https://ria.ru/20230915/volontery-1896557761.html

Брянские волонтеры из группы Vmeste_Z помогают бойцам в зоне СВО

Брянские волонтеры из группы Vmeste_Z помогают бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 15.09.2023

Брянские волонтеры из группы Vmeste_Z помогают бойцам в зоне СВО

Участники волонтерской организации Vmeste_Z из Брянской области оказывают помощь военнослужащим в зоне проведения спецоперации и тем, кто защищает границы РФ,... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T15:26

2023-09-15T15:26

2023-09-15T15:26

надежные люди

общество

брянская область

россия

унеча

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Участники волонтерской организации Vmeste_Z из Брянской области оказывают помощь военнослужащим в зоне проведения спецоперации и тем, кто защищает границы РФ, они делают маскировочные сети и костюмы, закупают необходимое оборудование, инструменты, стройматериалы, передают бойцам домашнюю еду, одежду и обувь, рассказала РИА Новости организатор группы Vmeste_Z Ольга Ефанова. "Помогаем воинам из Брянской области, кто находится в зоне СВО, военнослужащим на территории области и защитникам из других городов, которые обращаются к нам через подразделения, с которыми уже ведется работа группы. На сегодняшний день мы всячески стараемся поддерживать более 20 подразделений. Мы простые люди, которые сплотились для оказания помощи нашим бойцам. И убеждены, что народное единство придает силы воинам и поднимает боевой дух", – сообщила организатор. Как пояснила собеседница агентства, активную деятельность волонтерская группа Vmeste_Z ведет с января 2023 года. Все начиналось в городе Унеча Брянской области, а со временем к группе стали присоединяться единомышленники не только из области, но и из других городов – Москвы, Казани, Екатеринбурга, Калининграда, Иркутска, Владивостока. "Общими усилиями группы для фронта было отправлено 3 квадрокоптера, 7 дронов-коптеров, антидроновое ружье, 6 тепловизоров, 4 машины, большое количество раций, более 20 приборов ночного видения. Оказывается помощь с бронежилетами, тактическими шлемами, бензопилами, генераторами, усилителями связи, инструментами для ремонта машин, строительными материалами, предметами первой необходимости, одеждой, обувью и даже холодильниками", – сообщила Ефанова. Она добавила, что участники группы Vmeste_Z непрерывным процессом плетут маскировочные сети. За время работы группы было сплетено около 3 тысяч квадратных метров масксетей и несколько маскировочных костюмов типа "Кикимора". "В июле мы начали процесс пошива маскировочных костюмов из ткани ИК-ремиссией, которые помогают нашим бойцам избежать обнаружения в видимом и инфракрасном диапазонах спектра приборов ночного видения. Получаем обратную связь от наших военных и работаем над усовершенствованием маскировки", – рассказала организатор. Волонтеры делают сухие армейский души, готовят домашнюю еду для военных, а также передают бойцам теплые строки, написанные детьми из брянских школ и детсадов и бережно свернутые в письма-конверты. "Сегодня каждый из нас должен внести свой вклад в приближение победы. Для наших парней очень важна народная поддержка. Помощи и теплых слов сейчас не будет много – наоборот, мы нужны нашим воинам, кто день и ночь кует победу самым тяжелым и опасным трудом, выполняя свой воинский долг", – отметила Ефанова.

https://ria.ru/20230915/pomosch-1896123027.html

https://ria.ru/20230904/pomosch-1893628950.html

https://ria.ru/20221228/front-1841722359.html

брянская область

россия

унеча

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, брянская область, россия, унеча