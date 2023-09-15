https://ria.ru/20230915/ukraina-1896505720.html

На Украине будут заочно судить Януковича и Азарова по делу о госизмене

На Украине будут заочно судить Януковича и Азарова по делу о госизмене - РИА Новости, 15.09.2023

На Украине будут заочно судить Януковича и Азарова по делу о госизмене

Офис генерального прокурора Украины сообщил в Telegram-канале о передаче в суд обвинительного акта против бывшего президента Виктора Януковича и экс-премьера... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T12:59

2023-09-15T12:59

2023-09-15T12:59

в мире

украина

виктор янукович

николай азаров (политик)

генеральная прокуратура украины

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины сообщил в Telegram-канале о передаче в суд обвинительного акта против бывшего президента Виктора Януковича и экс-премьера страны Николая Азарова, обвиняемых в госизмене по делу о Харьковских соглашениях 2010 года, предусматривавших продление пребывания Черноморского флота РФ в Крыму. "Закончено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывших президента Украины и главы правительства. Они подозреваются в государственной измене. Расследованием установлено, что экс-президент Украины в нарушение требований конституции и закона Украины "О международных договорах Украины" 21 апреля 2010 года в городе Харькове подписал от имени Украины соглашение", - говорится в сообщении генпрокуратуры. По данным генпрокуратуры, бывший украинский премьер в тот же день подписал распоряжение об одобрении кабинетом министров "Харьковских соглашений". Имена обвиняемых генпрокуратура не называет, как пишет украинское агентство "РБК-Украина", речь идет об экс-премьере страны Николае Азарове и бывшем президенте Украины Викторе Януковиче. Уточняется, что досудебное расследование проводилось заочно. В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашение, решение поддержали 236 депутатов. В марте 2023 года в Верховную Рады внесли законопроект о люстрации депутатов, голосовавших за ратификацию соглашений.

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Кирилл Волков

в мире, украина, виктор янукович, николай азаров (политик), генеральная прокуратура украины, харьков