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Трамп заявил, что не помилует себя, если выиграет выборы - РИА Новости, 15.09.2023
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11:18 15.09.2023 (обновлено: 11:24 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/tramp-1896478987.html
Трамп заявил, что не помилует себя, если выиграет выборы
Трамп заявил, что не помилует себя, если выиграет выборы - РИА Новости, 15.09.2023
Трамп заявил, что не помилует себя, если выиграет выборы
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не помилует сам себя, если вновь выиграет выборы в 2024 году. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T11:18
2023-09-15T11:24
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не помилует сам себя, если вновь выиграет выборы в 2024 году. Экс-президенту предъявлено свыше 90 обвинений в рамках четырех уголовных дел, в том числе о попытках переиграть в свою пользу результаты предыдущих выборов. Трамп, вновь баллотирующийся в президенты в 2024 году, настаивает на своей невиновности и называет судебное преследование попыткой сорвать избирательную кампанию. "Я мог бы помиловать себя… Мне давали такую возможность… Я мог бы помиловать себя, когда ушел (с поста президента – ред.). Я сказал: помиловать самого себя – последнее, что я когда-нибудь сделал бы… Мне совершенно неинтересно даже думать об этом", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News, отвечая на вопрос ведущей о том, помилует ли он сам себя, если выиграет выборы. Экс-президент также заявил, что "не сделал ничего плохого". Президент РФ Владимир Путин ранее назвал все происходящее с Трампом преследованием по политическим мотивам.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что не помилует себя, если выиграет выборы

Трамп заявил, что не помилует себя, если выиграет выборы в 2024 году

© AP Photo / Alex BrandonТрамп
Трамп - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не помилует сам себя, если вновь выиграет выборы в 2024 году.
Экс-президенту предъявлено свыше 90 обвинений в рамках четырех уголовных дел, в том числе о попытках переиграть в свою пользу результаты предыдущих выборов. Трамп, вновь баллотирующийся в президенты в 2024 году, настаивает на своей невиновности и называет судебное преследование попыткой сорвать избирательную кампанию.
"Я мог бы помиловать себя… Мне давали такую возможность… Я мог бы помиловать себя, когда ушел (с поста президента – ред.). Я сказал: помиловать самого себя – последнее, что я когда-нибудь сделал бы… Мне совершенно неинтересно даже думать об этом", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News, отвечая на вопрос ведущей о том, помилует ли он сам себя, если выиграет выборы.
Экс-президент также заявил, что "не сделал ничего плохого".
Президент РФ Владимир Путин ранее назвал все происходящее с Трампом преследованием по политическим мотивам.
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