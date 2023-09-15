https://ria.ru/20230915/tserkov-1896447581.html

Глава Маланкарской церкви Индии: во всем выражаем поддержку Русской церкви

Глава Маланкарской церкви Индии: во всем выражаем поддержку Русской церкви - РИА Новости, 15.09.2023

Глава Маланкарской церкви Индии: во всем выражаем поддержку Русской церкви

Маланкарская православная церковь Индии – одна из древнейших христианских церквей в мире, по преданию, была основана самим учеником Христа апостолом Фомой в 52... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T09:00

2023-09-15T09:00

2023-09-15T11:57

интервью

индия

россия

нарендра моди

москва

русская православная церковь

всемирный совет церквей

религия

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Маланкарская православная церковь Индии – одна из древнейших христианских церквей в мире, по преданию, была основана самим учеником Христа апостолом Фомой в 52 году. Ее предстоятель католикос Василий Мар Фома Матфей III на днях посетил Москву и Санкт-Петербург и дал эксклюзивное интервью РИА Новости, в котором рассказал о впечатлениях от России и событий на Украине, о жизни православных в Индии и перспективах развития общения с Русской православной церковью. Беседовал Артем Буденный.– Ваше Святейшество, до 2023 года Вы бывали в России, когда?– Я был в России последний раз в России в 1977–79 годах. Учился в Ленинградской духовной академии и посещал Москву. Спустя 44 года у меня снова появилась возможность посетить Москву и Санкт-Петербург. И я увидел много новшеств.– Как, на ваш взгляд, за это время изменилась жизнь Русской церкви?– Нынешнее руководство страны дало православным больше свободы исповедовать свою веру. Думаю, люди счастливы такой возможности.– Каким Вы видите положение Русской церкви в мире, особенно сейчас, на фоне событий на Украине?– Церковь стремится к миротворческой деятельности. Любой православный верующий стремится к миру. Как достичь мира — это вопрос. С одной стороны, — стремление к миру, с другой — мы видим, что происходит на Украине, когда тысячи верующих там подвергаются гонениям. Нужно искать пути урегулирования этого конфликта.– Как в Маланкарской церкви относятся к Русской церкви и в чем ценность наших отношений?– Отношения между нашими церквями установились в 1950-60-х годах, им уже более 70 лет. Первые контакты состоялись на конференции Ассамблеи Всемирного совета церквей в Дели: среди представителей Русской церкви там был митрополит Ленинградский и Ладожский Никодим (Ротов). После этого отношения активизировались, были взаимные визиты представителей и предстоятелей церквей. Сейчас наша дружба крепка как никогда: мы считаем Русскую православную церковь – сестринской. Мы дорожим этой дружбой. Маланкарская церковь с большим вниманием следит за успехами Русской церкви и сопереживает, когда она находится в непростых условиях, сочувствует, когда ее критикуют. Мы во всем выражаем поддержку Русской церкви.– Контакты между нашими церквями помогают развивать монашескую традицию?– Мы знакомы с богатой монашеской традицией Русской православной церкви. Я имел возможность во время своего двухлетнего обучения в Ленинграде посещать монастыри, в том числе, на Украине, в Белоруссии, Грузии. Думаю, что монастыри — это сердцевина жизни русского православия. Русская православная церковь движется вперед их молитвой и деятельностью в обществе.В Индии у Маланкарской церкви тоже есть монастыри, как мужские, так и женские, но не так много, как в Русской, потому что мы небольшая церковь, по сравнению с Русской. Думаю, что в будущем организуем обмен опытом: русские монашествующие смогут посетить наши монастыри в Индии, пожить там какое-то время, и наоборот. Дружба между нашими церквями может дать плоды и в монашеской жизни.– Какие ограничения не позволяют нашим священникам молиться и служить вместе?– Есть много точек соприкосновения, где мы можем быть едины, много вопросов, по которым наши позиции совпадают. Но есть и определенные препятствия для молитвенного общения. Они связаны больше с недостаточным разъяснением и недопониманием определенных пунктов в канонических и богословских вопросах. То есть, это больше проблема языкового барьера, когда люди объясняют одни и те же богословские вопросы разным языком.