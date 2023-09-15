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На Украине будут заочно судить Януковича и Азарова по делу о госизмене - РИА Новости, 15.09.2023
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12:59 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/ukraina-1896505720.html
На Украине будут заочно судить Януковича и Азарова по делу о госизмене
На Украине будут заочно судить Януковича и Азарова по делу о госизмене - РИА Новости, 15.09.2023
На Украине будут заочно судить Януковича и Азарова по делу о госизмене
Офис генерального прокурора Украины сообщил в Telegram-канале о передаче в суд обвинительного акта против бывшего президента Виктора Януковича и экс-премьера... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T12:59
2023-09-15T12:59
в мире
украина
виктор янукович
николай азаров (политик)
генеральная прокуратура украины
харьков
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины сообщил в Telegram-канале о передаче в суд обвинительного акта против бывшего президента Виктора Януковича и экс-премьера страны Николая Азарова, обвиняемых в госизмене по делу о Харьковских соглашениях 2010 года, предусматривавших продление пребывания Черноморского флота РФ в Крыму. "Закончено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывших президента Украины и главы правительства. Они подозреваются в государственной измене. Расследованием установлено, что экс-президент Украины в нарушение требований конституции и закона Украины "О международных договорах Украины" 21 апреля 2010 года в городе Харькове подписал от имени Украины соглашение", - говорится в сообщении генпрокуратуры. По данным генпрокуратуры, бывший украинский премьер в тот же день подписал распоряжение об одобрении кабинетом министров "Харьковских соглашений". Имена обвиняемых генпрокуратура не называет, как пишет украинское агентство "РБК-Украина", речь идет об экс-премьере страны Николае Азарове и бывшем президенте Украины Викторе Януковиче. Уточняется, что досудебное расследование проводилось заочно. В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашение, решение поддержали 236 депутатов. В марте 2023 года в Верховную Рады внесли законопроект о люстрации депутатов, голосовавших за ратификацию соглашений.
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в мире, украина, виктор янукович, николай азаров (политик), генеральная прокуратура украины, харьков
В мире, Украина, Виктор Янукович, Николай Азаров (политик), Генеральная прокуратура Украины, Харьков
На Украине будут заочно судить Януковича и Азарова по делу о госизмене

ГП Украины передала в суд обвинение в госизмене против Януковича и Азарова

© РИА Новости / Григорий Василенко | Перейти в медиабанкНиколай Азаров и Виктор Янукович
Николай Азаров и Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Николай Азаров и Виктор Янукович . Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины сообщил в Telegram-канале о передаче в суд обвинительного акта против бывшего президента Виктора Януковича и экс-премьера страны Николая Азарова, обвиняемых в госизмене по делу о Харьковских соглашениях 2010 года, предусматривавших продление пребывания Черноморского флота РФ в Крыму.
"Закончено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывших президента Украины и главы правительства. Они подозреваются в государственной измене. Расследованием установлено, что экс-президент Украины в нарушение требований конституции и закона Украины "О международных договорах Украины" 21 апреля 2010 года в городе Харькове подписал от имени Украины соглашение", - говорится в сообщении генпрокуратуры. По данным генпрокуратуры, бывший украинский премьер в тот же день подписал распоряжение об одобрении кабинетом министров "Харьковских соглашений".
Имена обвиняемых генпрокуратура не называет, как пишет украинское агентство "РБК-Украина", речь идет об экс-премьере страны Николае Азарове и бывшем президенте Украины Викторе Януковиче. Уточняется, что досудебное расследование проводилось заочно.
В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашение, решение поддержали 236 депутатов. В марте 2023 года в Верховную Рады внесли законопроект о люстрации депутатов, голосовавших за ратификацию соглашений.
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В миреУкраинаВиктор ЯнуковичНиколай Азаров (политик)Генеральная прокуратура УкраиныХарьков
 
 
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