https://ria.ru/20230915/vostok-1896441048.html

На Южнодонецком направлении отразили три атаки украинских войск

На Южнодонецком направлении отразили три атаки украинских войск - РИА Новости, 15.09.2023

На Южнодонецком направлении отразили три атаки украинских войск

Военные группировки "Восток" отразили три атаки ВСУ на южнодонецком направлении, противник отступил, понеся потери, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T05:04

2023-09-15T05:04

2023-09-15T05:32

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Военные группировки "Восток" отразили три атаки ВСУ на южнодонецком направлении, противник отступил, понеся потери, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии отражены три атаки противника севернее Приютного. Понеся потери в живой силе, противник отступил. Пресечена попытка ВСУ провести ротацию подразделений в районе Новодонецкого - автомобильная техника и живая сила уничтожены", - сказал офицер.Артиллерийским огнём, отметил Чехов, поражены пункт временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ в Угледаре, два склада боеприпасов в Углесборочной, а также пункты временной дислокации 37-й и 38-й бригад морской пехоты ВСУ в Пречистовке и Золотой Ниве. Уничтожены спутниковая станция "Старлинк" и пункт управления беспилотной авиацией. Также уничтожен танк ВСУ в районе севернее Новомайорского. Реактивной артиллерией уничтожена станция РЭБ в Новомихайловке. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены буксируемая гаубица Д-30 в Великой Новоселке, гаубица "Мста-Б" в районе Темировки, миномётные расчёты в Новодаровке и Углесборочной. "Бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районе Старомайорского, Урожайного, севернее Новодонецкого и Новомайорского", - отметил начальник пресс-центра.Он добавил, что военнослужащие группировки войск "Восток" проявляют мужество и профессионализм при выполнении боевых задач.

https://ria.ru/20230914/spetsoperatsiya-1896324148.html

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угледар, вооруженные силы украины