https://ria.ru/20230915/tiktok-1896598677.html

Ирландия оштрафовала TikTok на 345 миллионов евро

Ирландия оштрафовала TikTok на 345 миллионов евро - РИА Новости, 15.09.2023

Ирландия оштрафовала TikTok на 345 миллионов евро

Комиссия по защите данных Ирландии (DPC) оштрафовала TikTok на 345 миллионов евро за недостаточные меры по защите данных несовершеннолетних пользователей,... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T17:48

2023-09-15T17:48

2023-09-15T17:48

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Комиссия по защите данных Ирландии (DPC) оштрафовала TikTok на 345 миллионов евро за недостаточные меры по защите данных несовершеннолетних пользователей, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте самого регулятора. "DPC объявила выговор, предписала TikTok привести процесс обработки (данных) в соответствие (с рекомендациями) в течение трёх месяцев и выписала административный штраф в размере 345 миллионов евро", - сказано в документе. Расследование было начато в сентябре 2021 года и касалось периода с июля по декабрь 2020 года. По его итогам было установлено, что все аккаунты несовершеннолетних пользователей по умолчанию стоят в режиме открытого профиля, из-за чего любое лицо может получить доступ к информации ребенка, сообщает комиссия. Регулятор также установил, что функция родительского контроля Familу Pairing, с помощью которой родители могут связывать свою учетную запись с аккаунтом ребенка, позволяет проделывать такие же действия и посторонним лицам, что ставит под угрозу безопасность несовершеннолетнего, сказано в заявлении. В апреле британское Управление Комиссара по информации (ICO) оштрафовало TikTok на 12,7 миллиона фунтов стерлингов за нарушение положений о защите информации пользователей, в том числе за регистрацию детей до 13 лет и использование их данных без родительского согласия.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, tiktok, ирландия