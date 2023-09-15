На Украине будут заочно судить Януковича и Азарова по делу о госизмене
ГП Украины передала в суд обвинение в госизмене против Януковича и Азарова
Николай Азаров и Виктор Янукович . Архивное фото
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины сообщил в Telegram-канале о передаче в суд обвинительного акта против бывшего президента Виктора Януковича и экс-премьера страны Николая Азарова, обвиняемых в госизмене по делу о Харьковских соглашениях 2010 года, предусматривавших продление пребывания Черноморского флота РФ в Крыму.
"Закончено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывших президента Украины и главы правительства. Они подозреваются в государственной измене. Расследованием установлено, что экс-президент Украины в нарушение требований конституции и закона Украины "О международных договорах Украины" 21 апреля 2010 года в городе Харькове подписал от имени Украины соглашение", - говорится в сообщении генпрокуратуры. По данным генпрокуратуры, бывший украинский премьер в тот же день подписал распоряжение об одобрении кабинетом министров "Харьковских соглашений".
Имена обвиняемых генпрокуратура не называет, как пишет украинское агентство "РБК-Украина", речь идет об экс-премьере страны Николае Азарове и бывшем президенте Украины Викторе Януковиче. Уточняется, что досудебное расследование проводилось заочно.
В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашение, решение поддержали 236 депутатов. В марте 2023 года в Верховную Рады внесли законопроект о люстрации депутатов, голосовавших за ратификацию соглашений.