https://ria.ru/20230915/ukraina-1896518040.html
В МИД России рассказали, как прошел круглый стол по Украине
В МИД России рассказали, как прошел круглый стол по Украине - РИА Новости, 15.09.2023
В МИД России рассказали, как прошел круглый стол по Украине
Посольский круглый стол по урегулированию украинского кризиса прошёл конструктивно, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T13:28
2023-09-15T13:28
2023-09-15T13:28
специальная военная операция на украине
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
михаил галузин
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Посольский круглый стол по урегулированию украинского кризиса прошёл конструктивно, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. В пятницу в Москве прошёл посольский круглый стол с участием послов 35 стран. Перед ними выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я считаю, что прошло все очень хорошо, содержательно, конструктивно, заинтересовано. Я считаю, что это мероприятие было полезным, и надеюсь, что мою точку зрения разделяют уважаемые дипломаты из государств, которые сегодня присутствовали", - сообщил Галузин журналистам.
https://ria.ru/20230822/uregulirovanie-1891618391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, михаил галузин, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Михаил Галузин, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В МИД России рассказали, как прошел круглый стол по Украине
Галузин назвал круглый стол по урегулированию ситуации на Украине конструктивным