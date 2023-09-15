Рейтинг@Mail.ru
В МИД России рассказали, как прошел круглый стол по Украине - РИА Новости, 15.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:28 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/ukraina-1896518040.html
В МИД России рассказали, как прошел круглый стол по Украине
В МИД России рассказали, как прошел круглый стол по Украине - РИА Новости, 15.09.2023
В МИД России рассказали, как прошел круглый стол по Украине
Посольский круглый стол по урегулированию украинского кризиса прошёл конструктивно, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T13:28
2023-09-15T13:28
специальная военная операция на украине
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
михаил галузин
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808299492_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_f2ea8a33d539774291126071458e4139.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Посольский круглый стол по урегулированию украинского кризиса прошёл конструктивно, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. В пятницу в Москве прошёл посольский круглый стол с участием послов 35 стран. Перед ними выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я считаю, что прошло все очень хорошо, содержательно, конструктивно, заинтересовано. Я считаю, что это мероприятие было полезным, и надеюсь, что мою точку зрения разделяют уважаемые дипломаты из государств, которые сегодня присутствовали", - сообщил Галузин журналистам.
https://ria.ru/20230822/uregulirovanie-1891618391.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808299492_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f1e92e8b41afd4484df42b86e995d33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, михаил галузин, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Михаил Галузин, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В МИД России рассказали, как прошел круглый стол по Украине

Галузин назвал круглый стол по урегулированию ситуации на Украине конструктивным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Посольский круглый стол по урегулированию украинского кризиса прошёл конструктивно, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
В пятницу в Москве прошёл посольский круглый стол с участием послов 35 стран. Перед ними выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я считаю, что прошло все очень хорошо, содержательно, конструктивно, заинтересовано. Я считаю, что это мероприятие было полезным, и надеюсь, что мою точку зрения разделяют уважаемые дипломаты из государств, которые сегодня присутствовали", - сообщил Галузин журналистам.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
МИД: Россия готова ответить на предложения по урегулированию на Украине
22 августа, 22:04
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияМихаил ГалузинУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала