https://ria.ru/20230915/trevoga-1896439845.html
В Кировоградской области объявили воздушную тревогу
В Кировоградской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.09.2023
В Кировоградской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Кировоградской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T04:21
2023-09-15T04:21
2023-09-15T04:21
специальная военная операция на украине
кировоградская область
днепропетровская область
вооруженные силы рф
украина
в мире
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ведомства, сигнал тревоги в указанном регионе был объявлен с 4.11 (совпадает с мск). Ранее в ночь на пятницу тревога была объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230914/vzryvy-1896231070.html
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кировоградская область, днепропетровская область, вооруженные силы рф, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Кировоградская область, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Украина, В мире
В Кировоградской области объявили воздушную тревогу
В Кировоградской области звучит сигнал воздушной тревоги