новодонецкого - автомобильная техника и живая сила уничтожены", - сказал офицер.Артиллерийским огнём, отметил Чехов, поражены пункт временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ в Угледаре, два склада боеприпасов в Углесборочной, а также пункты временной дислокации 37-й и 38-й бригад морской пехоты ВСУ в Пречистовке и Золотой Ниве. Уничтожены спутниковая станция "Старлинк" и пункт управления беспилотной авиацией. Также уничтожен танк ВСУ в районе севернее Новомайорского. Реактивной артиллерией уничтожена станция РЭБ в Новомихайловке. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены буксируемая гаубица Д-30 в Великой Новоселке, гаубица "Мста-Б" в районе Темировки, миномётные расчёты в Новодаровке и Углесборочной. "Бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районе Старомайорского, Урожайного, севернее Новодонецкого и Новомайорского", - отметил начальник пресс-центра.Он добавил, что военнослужащие группировки войск "Восток" проявляют мужество и профессионализм при выполнении боевых задач.
https://ria.ru/20230914/spetsoperatsiya-1896324148.html
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угледар, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Угледар, Вооруженные силы Украины
На Южнодонецком направлении отразили три атаки украинских войск
Военные группировки "Восток" отразили на Южнодонецком направлении три атаки ВСУ
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Военные группировки "Восток" отразили три атаки ВСУ на южнодонецком направлении, противник отступил, понеся потери, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии отражены три атаки противника севернее Приютного. Понеся потери в живой силе, противник отступил. Пресечена попытка ВСУ провести ротацию подразделений в районе Новодонецкого - автомобильная техника и живая сила уничтожены", - сказал офицер.
Артиллерийским огнём, отметил Чехов, поражены пункт временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ в Угледаре
, два склада боеприпасов в Углесборочной, а также пункты временной дислокации 37-й и 38-й бригад морской пехоты ВСУ в Пречистовке и Золотой Ниве. Уничтожены спутниковая станция "Старлинк" и пункт управления беспилотной авиацией. Также уничтожен танк ВСУ в районе севернее Новомайорского. Реактивной артиллерией уничтожена станция РЭБ в Новомихайловке.
В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены буксируемая гаубица Д-30 в Великой Новоселке, гаубица "Мста-Б" в районе Темировки, миномётные расчёты в Новодаровке и Углесборочной.
"Бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районе Старомайорского, Урожайного, севернее Новодонецкого и Новомайорского", - отметил начальник пресс-центра.
Он добавил, что военнослужащие группировки войск "Восток" проявляют мужество и профессионализм при выполнении боевых задач.
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