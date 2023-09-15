https://ria.ru/20230915/ukraina-1896475667.html

Конгрессвумен напомнила, что Украина не входит в состав США

Конгрессвумен напомнила, что Украина не входит в состав США - РИА Новости, 15.09.2023

Конгрессвумен напомнила, что Украина не входит в состав США

Украина - не 51-й штат США, Вашингтон не должен разжигать прокси-войну с Москвой, заявила член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T11:05

2023-09-15T11:05

2023-09-15T11:05

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

марджори тейлор грин

конгресс сша

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862030024_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_3f30334d6fafe701ba6e00e8a3ea70ec.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Украина - не 51-й штат США, Вашингтон не должен разжигать прокси-войну с Москвой, заявила член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter). "Украина – не 51-й штат Америки. Миссия нашего министерства обороны состоит в том, чтобы защищать Америку и предотвращать войны. А не в том, чтобы разжигать прокси-войну с Россией", - написала политик. Она добавила, что не проголосует ни за один законопроект, который финансирует конфликт на Украине. Марджори Тейлор Грин известна резкой критикой политики действующей администрации президента Джо Байдена. В прошлом она не раз высказывалась против выделения неограниченных средств на нужды Украины в ущерб потребностям американцев и неоднократно призывала сократить финансовую поддержку Киева.

https://ria.ru/20230821/konflikt-1891184099.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, марджори тейлор грин, конгресс сша, ситуация в днр и лнр