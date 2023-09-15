Берлин допустил, что поставит ракеты Taurus Киеву через несколько недель
МО ФРГ допустило возможность поставки Киеву ракет Taurus через несколько недель
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
БЕРЛИН, 15 сен — РИА Новости. Правительство ФРГ примет решение по поставкам Украине ракет дальнего действия Taurus через одну или две недели, сообщил глава немецкого Минобороны Борис Писториус.
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"Дело не в доверии (к украинцам ввиду дальнего действия ракет. — Прим. ред.), дело в обеспечении безопасности. Мы — канцлер, я и все прочие в кабинете министров — дали клятву предотвращать ущерб по отношению к германскому народу. Это наша задача, и в то же время мы хотим защищать Украину. И если еще пройдут одна или две недели для принятия решения, то так тому и быть", — заявил он на конференции, посвященной Вестфальскому миру, закончившему Тридцатилетнюю войну.
Немецкий министр призвал к пониманию, "даже если нашим украинским друзьям это с трудом дается".
Taurus KEPD 350/150 — немецко-шведская крылатая ракета большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов по высокозащищенным целям без захода самолета-носителя в зону ПВО противника.
В конце мая занимавший тогда пост министра обороны Украины Алексей Резников призвал Германию поставить крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 500 километров. По его словам, если бундесвер не сможет передать такое оружие, то немецкое правительство должно поручить промышленности начать его производить, поскольку ВСУ оно необходимо "прямо сейчас".
Как пояснила в начале недели министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, Берлин не поставляет Киеву эти ракеты из-за опасений, что ВСУ будут наносить ими удары вглубь России. В ответ ее украинский коллега Дмитрий Кулеба нахамил дипломату, заявив, что "вы все равно это сделаете". Он добавил, что "не понимает, почему мы теряем время".
Главный спорный пункт поставок ВСУ Taurus — дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Берлин принципиально не поставлял Киеву оружие с подобными характеристиками. В немецком экспертном сообществе обсуждалось, можно ли запрограммировать ракеты таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно данным издания Spiegel, именно этот вопрос интересует канцлера ФРГ Олафа Шольца и поэтому сейчас якобы идут переговоры с представителями военной промышленности.