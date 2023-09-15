https://ria.ru/20230915/ulyanova-1896514674.html
Умерла художница Елена Ульянова
Умерла художница Елена Ульянова - РИА Новости, 15.09.2023
Умерла художница Елена Ульянова
Сегодня утром скончалась дочь советского и российского актера Михаила Ульянова — художник-график Елена Ульянова, сообщил РИА Новости директор Театра имени... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T13:18
2023-09-15T13:18
2023-09-15T18:19
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Сегодня утром скончалась дочь советского и российского актера Михаила Ульянова — художник-график Елена Ульянова, сообщил РИА Новости директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Театр с прискорбием сообщает, что на 64-м году жизни ушла из жизни Елена Ульянова, дочь великих вахтанговцев Михаила Ульянова и Аллы Парфаньяк. Елена Ульянова сыграла бесценную роль в сохранении памяти о своем отце — великом русском артисте, она основала и возглавила благотворительный фонд "Народный артист СССР Михаил Ульянов". С ее участием был создан памятник Ульянову на его родине в Таре Омской области, в этом городе открыт Музей Ульянова, поставлен памятник в Омском театре русской драмы, где он работал. Елена передала Театру Вахтангова личный кабинет Ульянова и многочисленные экспонаты, которые бережно хранятся в музее театра, была инициатором открытия мемориальной доски на доме, где жил великий артист.Информация о прощании с Еленой Михайловной Ульяновой будет позже.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, общество, россия, михаил ульянов
Новости культуры, Общество, Россия, Михаил Ульянов, Культура
Умерла художница Елена Ульянова
Умерла художница Елена Ульянова, дочь актера Михаила Ульянова