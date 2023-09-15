https://ria.ru/20230915/ukraina-1896518040.html

В МИД России рассказали, как прошел круглый стол по Украине

В МИД России рассказали, как прошел круглый стол по Украине - РИА Новости, 15.09.2023

В МИД России рассказали, как прошел круглый стол по Украине

Посольский круглый стол по урегулированию украинского кризиса прошёл конструктивно, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T13:28

2023-09-15T13:28

2023-09-15T13:28

специальная военная операция на украине

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

михаил галузин

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Посольский круглый стол по урегулированию украинского кризиса прошёл конструктивно, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. В пятницу в Москве прошёл посольский круглый стол с участием послов 35 стран. Перед ними выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я считаю, что прошло все очень хорошо, содержательно, конструктивно, заинтересовано. Я считаю, что это мероприятие было полезным, и надеюсь, что мою точку зрения разделяют уважаемые дипломаты из государств, которые сегодня присутствовали", - сообщил Галузин журналистам.

https://ria.ru/20230822/uregulirovanie-1891618391.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, михаил галузин, украина, ситуация в днр и лнр