https://ria.ru/20230915/tsb-1896573971.html
Набиуллина заявила об отсутствии у ЦБ "психологической" границы курса рубля
Набиуллина заявила об отсутствии у ЦБ "психологической" границы курса рубля - РИА Новости, 15.09.2023
Набиуллина заявила об отсутствии у ЦБ "психологической" границы курса рубля
Банк России не имеет какой-то "психологической" границы курса рубля для принятия решений, курс рубля в РФ плавающий, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T16:11
2023-09-15T16:11
2023-09-15T16:15
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
рубль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815412684_0:267:3166:2048_1920x0_80_0_0_99e09d4704d69f61c86765923520267c.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Банк России не имеет какой-то "психологической" границы курса рубля для принятия решений, курс рубля в РФ плавающий, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Что касается "психологической" границы курса рубля, у нас нет такой "психологической" границы. Курс у нас плавающий, но, безусловно, мы учитываем, что динамика курса, его ослабление (рубля - ред.) является проинфляционным фактором", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. "Мы реагировали повышением ключевой ставки на усиление инфляционных факторов, среди которых значимую роль играл курс, но не только курс, а в том числе и ускорение кредитования, и так далее", - добавила она. К текущему моменту курс доллара снижается на 62 копейки, до 96,72 рубля. При этом в середине августа доллар подскакивал до 101,75 рубля, обновив максимум с марта 2022 года. Тогда же (в марте 2022 года) доллар подскакивал до своего исторического максимума 121,53 рубля, после чего стал планомерно снижаться, а в июне прошлого года доллар максимально опускался до 50,01 рубля.
https://ria.ru/20230915/valyuta-1896571743.html
https://ria.ru/20230915/ekonomika-1896573311.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815412684_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_187db981acde89e0f42f5db180b10b8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), рубль
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Рубль
Набиуллина заявила об отсутствии у ЦБ "психологической" границы курса рубля
Набиуллина: ЦБ не имеет психологической границы курса рубля для принятия решений
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Банк России не имеет какой-то "психологической" границы курса рубля для принятия решений, курс рубля в РФ плавающий, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Что касается "психологической" границы курса рубля, у нас нет такой "психологической" границы. Курс у нас плавающий, но, безусловно, мы учитываем, что динамика курса, его ослабление (рубля - ред.) является проинфляционным фактором", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
Набиуллина назвала валютные ограничения решением правительства
"Мы реагировали повышением ключевой ставки на усиление инфляционных факторов, среди которых значимую роль играл курс, но не только курс, а в том числе и ускорение кредитования, и так далее", - добавила она.
К текущему моменту курс доллара снижается на 62 копейки, до 96,72 рубля. При этом в середине августа доллар подскакивал до 101,75 рубля, обновив максимум с марта 2022 года. Тогда же (в марте 2022 года) доллар подскакивал до своего исторического максимума 121,53 рубля, после чего стал планомерно снижаться, а в июне прошлого года доллар максимально опускался до 50,01 рубля.
ЦБ объяснил причины понижения прогноза роста экономики России