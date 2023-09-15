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СМИ: между Украиной и Польшей разгорелся новый скандал - РИА Новости, 15.09.2023
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01:50 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/ukraina-1896434248.html
СМИ: между Украиной и Польшей разгорелся новый скандал
СМИ: между Украиной и Польшей разгорелся новый скандал - РИА Новости, 15.09.2023
СМИ: между Украиной и Польшей разгорелся новый скандал
Представители Украины "необычно эмоционально" вели себя на заседании по экспорту сельхозпродукции, обвинив Польшу в умышленном создании препятствий для транзита РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T01:50
2023-09-15T01:50
в мире
польша
болгария
украина
евросоюз
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Представители Украины "необычно эмоционально" вели себя на заседании по экспорту сельхозпродукции, обвинив Польшу в умышленном создании препятствий для транзита украинского зерна, сообщает радиостанция RMF FM."Возникла очень напряженная ситуация в связи с необычайно эмоциональным поведением украинской стороны", – сообщил RMF высокопоставленный дипломат Евросоюза, участвовавший в заседании Координационной платформы по украинскому экспорту.Как говорится в статье, во время встречи представители Киева обвинила Варшаву в намеренном введении ветеринарного контроля, чтобы затянуть время ожидания на пограничных переходах, где продукция простаивает до 12 дней."Другими словами, Варшаву прямо обвинили в умышленном создании препятствий для транзита зерна", - говорится в сообщении.При этом европейский дипломат заявил, что "эмоции здесь не помогут". По его словам, история "имеет экономическое и политическое измерение".В ЕС в пятницу должны принять решение о продлении или отмене действовавших до полуночи 15 сентября временных ограничений на ввоз ряда категорий зерновых с Украины в пять приграничных стран Евросоюза (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия).Ранее продление ограничений до конца года потребовала Польша, за продление запрета также выступали минсельхозы Венгрии, Румынии, Словакии и Болгарии. При этом парламент Болгарии, напротив, проголосовал за отмену всех ограничений на импорт.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230914/kiev-1896363135.html
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5
4.7
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в мире, польша, болгария, украина, евросоюз
В мире, Польша, Болгария, Украина, Евросоюз
СМИ: между Украиной и Польшей разгорелся новый скандал

RMF: Украина в резкой форме обвинила Польшу в препятствовании транзиту зерна

© AP Photo / Petr David JosekЛюди с флагами Украины и Польши
Люди с флагами Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Люди с флагами Украины и Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Представители Украины "необычно эмоционально" вели себя на заседании по экспорту сельхозпродукции, обвинив Польшу в умышленном создании препятствий для транзита украинского зерна, сообщает радиостанция RMF FM.
"Возникла очень напряженная ситуация в связи с необычайно эмоциональным поведением украинской стороны", – сообщил RMF высокопоставленный дипломат Евросоюза, участвовавший в заседании Координационной платформы по украинскому экспорту.
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Как говорится в статье, во время встречи представители Киева обвинила Варшаву в намеренном введении ветеринарного контроля, чтобы затянуть время ожидания на пограничных переходах, где продукция простаивает до 12 дней.
"Другими словами, Варшаву прямо обвинили в умышленном создании препятствий для транзита зерна", - говорится в сообщении.
При этом европейский дипломат заявил, что "эмоции здесь не помогут". По его словам, история "имеет экономическое и политическое измерение".
В ЕС в пятницу должны принять решение о продлении или отмене действовавших до полуночи 15 сентября временных ограничений на ввоз ряда категорий зерновых с Украины в пять приграничных стран Евросоюза (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия).
Ранее продление ограничений до конца года потребовала Польша, за продление запрета также выступали минсельхозы Венгрии, Румынии, Словакии и Болгарии. При этом парламент Болгарии, напротив, проголосовал за отмену всех ограничений на импорт.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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