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Набиуллина заявила об отсутствии у ЦБ "психологической" границы курса рубля - РИА Новости, 15.09.2023
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16:11 15.09.2023 (обновлено: 16:15 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/tsb-1896573971.html
Набиуллина заявила об отсутствии у ЦБ "психологической" границы курса рубля
Набиуллина заявила об отсутствии у ЦБ "психологической" границы курса рубля - РИА Новости, 15.09.2023
Набиуллина заявила об отсутствии у ЦБ "психологической" границы курса рубля
Банк России не имеет какой-то "психологической" границы курса рубля для принятия решений, курс рубля в РФ плавающий, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T16:11
2023-09-15T16:15
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
рубль
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Банк России не имеет какой-то "психологической" границы курса рубля для принятия решений, курс рубля в РФ плавающий, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Что касается "психологической" границы курса рубля, у нас нет такой "психологической" границы. Курс у нас плавающий, но, безусловно, мы учитываем, что динамика курса, его ослабление (рубля - ред.) является проинфляционным фактором", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. "Мы реагировали повышением ключевой ставки на усиление инфляционных факторов, среди которых значимую роль играл курс, но не только курс, а в том числе и ускорение кредитования, и так далее", - добавила она. К текущему моменту курс доллара снижается на 62 копейки, до 96,72 рубля. При этом в середине августа доллар подскакивал до 101,75 рубля, обновив максимум с марта 2022 года. Тогда же (в марте 2022 года) доллар подскакивал до своего исторического максимума 121,53 рубля, после чего стал планомерно снижаться, а в июне прошлого года доллар максимально опускался до 50,01 рубля.
https://ria.ru/20230915/valyuta-1896571743.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), рубль
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Рубль
Набиуллина заявила об отсутствии у ЦБ "психологической" границы курса рубля

Набиуллина: ЦБ не имеет психологической границы курса рубля для принятия решений

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Банк России не имеет какой-то "психологической" границы курса рубля для принятия решений, курс рубля в РФ плавающий, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Что касается "психологической" границы курса рубля, у нас нет такой "психологической" границы. Курс у нас плавающий, но, безусловно, мы учитываем, что динамика курса, его ослабление (рубля - ред.) является проинфляционным фактором", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Набиуллина назвала валютные ограничения решением правительства
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"Мы реагировали повышением ключевой ставки на усиление инфляционных факторов, среди которых значимую роль играл курс, но не только курс, а в том числе и ускорение кредитования, и так далее", - добавила она.
К текущему моменту курс доллара снижается на 62 копейки, до 96,72 рубля. При этом в середине августа доллар подскакивал до 101,75 рубля, обновив максимум с марта 2022 года. Тогда же (в марте 2022 года) доллар подскакивал до своего исторического максимума 121,53 рубля, после чего стал планомерно снижаться, а в июне прошлого года доллар максимально опускался до 50,01 рубля.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
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ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Рубль
 
 
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