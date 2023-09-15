https://ria.ru/20230915/ukraina-1896458755.html
СМИ: Украина попросила Камбоджу обучить офицеров разминированию
СМИ: Украина попросила Камбоджу обучить офицеров разминированию - РИА Новости, 15.09.2023
СМИ: Украина попросила Камбоджу обучить офицеров разминированию
Правительство Украины обратилось к властям Камбоджи с просьбой предоставить техническую поддержку и обучить персонал для проведения операций по разминированию... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T09:47
2023-09-15T09:47
2023-09-15T09:47
в мире
украина
камбоджа
япония
владимир зеленский
хун сен
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Правительство Украины обратилось к властям Камбоджи с просьбой предоставить техническую поддержку и обучить персонал для проведения операций по разминированию территории страны, сообщает камбоджийская газета Khmer Times. "Запрос на поддержку и обучение прозвучал во время онлайн-встречи в среду между Хенг Ратаной, генеральным директором Камбоджийского центра по разминированию (CMAC), и Юлией Свириденко, первым вице-премьер-министром Украины", - пишет издание. Камбоджийский центр по разминированию подтвердил в социальных сетях, что встреча была сосредоточена на разминировании и гуманитарных вопросах. Украинское правительство попросило камбоджийских экспертов присоединиться к соответствующим комиссиям на Украине, чтобы помочь разработать стратегический план по обезвреживанию наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов как можно скорее. Украина также обратилась к Камбодже с просьбой помочь с предоставлением дополнительной технической подготовки, необходимой для процесса разминирования. "В настоящее время Украина получила техническую помощь – в основном из Японии – в виде оборудования для разминирования. Однако Украина не имеет никакого опыта или навыков использования миноискателей или других машин", - отметил глава камбоджийского центра Ратана. Он добавил, что в ответ на запрос Украины попросил Юлию Свириденко подать официальный запрос правительству Камбоджи о реализации новой политики. По словам Ратаны, что на встрече Украина также запросила информацию о процессе обезвреживания мин и неразорвавшихся боеприпасов в Камбодже, чтобы его можно было адаптировать и затем реализовать на Украине. "Свириденко подчеркнула, что эта необходимость острая, поскольку наземные мины и неразорвавшиеся боеприпасы стали серьезной проблемой для Украины. Катастрофическая ситуация до сих пор не решена должным образом и продолжает вызывать серьезную тревогу как у простых людей, так и у правительства", - отметил Ратана. В январе 2023 года в Камбодже состоялся двухнедельный тренинг для специалистов по разминированию вооруженных сил Украины. Кроме того, с 5 по 9 июля украинские офицеры прошли курс обучения разминированию, организованный Камбоджей при поддержке Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в Польше. Комментируя тогда тренинг для украинских военных, премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил, что Камбоджа готова предоставить обучение и тренинг любой стране мира, в том числе России. В мае 2023 года в телефонном разговоре с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном Владимир Зеленский выразил надежду на продолжение сотрудничества двух стран в области подготовки специалистов по разминированию.
https://ria.ru/20230915/evropa-1896445673.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, камбоджа, япония, владимир зеленский, хун сен
В мире, Украина, Камбоджа, Япония, Владимир Зеленский, Хун Сен
СМИ: Украина попросила Камбоджу обучить офицеров разминированию
Украина обратилась к Камбодже за поддержкой и обучением офицеров разминированию
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
Правительство Украины обратилось к властям Камбоджи с просьбой предоставить техническую поддержку и обучить персонал для проведения операций по разминированию территории страны, сообщает камбоджийская газета Khmer Times
.
"Запрос на поддержку и обучение прозвучал во время онлайн-встречи в среду между Хенг Ратаной, генеральным директором Камбоджийского центра по разминированию (CMAC), и Юлией Свириденко, первым вице-премьер-министром Украины", - пишет издание.
Камбоджийский центр по разминированию подтвердил в социальных сетях, что встреча была сосредоточена на разминировании и гуманитарных вопросах. Украинское правительство попросило камбоджийских экспертов присоединиться к соответствующим комиссиям на Украине, чтобы помочь разработать стратегический план по обезвреживанию наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов как можно скорее. Украина также обратилась к Камбодже с просьбой помочь с предоставлением дополнительной технической подготовки, необходимой для процесса разминирования.
"В настоящее время Украина получила техническую помощь – в основном из Японии
– в виде оборудования для разминирования. Однако Украина не имеет никакого опыта или навыков использования миноискателей или других машин", - отметил глава камбоджийского центра Ратана.
Еще один пошел. Украине сообщили плохие новости из Европы
Он добавил, что в ответ на запрос Украины попросил Юлию Свириденко подать официальный запрос правительству Камбоджи о реализации новой политики. По словам Ратаны, что на встрече Украина также запросила информацию о процессе обезвреживания мин и неразорвавшихся боеприпасов в Камбодже, чтобы его можно было адаптировать и затем реализовать на Украине.
"Свириденко подчеркнула, что эта необходимость острая, поскольку наземные мины и неразорвавшиеся боеприпасы стали серьезной проблемой для Украины. Катастрофическая ситуация до сих пор не решена должным образом и продолжает вызывать серьезную тревогу как у простых людей, так и у правительства", - отметил Ратана.
В январе 2023 года в Камбодже состоялся двухнедельный тренинг для специалистов по разминированию вооруженных сил Украины. Кроме того, с 5 по 9 июля украинские офицеры прошли курс обучения разминированию, организованный Камбоджей при поддержке Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в Польше
.
Комментируя тогда тренинг для украинских военных, премьер-министр Камбоджи Хун Сен
заявил, что Камбоджа готова предоставить обучение и тренинг любой стране мира, в том числе России
. В мае 2023 года в телефонном разговоре с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном Владимир Зеленский
выразил надежду на продолжение сотрудничества двух стран в области подготовки специалистов по разминированию.
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