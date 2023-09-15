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Власти Приморья подписали 41 соглашение на ВЭФ - РИА Новости, 15.09.2023
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11:11 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/vef-1896477556.html
Власти Приморья подписали 41 соглашение на ВЭФ
Власти Приморья подписали 41 соглашение на ВЭФ - РИА Новости, 15.09.2023
Власти Приморья подписали 41 соглашение на ВЭФ
Власти Приморья в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке подписали 41 соглашение, в том числе пять инвестиционных, сообщает правительство... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T11:11
2023-09-15T11:11
приморский край
вэф-2023
трансконтейнер
олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 15 сен – РИА Новости. Власти Приморья в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке подписали 41 соглашение, в том числе пять инвестиционных, сообщает правительство региона. "Представители правительства Приморского края подписали на ВЭФ 41 соглашение, в том числе четыре соглашения о реализации мастер-планов Владивостокской агломерации, а также Уссурийского, Находкинского и Арсеньевского городских округов. Подписаны три плана социально-экономического развития для Хасанского округа, ЗАТО Фокино и Лесозаводска", - говорится в сообщении. На ВЭФ власти региона в том числе заключили пять инвестиционных соглашений. Оно из них - о сотрудничестве со Сбербанком и Минвостокразвития РФ о строительстве в рамках программы "Дальневосточная концессия" инфраструктуры для реализации мастер-плана Владивостока и Находки. По соглашению, объем финансирования работ предварительно превысит 26 миллиардов рублей. Также власти подписали соглашение с Минвостокразвития РФ, МГУ имени адмирала Г.И. Невельского и ООО "Системные концессии": на острове Русском будет создана морская кадетская школа, сумма вложений - 18 миллиардов рублей. Кроме того, подписано соглашение о строительстве в Приморье транспортно-логистического центра, в которое ПАО "Трансконтейнер" вложит свыше 6,5 миллиарда рублей. На форуме Приморье подписало соглашения в логистике, в физической культуре и спорте, в образовании, строительстве, в сферах социального предпринимательства, туризма и науки. По данным властей, за последние пять лет объем ежегодных инвестиций в регионе удвоился - со 145 миллиардов рублей до 330 миллиардов рублей в 2022 году. На выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ Приморье представило павильон, где гостям показали значимость региона как транспортно-логистического узла на тихоокеанском побережье России. Тематические зоны рассказали о главных проектах в крае в туризме, спорте, логистике, строительства и науке. Также была представлена экспозиция на тему Северного морского пути и строительства глубоководных причалов. В тематической зоне СВО гостям форума показали беспилотники, снаряжение и оборудование, которые создают в Приморье. В ночь с 11 на 12 сентября по владивостокскому времени президент Владимир Путин, прибывший в регион на Восточный экономический форум, провел встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Глава региона рассказал о ходе ликвидации последствий паводка и о предварительной сумме ущерба, превышающей 7,5 миллиарда рублей. Также Кожемяко доложил Путину о создании климатической лаборатории, специалисты которой помогли бы предупреждать последствия наводнений в Приморье. Тогда глава государства поддержал предложения губернатора по минимизации последствий ЧС в регионе. VIII Восточный экономический форум прошел 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230913/primore-1896018748.html
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приморский край, вэф-2023, трансконтейнер, олег кожемяко
Приморский край, ВЭФ-2023, ТрансКонтейнер, Олег Кожемяко
Власти Приморья подписали 41 соглашение на ВЭФ

