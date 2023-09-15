https://ria.ru/20230915/tsb-1896573971.html

Набиуллина заявила об отсутствии у ЦБ "психологической" границы курса рубля

Набиуллина заявила об отсутствии у ЦБ "психологической" границы курса рубля - РИА Новости, 15.09.2023

Набиуллина заявила об отсутствии у ЦБ "психологической" границы курса рубля

Банк России не имеет какой-то "психологической" границы курса рубля для принятия решений, курс рубля в РФ плавающий, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T16:11

2023-09-15T16:11

2023-09-15T16:15

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

рубль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815412684_0:267:3166:2048_1920x0_80_0_0_99e09d4704d69f61c86765923520267c.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Банк России не имеет какой-то "психологической" границы курса рубля для принятия решений, курс рубля в РФ плавающий, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Что касается "психологической" границы курса рубля, у нас нет такой "психологической" границы. Курс у нас плавающий, но, безусловно, мы учитываем, что динамика курса, его ослабление (рубля - ред.) является проинфляционным фактором", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. "Мы реагировали повышением ключевой ставки на усиление инфляционных факторов, среди которых значимую роль играл курс, но не только курс, а в том числе и ускорение кредитования, и так далее", - добавила она. К текущему моменту курс доллара снижается на 62 копейки, до 96,72 рубля. При этом в середине августа доллар подскакивал до 101,75 рубля, обновив максимум с марта 2022 года. Тогда же (в марте 2022 года) доллар подскакивал до своего исторического максимума 121,53 рубля, после чего стал планомерно снижаться, а в июне прошлого года доллар максимально опускался до 50,01 рубля.

https://ria.ru/20230915/valyuta-1896571743.html

https://ria.ru/20230915/ekonomika-1896573311.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), рубль