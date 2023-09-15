Рейтинг@Mail.ru
Умерла художница Елена Ульянова - РИА Новости, 15.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:18 15.09.2023 (обновлено: 18:19 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/ulyanova-1896514674.html
Умерла художница Елена Ульянова
Умерла художница Елена Ульянова - РИА Новости, 15.09.2023
Умерла художница Елена Ульянова
Сегодня утром скончалась дочь советского и российского актера Михаила Ульянова — художник-график Елена Ульянова, сообщил РИА Новости директор Театра имени... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T13:18
2023-09-15T18:19
новости культуры
общество
россия
михаил ульянов
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896514026_0:0:3380:1901_1920x0_80_0_0_48b9d746749131879631bc95caa4acd0.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Сегодня утром скончалась дочь советского и российского актера Михаила Ульянова — художник-график Елена Ульянова, сообщил РИА Новости директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Театр с прискорбием сообщает, что на 64-м году жизни ушла из жизни Елена Ульянова, дочь великих вахтанговцев Михаила Ульянова и Аллы Парфаньяк. Елена Ульянова сыграла бесценную роль в сохранении памяти о своем отце — великом русском артисте, она основала и возглавила благотворительный фонд "Народный артист СССР Михаил Ульянов". С ее участием был создан памятник Ульянову на его родине в Таре Омской области, в этом городе открыт Музей Ульянова, поставлен памятник в Омском театре русской драмы, где он работал. Елена передала Театру Вахтангова личный кабинет Ульянова и многочисленные экспонаты, которые бережно хранятся в музее театра, была инициатором открытия мемориальной доски на доме, где жил великий артист.Информация о прощании с Еленой Михайловной Ульяновой будет позже.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896514026_480:0:3211:2048_1920x0_80_0_0_5803534ba5653508cafcf96ab9df50c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, общество, россия, михаил ульянов
Новости культуры, Общество, Россия, Михаил Ульянов, Культура
Умерла художница Елена Ульянова

Умерла художница Елена Ульянова, дочь актера Михаила Ульянова

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЕлена Ульянова
Елена Ульянова - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Елена Ульянова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Сегодня утром скончалась дочь советского и российского актера Михаила Ульянова — художник-график Елена Ульянова, сообщил РИА Новости директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
Театр с прискорбием сообщает, что на 64-м году жизни ушла из жизни Елена Ульянова, дочь великих вахтанговцев Михаила Ульянова и Аллы Парфаньяк.
Елена Ульянова сыграла бесценную роль в сохранении памяти о своем отце — великом русском артисте, она основала и возглавила благотворительный фонд "Народный артист СССР Михаил Ульянов". С ее участием был создан памятник Ульянову на его родине в Таре Омской области, в этом городе открыт Музей Ульянова, поставлен памятник в Омском театре русской драмы, где он работал. Елена передала Театру Вахтангова личный кабинет Ульянова и многочисленные экспонаты, которые бережно хранятся в музее театра, была инициатором открытия мемориальной доски на доме, где жил великий артист.
Информация о прощании с Еленой Михайловной Ульяновой будет позже.
 
КультураНовости культурыОбществоРоссияМихаил Ульянов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала