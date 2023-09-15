Рейтинг@Mail.ru
Конгрессвумен напомнила, что Украина не входит в состав США - РИА Новости, 15.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:05 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/ukraina-1896475667.html
Конгрессвумен напомнила, что Украина не входит в состав США
Конгрессвумен напомнила, что Украина не входит в состав США - РИА Новости, 15.09.2023
Конгрессвумен напомнила, что Украина не входит в состав США
Украина - не 51-й штат США, Вашингтон не должен разжигать прокси-войну с Москвой, заявила член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T11:05
2023-09-15T11:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
марджори тейлор грин
конгресс сша
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862030024_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_3f30334d6fafe701ba6e00e8a3ea70ec.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Украина - не 51-й штат США, Вашингтон не должен разжигать прокси-войну с Москвой, заявила член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter). "Украина – не 51-й штат Америки. Миссия нашего министерства обороны состоит в том, чтобы защищать Америку и предотвращать войны. А не в том, чтобы разжигать прокси-войну с Россией", - написала политик. Она добавила, что не проголосует ни за один законопроект, который финансирует конфликт на Украине. Марджори Тейлор Грин известна резкой критикой политики действующей администрации президента Джо Байдена. В прошлом она не раз высказывалась против выделения неограниченных средств на нужды Украины в ущерб потребностям американцев и неоднократно призывала сократить финансовую поддержку Киева.
https://ria.ru/20230821/konflikt-1891184099.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862030024_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_9a04757a606395ceb9411ff195250b16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, марджори тейлор грин, конгресс сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Марджори Тейлор Грин, Конгресс США, Ситуация в ДНР и ЛНР
Конгрессвумен напомнила, что Украина не входит в состав США

Тейлор-Грин: Украина не штат США, не следует разжигать прокси-войну с Россией

© AP Photo / Cliff OwenЧлен палаты представителей США Марджори Тейлор Грин
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Cliff Owen
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Украина - не 51-й штат США, Вашингтон не должен разжигать прокси-войну с Москвой, заявила член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).
"Украина – не 51-й штат Америки. Миссия нашего министерства обороны состоит в том, чтобы защищать Америку и предотвращать войны. А не в том, чтобы разжигать прокси-войну с Россией", - написала политик. Она добавила, что не проголосует ни за один законопроект, который финансирует конфликт на Украине.
Марджори Тейлор Грин известна резкой критикой политики действующей администрации президента Джо Байдена. В прошлом она не раз высказывалась против выделения неограниченных средств на нужды Украины в ущерб потребностям американцев и неоднократно призывала сократить финансовую поддержку Киева.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
В США выяснили, что Россия получит от войны с НАТО
21 августа, 04:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАМарджори Тейлор ГринКонгресс СШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала