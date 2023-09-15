https://ria.ru/20230915/ukraina-1896475667.html
Конгрессвумен напомнила, что Украина не входит в состав США
Конгрессвумен напомнила, что Украина не входит в состав США - РИА Новости, 15.09.2023
Конгрессвумен напомнила, что Украина не входит в состав США
Украина - не 51-й штат США, Вашингтон не должен разжигать прокси-войну с Москвой, заявила член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T11:05
2023-09-15T11:05
2023-09-15T11:05
специальная военная операция на украине
в мире
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конгресс сша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Украина - не 51-й штат США, Вашингтон не должен разжигать прокси-войну с Москвой, заявила член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter). "Украина – не 51-й штат Америки. Миссия нашего министерства обороны состоит в том, чтобы защищать Америку и предотвращать войны. А не в том, чтобы разжигать прокси-войну с Россией", - написала политик. Она добавила, что не проголосует ни за один законопроект, который финансирует конфликт на Украине. Марджори Тейлор Грин известна резкой критикой политики действующей администрации президента Джо Байдена. В прошлом она не раз высказывалась против выделения неограниченных средств на нужды Украины в ущерб потребностям американцев и неоднократно призывала сократить финансовую поддержку Киева.
https://ria.ru/20230821/konflikt-1891184099.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, марджори тейлор грин, конгресс сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Марджори Тейлор Грин, Конгресс США, Ситуация в ДНР и ЛНР
Конгрессвумен напомнила, что Украина не входит в состав США
Тейлор-Грин: Украина не штат США, не следует разжигать прокси-войну с Россией