https://ria.ru/20230915/vef-1896477556.html

Власти Приморья подписали 41 соглашение на ВЭФ

Власти Приморья подписали 41 соглашение на ВЭФ - РИА Новости, 15.09.2023

Власти Приморья подписали 41 соглашение на ВЭФ

Власти Приморья в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке подписали 41 соглашение, в том числе пять инвестиционных, сообщает правительство... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T11:11

2023-09-15T11:11

2023-09-15T11:11

приморский край

вэф-2023

трансконтейнер

олег кожемяко

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ВЛАДИВОСТОК, 15 сен – РИА Новости. Власти Приморья в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке подписали 41 соглашение, в том числе пять инвестиционных, сообщает правительство региона. "Представители правительства Приморского края подписали на ВЭФ 41 соглашение, в том числе четыре соглашения о реализации мастер-планов Владивостокской агломерации, а также Уссурийского, Находкинского и Арсеньевского городских округов. Подписаны три плана социально-экономического развития для Хасанского округа, ЗАТО Фокино и Лесозаводска", - говорится в сообщении. На ВЭФ власти региона в том числе заключили пять инвестиционных соглашений. Оно из них - о сотрудничестве со Сбербанком и Минвостокразвития РФ о строительстве в рамках программы "Дальневосточная концессия" инфраструктуры для реализации мастер-плана Владивостока и Находки. По соглашению, объем финансирования работ предварительно превысит 26 миллиардов рублей. Также власти подписали соглашение с Минвостокразвития РФ, МГУ имени адмирала Г.И. Невельского и ООО "Системные концессии": на острове Русском будет создана морская кадетская школа, сумма вложений - 18 миллиардов рублей. Кроме того, подписано соглашение о строительстве в Приморье транспортно-логистического центра, в которое ПАО "Трансконтейнер" вложит свыше 6,5 миллиарда рублей. На форуме Приморье подписало соглашения в логистике, в физической культуре и спорте, в образовании, строительстве, в сферах социального предпринимательства, туризма и науки. По данным властей, за последние пять лет объем ежегодных инвестиций в регионе удвоился - со 145 миллиардов рублей до 330 миллиардов рублей в 2022 году. На выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ Приморье представило павильон, где гостям показали значимость региона как транспортно-логистического узла на тихоокеанском побережье России. Тематические зоны рассказали о главных проектах в крае в туризме, спорте, логистике, строительства и науке. Также была представлена экспозиция на тему Северного морского пути и строительства глубоководных причалов. В тематической зоне СВО гостям форума показали беспилотники, снаряжение и оборудование, которые создают в Приморье. В ночь с 11 на 12 сентября по владивостокскому времени президент Владимир Путин, прибывший в регион на Восточный экономический форум, провел встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Глава региона рассказал о ходе ликвидации последствий паводка и о предварительной сумме ущерба, превышающей 7,5 миллиарда рублей. Также Кожемяко доложил Путину о создании климатической лаборатории, специалисты которой помогли бы предупреждать последствия наводнений в Приморье. Тогда глава государства поддержал предложения губернатора по минимизации последствий ЧС в регионе. VIII Восточный экономический форум прошел 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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приморский край, вэф-2023, трансконтейнер, олег кожемяко