Власти Приморья на ВЭФ подписали 41 соглашение, включая пять инвестиционных

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчастник Восточного экономического форума во Владивостоке
Участник Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Участник Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 15 сен – РИА Новости. Власти Приморья в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке подписали 41 соглашение, в том числе пять инвестиционных, сообщает правительство региона.
"Представители правительства Приморского края подписали на ВЭФ 41 соглашение, в том числе четыре соглашения о реализации мастер-планов Владивостокской агломерации, а также Уссурийского, Находкинского и Арсеньевского городских округов. Подписаны три плана социально-экономического развития для Хасанского округа, ЗАТО Фокино и Лесозаводска", - говорится в сообщении.
Бизнес-центр класса А будет построен в Приморье - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Бизнес-центр класса А будет построен в Приморье
13 сентября, 09:00
На ВЭФ власти региона в том числе заключили пять инвестиционных соглашений. Оно из них - о сотрудничестве со Сбербанком и Минвостокразвития РФ о строительстве в рамках программы "Дальневосточная концессия" инфраструктуры для реализации мастер-плана Владивостока и Находки. По соглашению, объем финансирования работ предварительно превысит 26 миллиардов рублей.
Также власти подписали соглашение с Минвостокразвития РФ, МГУ имени адмирала Г.И. Невельского и ООО "Системные концессии": на острове Русском будет создана морская кадетская школа, сумма вложений - 18 миллиардов рублей. Кроме того, подписано соглашение о строительстве в Приморье транспортно-логистического центра, в которое ПАО "Трансконтейнер" вложит свыше 6,5 миллиарда рублей.
На форуме Приморье подписало соглашения в логистике, в физической культуре и спорте, в образовании, строительстве, в сферах социального предпринимательства, туризма и науки. По данным властей, за последние пять лет объем ежегодных инвестиций в регионе удвоился - со 145 миллиардов рублей до 330 миллиардов рублей в 2022 году.
На выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ Приморье представило павильон, где гостям показали значимость региона как транспортно-логистического узла на тихоокеанском побережье России. Тематические зоны рассказали о главных проектах в крае в туризме, спорте, логистике, строительства и науке. Также была представлена экспозиция на тему Северного морского пути и строительства глубоководных причалов. В тематической зоне СВО гостям форума показали беспилотники, снаряжение и оборудование, которые создают в Приморье.
В ночь с 11 на 12 сентября по владивостокскому времени президент Владимир Путин, прибывший в регион на Восточный экономический форум, провел встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Глава региона рассказал о ходе ликвидации последствий паводка и о предварительной сумме ущерба, превышающей 7,5 миллиарда рублей. Также Кожемяко доложил Путину о создании климатической лаборатории, специалисты которой помогли бы предупреждать последствия наводнений в Приморье. Тогда глава государства поддержал предложения губернатора по минимизации последствий ЧС в регионе.
VIII Восточный экономический форум прошел 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Восточный экономический форум — 2023. День четвертый
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Во Владивостоке проходит завершающий день ВЭФ-2023.

Участники церемонии открытия инсталляции геопункта для образовательных целей на набережной бухты Аякс на острове Русский во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума

Во Владивостоке проходит завершающий день ВЭФ-2023.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Программа форума в этом году очень насыщенная.

Участница у дерева желаний на стенде Росреестра на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Программа форума в этом году очень насыщенная.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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2 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На нем традиционно обсуждаются актуальные вопросы российской и глобальной повестки.

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов

На нем традиционно обсуждаются актуальные вопросы российской и глобальной повестки.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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3 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Особое внимание уделяется развитию Дальнего Востока.

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке

Особое внимание уделяется развитию Дальнего Востока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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4 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Для участников ВЭФ приготовили много интересного.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Для участников ВЭФ приготовили много интересного.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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5 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Работают стенды.

Стенд Роспотребнадзора на Восточном экономического форума во Владивостоке

Работают стенды.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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6 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Состоялась сессия "Глобальная альтернатива доминированию Запада: контуры будущего".

Сессия Глобальная альтернатива доминированию Запада: контуры будущего

Состоялась сессия "Глобальная альтернатива доминированию Запада: контуры будущего".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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7 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Для доступа на площадку мероприятия необходимо было сдать ПЦР-тест на COVID-19.

