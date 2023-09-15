Рейтинг@Mail.ru
Ирландия оштрафовала TikTok на 345 миллионов евро - РИА Новости, 15.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/tiktok-1896598677.html
Ирландия оштрафовала TikTok на 345 миллионов евро
Ирландия оштрафовала TikTok на 345 миллионов евро - РИА Новости, 15.09.2023
Ирландия оштрафовала TikTok на 345 миллионов евро
Комиссия по защите данных Ирландии (DPC) оштрафовала TikTok на 345 миллионов евро за недостаточные меры по защите данных несовершеннолетних пользователей,... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T17:48
2023-09-15T17:48
в мире
технологии
tiktok
ирландия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599748855_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0407a8254a7812db189cd2312ee5204d.jpg
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Комиссия по защите данных Ирландии (DPC) оштрафовала TikTok на 345 миллионов евро за недостаточные меры по защите данных несовершеннолетних пользователей, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте самого регулятора. "DPC объявила выговор, предписала TikTok привести процесс обработки (данных) в соответствие (с рекомендациями) в течение трёх месяцев и выписала административный штраф в размере 345 миллионов евро", - сказано в документе. Расследование было начато в сентябре 2021 года и касалось периода с июля по декабрь 2020 года. По его итогам было установлено, что все аккаунты несовершеннолетних пользователей по умолчанию стоят в режиме открытого профиля, из-за чего любое лицо может получить доступ к информации ребенка, сообщает комиссия. Регулятор также установил, что функция родительского контроля Familу Pairing, с помощью которой родители могут связывать свою учетную запись с аккаунтом ребенка, позволяет проделывать такие же действия и посторонним лицам, что ставит под угрозу безопасность несовершеннолетнего, сказано в заявлении. В апреле британское Управление Комиссара по информации (ICO) оштрафовало TikTok на 12,7 миллиона фунтов стерлингов за нарушение положений о защите информации пользователей, в том числе за регистрацию детей до 13 лет и использование их данных без родительского согласия.
https://ria.ru/20230817/zapret-1890515164.html
https://ria.ru/20230829/koran-1893024597.html
ирландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599748855_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f268b1455e6549173f31ca0a85bea7e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, tiktok, ирландия
В мире, Технологии, TikTok, Ирландия
Ирландия оштрафовала TikTok на 345 миллионов евро

Ирландский регулятор оштрафовал TikTok на 345 млн евро за плохую защиту детей

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Комиссия по защите данных Ирландии (DPC) оштрафовала TikTok на 345 миллионов евро за недостаточные меры по защите данных несовершеннолетних пользователей, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте самого регулятора.
«
"DPC объявила выговор, предписала TikTok привести процесс обработки (данных) в соответствие (с рекомендациями) в течение трёх месяцев и выписала административный штраф в размере 345 миллионов евро", - сказано в документе.
Телефон с приложением Tik Tok - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Почти половина американцев поддержала запрет TikTok в США
17 августа, 00:31
Расследование было начато в сентябре 2021 года и касалось периода с июля по декабрь 2020 года. По его итогам было установлено, что все аккаунты несовершеннолетних пользователей по умолчанию стоят в режиме открытого профиля, из-за чего любое лицо может получить доступ к информации ребенка, сообщает комиссия.
Регулятор также установил, что функция родительского контроля Familу Pairing, с помощью которой родители могут связывать свою учетную запись с аккаунтом ребенка, позволяет проделывать такие же действия и посторонним лицам, что ставит под угрозу безопасность несовершеннолетнего, сказано в заявлении.
В апреле британское Управление Комиссара по информации (ICO) оштрафовало TikTok на 12,7 миллиона фунтов стерлингов за нарушение положений о защите информации пользователей, в том числе за регистрацию детей до 13 лет и использование их данных без родительского согласия.
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
TikTok отключила монетизацию контента для мигранта, сжигавшего Коран
29 августа, 21:56
 
В миреТехнологииTikTokИрландия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала