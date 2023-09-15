https://ria.ru/20230915/taurus-1896502561.html

Берлин допустил, что поставит ракеты Taurus Киеву через несколько недель

Берлин допустил, что поставит ракеты Taurus Киеву через несколько недель - РИА Новости, 15.09.2023

Берлин допустил, что поставит ракеты Taurus Киеву через несколько недель

Правительство ФРГ примет решение по поставкам Украине ракет дальнего действия Taurus через одну или две недели, сообщил глава немецкого Минобороны Борис... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T12:46

2023-09-15T12:46

2023-09-15T14:43

специальная военная операция на украине

германия

в мире

борис писториус

украина

берлин (город)

киев

алексей резников

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БЕРЛИН, 15 сен — РИА Новости. Правительство ФРГ примет решение по поставкам Украине ракет дальнего действия Taurus через одну или две недели, сообщил глава немецкого Минобороны Борис Писториус."Дело не в доверии (к украинцам ввиду дальнего действия ракет. — Прим. ред.), дело в обеспечении безопасности. Мы — канцлер, я и все прочие в кабинете министров — дали клятву предотвращать ущерб по отношению к германскому народу. Это наша задача, и в то же время мы хотим защищать Украину. И если еще пройдут одна или две недели для принятия решения, то так тому и быть", — заявил он на конференции, посвященной Вестфальскому миру, закончившему Тридцатилетнюю войну.Немецкий министр призвал к пониманию, "даже если нашим украинским друзьям это с трудом дается".В конце мая занимавший тогда пост министра обороны Украины Алексей Резников призвал Германию поставить крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 500 километров. По его словам, если бундесвер не сможет передать такое оружие, то немецкое правительство должно поручить промышленности начать его производить, поскольку ВСУ оно необходимо "прямо сейчас".Как пояснила в начале недели министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, Берлин не поставляет Киеву эти ракеты из-за опасений, что ВСУ будут наносить ими удары вглубь России. В ответ ее украинский коллега Дмитрий Кулеба нахамил дипломату, заявив, что "вы все равно это сделаете". Он добавил, что "не понимает, почему мы теряем время".Главный спорный пункт поставок ВСУ Taurus — дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Берлин принципиально не поставлял Киеву оружие с подобными характеристиками. В немецком экспертном сообществе обсуждалось, можно ли запрограммировать ракеты таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно данным издания Spiegel, именно этот вопрос интересует канцлера ФРГ Олафа Шольца и поэтому сейчас якобы идут переговоры с представителями военной промышленности.

https://ria.ru/20230911/postavki-1895693219.html

https://ria.ru/20230911/taurus-1895602657.html

германия

украина

берлин (город)

киев

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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