Инсталляция в виде буквы Z на фестивале Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс на острове Русский во Владивостоке

Для доступа на площадку мероприятия необходимо было сдать ПЦР-тест на COVID-19.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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8 из 20
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Для гостей форума организовали и культурную программу.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Для гостей форума организовали и культурную программу.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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9 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Они могут посетить различные выставки.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Они могут посетить различные выставки.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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10 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В рамках ВЭФ проходит фестиваль "Улица Дальнего Востока".

Участники фестиваля Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс на острове Русский во Владивостоке

В рамках ВЭФ проходит фестиваль "Улица Дальнего Востока".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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11 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На сценах уже начались выступления артистов.

Аниматоры на фестивале Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс на острове Русский во Владивостоке

На сценах уже начались выступления артистов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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12 из 20
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

До 13 сентября включительно экспозиции смогут посетить участники и гости ВЭФ.

Участник фестиваля Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс на острове Русский во Владивостоке

До 13 сентября включительно экспозиции смогут посетить участники и гости ВЭФ.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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13 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

С 14 по 17 сентября "Улица Дальнего Востока" будет открыта для жителей и гостей Приморья.

Участники фестиваля Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс на острове Русский во Владивостоке

С 14 по 17 сентября "Улица Дальнего Востока" будет открыта для жителей и гостей Приморья.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Для посещения выставки в эти дни необходимо пройти регистрацию на сайте.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Для посещения выставки в эти дни необходимо пройти регистрацию на сайте.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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15 из 20
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В этом году с участием Камчатского края впервые открылся Дом сокола.

Павильон Дом Сокола на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

В этом году с участием Камчатского края впервые открылся Дом сокола.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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16 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Восточный экономический форум проходит в восьмой раз.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Восточный экономический форум проходит в восьмой раз.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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17 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Площадкой проведения стала территория кампуса ДВФУ.

Участницы фестиваля Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс на острове Русский во Владивостоке

Площадкой проведения стала территория кампуса ДВФУ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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18 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В заключительный день форума пройдут мероприятия Молодежного ВЭФ.

Участник фестиваля Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс на острове Русский во Владивостоке

В заключительный день форума пройдут мероприятия Молодежного ВЭФ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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19 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.

Символика Восточного экономического форума на набережной бухты Аякс на острове Русский во Владивостоке

РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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20 из 20

Во Владивостоке проходит завершающий день ВЭФ-2023.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 20

Программа форума в этом году очень насыщенная.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
2 из 20

На нем традиционно обсуждаются актуальные вопросы российской и глобальной повестки.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 20

Особое внимание уделяется развитию Дальнего Востока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
4 из 20

Для участников ВЭФ приготовили много интересного.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 20

Работают стенды.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
6 из 20

Состоялась сессия "Глобальная альтернатива доминированию Запада: контуры будущего".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 20

Для доступа на площадку мероприятия необходимо было сдать ПЦР-тест на COVID-19.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
8 из 20

Для гостей форума организовали и культурную программу.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
9 из 20

Они могут посетить различные выставки.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 20

В рамках ВЭФ проходит фестиваль "Улица Дальнего Востока".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
11 из 20

На сценах уже начались выступления артистов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
12 из 20

До 13 сентября включительно экспозиции смогут посетить участники и гости ВЭФ.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
13 из 20

С 14 по 17 сентября "Улица Дальнего Востока" будет открыта для жителей и гостей Приморья.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
14 из 20

Для посещения выставки в эти дни необходимо пройти регистрацию на сайте.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
15 из 20

В этом году с участием Камчатского края впервые открылся Дом сокола.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
16 из 20

Восточный экономический форум проходит в восьмой раз.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
17 из 20

Площадкой проведения стала территория кампуса ДВФУ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
18 из 20

В заключительный день форума пройдут мероприятия Молодежного ВЭФ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
19 из 20

РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
20 из 20
 
Приморский крайВЭФ-2023ТрансКонтейнерОлег Кожемяко
 
 
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