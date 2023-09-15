https://ria.ru/20230915/vengriya-1896628093.html

Венгрия запретит импорт 24 украинских товаров

Венгрия запретит импорт 24 украинских товаров - РИА Новости, 15.09.2023

Венгрия запретит импорт 24 украинских товаров

Венгрия вводит запрет на импорт 24 украинских товаров в связи с непродлением ограничений на ввоз Еврокомиссией, заявил министр сельского хозяйства Венгрии... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T20:43

2023-09-15T20:43

2023-09-15T21:08

венгрия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

в мире

украина

брюссель

россия

еврокомиссия

зерновая сделка

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БУДАПЕШТ, 15 сен - РИА Новости. Венгрия вводит запрет на импорт 24 украинских товаров в связи с непродлением ограничений на ввоз Еврокомиссией, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь."В Брюсселе приняли решение: не продлевать запрет на ввоз украинского зерна. Венгрия на национальном уровне закрывает границы, распространяя это на 24 украинских товара", - написал Надь в соцсети Facebook*.Список продуктов был опубликован в правительственном вестнике. Помимо зерновых, туда вошли говядина, свинина, баранина, мясо козы, птицы, яйца, овощи, мед, семена подсолнечника, вино. Указ вступает в силу в 23.00 15 сентября (0.00 16 сентября мск) и подписан премьер-министром страны Виктором Орбаном.Ранее Европейская комиссия решила не продлять введенный ранее запрет ввоза украинского зерна, который истекает в пятницу, в пять соседних с ней стран.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230915/orban-1896529411.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

венгрия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), в мире, украина, брюссель, россия, еврокомиссия, зерновая сделка, виктор орбан