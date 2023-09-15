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На Южнодонецком направлении отразили три атаки украинских войск - РИА Новости, 15.09.2023
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05:04 15.09.2023 (обновлено: 05:32 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/vostok-1896441048.html
На Южнодонецком направлении отразили три атаки украинских войск
На Южнодонецком направлении отразили три атаки украинских войск - РИА Новости, 15.09.2023
На Южнодонецком направлении отразили три атаки украинских войск
Военные группировки "Восток" отразили три атаки ВСУ на южнодонецком направлении, противник отступил, понеся потери, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T05:04
2023-09-15T05:32
специальная военная операция на украине
угледар
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Военные группировки "Восток" отразили три атаки ВСУ на южнодонецком направлении, противник отступил, понеся потери, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии отражены три атаки противника севернее Приютного. Понеся потери в живой силе, противник отступил. Пресечена попытка ВСУ провести ротацию подразделений в районе Новодонецкого - автомобильная техника и живая сила уничтожены", - сказал офицер.Артиллерийским огнём, отметил Чехов, поражены пункт временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ в Угледаре, два склада боеприпасов в Углесборочной, а также пункты временной дислокации 37-й и 38-й бригад морской пехоты ВСУ в Пречистовке и Золотой Ниве. Уничтожены спутниковая станция "Старлинк" и пункт управления беспилотной авиацией. Также уничтожен танк ВСУ в районе севернее Новомайорского. Реактивной артиллерией уничтожена станция РЭБ в Новомихайловке. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены буксируемая гаубица Д-30 в Великой Новоселке, гаубица "Мста-Б" в районе Темировки, миномётные расчёты в Новодаровке и Углесборочной. "Бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районе Старомайорского, Урожайного, севернее Новодонецкого и Новомайорского", - отметил начальник пресс-центра.Он добавил, что военнослужащие группировки войск "Восток" проявляют мужество и профессионализм при выполнении боевых задач.
https://ria.ru/20230914/spetsoperatsiya-1896324148.html
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угледар, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Угледар, Вооруженные силы Украины
На Южнодонецком направлении отразили три атаки украинских войск

Военные группировки "Восток" отразили на Южнодонецком направлении три атаки ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Военные группировки "Восток" отразили три атаки ВСУ на южнодонецком направлении, противник отступил, понеся потери, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии отражены три атаки противника севернее Приютного. Понеся потери в живой силе, противник отступил. Пресечена попытка ВСУ провести ротацию подразделений в районе Новодонецкого - автомобильная техника и живая сила уничтожены", - сказал офицер.
Артиллерийским огнём, отметил Чехов, поражены пункт временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ в Угледаре, два склада боеприпасов в Углесборочной, а также пункты временной дислокации 37-й и 38-й бригад морской пехоты ВСУ в Пречистовке и Золотой Ниве. Уничтожены спутниковая станция "Старлинк" и пункт управления беспилотной авиацией. Также уничтожен танк ВСУ в районе севернее Новомайорского. Реактивной артиллерией уничтожена станция РЭБ в Новомихайловке.
В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены буксируемая гаубица Д-30 в Великой Новоселке, гаубица "Мста-Б" в районе Темировки, миномётные расчёты в Новодаровке и Углесборочной.
"Бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районе Старомайорского, Урожайного, севернее Новодонецкого и Новомайорского", - отметил начальник пресс-центра.

Он добавил, что военнослужащие группировки войск "Восток" проявляют мужество и профессионализм при выполнении боевых задач.
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Специальная военная операция на УкраинеУгледарВооруженные силы Украины
 
 
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