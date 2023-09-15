ВВС Украины фактически признали, что нанесли удар по Крыму западным оружием
ВВС Украины фактически признали, что нанесли удар по Крыму западными ракетами
Самолеты ВВС Украины. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук фактически подтвердил, что удар по Крыму и Севастополю, после которого произошел пожар "не на гражданском объекте", был нанесен ВСУ при использовании западных ракет.
Минобороны РФ сообщило, что Киев атаковал ночью, 13 сентября, десятью крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе, а также тремя безэкипажными катерами - совершавший морской переход отряд кораблей Черноморского флота. ПВО сбила семь ракет, повреждены два судна, находящиеся в ремонте, а все катера уничтожены патрульным кораблем "Василий Быков". По предварительной информации губернатора города Михаила Развожаева, в результате ночной атаки пострадали 24 человека.
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"В авиации воздушных сил есть два типа крылатых ракет, предоставленные партнерами для борьбы с (войсками РФ - ред.). Британские "Storm Shadow".., французские "Scalp". Обе ракеты работают прекрасно", - написал Олещук в своем телеграм-канале.
Ранее в ВСУ взяли ответственность за ночную атаку по объектам в Севастополе. Как сообщало управление стратегических коммуникаций ВСУ, 13 сентября вооруженные силы Украины нанесли удары по средствам ВМС и портовой инфраструктуре в Корабельной бухте Севастополя. Олещук в своем Telegram-канале тогда заявил, что удар по Севастополю был нанесен самолетами.
О том, что удар по судоремонтному заводу в Севастополе, вероятно, был нанесён крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow, предположил доктор военных наук Константин Сивков. Он подчеркнул, что для недопущения таких атак в будущем необходимо заранее выявлять и уничтожать украинскую авиацию ещё на земле.
Кроме того, использование британских крылатых ракет Storm Shadow при ударе по судоремонтному заводу подтвердили телеканалу Sky News 13 сентября один украинский и один западный источник.