В 50-х годах XX века состоялся круглый стол, организованный в Индии, когда богословы Русской и Маланкарской церквей обсуждали вопрос о возможном молитвенном и евхаристическом единстве (церковное единство или единство в евхаристическом общении, то есть возможность вместе совершать литургию и причащаться – ред.). Специалисты тогда заявили, что, изучив богословие, триадологию и христологию Маланкарской церкви, они не нашли никаких лжеучений. Но этот вопрос был очень забюрократизирован по политическим и иным причинам. Надеюсь, что в близком будущем его удастся решить, и мы восстановим полное общение, сможем служить и молиться вместе.– Вы упомянули о многих общих точках для Русской и Маланкарской церквей, каковы они?– У нас много общего в служении Божественной литургии. Немного отличаются молитвы, богослужебные действия, облачения, песнопения. Но у нас одинаковое понимание евхаристии, учения о Теле и Крови Христовых. Богословие о литургии, евхаристии – такое же, как в Русской церкви.– Есть ли подворья у Маланкарской церкви в России и у Русской – в Индии? Если нет, планируется ли их открыть?– Очень много студентов из Индии учатся в светских вузах в Москве и Санкт-Петербурге. Как прихожане они, к сожалению, не очень организованы. Хорошо, что они могут посещать храмы Русской церкви, соприкасаться с ее богослужебной традицией. Через подворье литургическая традиция Маланкарской церкви могла бы храниться и передаваться верующим, которые проживают в России. Но нужно подумать, насколько целесообразно делать в России подворье. И решить этот вопрос мы можем только с благословения Святейшего патриарха Московского и всея Руси.В то же время, в Индии есть несколько приходов Русской православной церкви. И мы рады этому, находимся с ними в контакте и взаимодействии.– Сколько верующих сейчас относят себя к Маланкарской церкви – в Индии и других странах мира?– Маланкарская церковь сейчас насчитывает 2,5 миллиона прихожан по всему миру. Численность прихожан не так быстро растет. Но в то же время, есть люди, которые пытаются присоединиться к Маланкарской православной церкви. У нас есть люди, приходящие из англо- и испаноговорящих стран, в том числе в Европе и в Латинской Америке. Исторически были приходы в Великобритании, недавно мы открыли в Париже. Мы надеемся на дальнейший рост числа приходов. У нас появились некоторые новые приходы и в Азии, например, на Шри-Ланке, в Малайзии и Сингапуре.Однако исконной территорией нашей Церкви является Индия и, конкретно, штат Керала, где когда-то апостол Фома ее основал.– Как в Индии власти относятся к Маланкарской церкви?– У нас нет проблем с правительством Индии. Правительство премьер-министра Нарендры Моди благосклонно относится к нашей церкви и даже в какой-то степени защищает наших верующих. У нас налажено сотрудничество с властями на уровне штата Керала (юго-западное побережье Индии – ред.). Наша церковь признана государством как традиционная конфессия Индии, то есть мы защищены законом. Индия — наш дом, и мы чувствуем это.– Взаимодействует ли Маланкарская церковь с представителями других религий в Индии?– Что касается представителей других религий – у нас братское сосуществование, они уважают нас, а мы – их. Став предстоятелем Маланкарской церкви, я старался посетить представителей всех иных религий Индии. Мы занимаемся общими благотворительными проектами, они направлены не только на верующих определённой конфессии, но на всех людей вне зависимости от их вероисповедания или социального положения. Мы оказываем медицинскую помощь, помогаем найти работу, обрести дом, талантливой молодежи – получить образование, несмотря на то, что у них нет денег. То есть, у нас отлажена социальная деятельность с властями и представителями других религий.

https://ria.ru/20230903/vatikan-1893753326.html

https://ria.ru/20230913/kiev-1895947019.html

https://ria.ru/20230912/mitropolit-1895976975.html

https://ria.ru/20230906/afrika-1894418239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, индия, россия, нарендра моди, москва, русская православная церковь, всемирный совет церквей, религия