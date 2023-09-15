https://ria.ru/20230915/vengriya-1896628093.html
Венгрия запретит импорт 24 украинских товаров
Венгрия запретит импорт 24 украинских товаров - РИА Новости, 15.09.2023
Венгрия запретит импорт 24 украинских товаров
Венгрия вводит запрет на импорт 24 украинских товаров в связи с непродлением ограничений на ввоз Еврокомиссией, заявил министр сельского хозяйства Венгрии... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T20:43
2023-09-15T20:43
2023-09-15T21:08
венгрия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
в мире
украина
брюссель
россия
еврокомиссия
зерновая сделка
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БУДАПЕШТ, 15 сен - РИА Новости. Венгрия вводит запрет на импорт 24 украинских товаров в связи с непродлением ограничений на ввоз Еврокомиссией, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь."В Брюсселе приняли решение: не продлевать запрет на ввоз украинского зерна. Венгрия на национальном уровне закрывает границы, распространяя это на 24 украинских товара", - написал Надь в соцсети Facebook*.Список продуктов был опубликован в правительственном вестнике. Помимо зерновых, туда вошли говядина, свинина, баранина, мясо козы, птицы, яйца, овощи, мед, семена подсолнечника, вино. Указ вступает в силу в 23.00 15 сентября (0.00 16 сентября мск) и подписан премьер-министром страны Виктором Орбаном.Ранее Европейская комиссия решила не продлять введенный ранее запрет ввоза украинского зерна, который истекает в пятницу, в пять соседних с ней стран.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230915/orban-1896529411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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венгрия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), в мире, украина, брюссель, россия, еврокомиссия, зерновая сделка, виктор орбан
Венгрия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), В мире, Украина, Брюссель, Россия, Еврокомиссия, Зерновая сделка, Виктор Орбан
Венгрия запретит импорт 24 украинских товаров
Венгрия запретит импорт 24 украинских товаров после решения ЕК по ввозу зерна