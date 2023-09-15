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Берлин допустил, что поставит ракеты Taurus Киеву через несколько недель - РИА Новости, 15.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:46 15.09.2023 (обновлено: 14:43 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/taurus-1896502561.html
Берлин допустил, что поставит ракеты Taurus Киеву через несколько недель
Берлин допустил, что поставит ракеты Taurus Киеву через несколько недель - РИА Новости, 15.09.2023
Берлин допустил, что поставит ракеты Taurus Киеву через несколько недель
Правительство ФРГ примет решение по поставкам Украине ракет дальнего действия Taurus через одну или две недели, сообщил глава немецкого Минобороны Борис... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T12:46
2023-09-15T14:43
специальная военная операция на украине
германия
в мире
борис писториус
украина
берлин (город)
киев
алексей резников
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БЕРЛИН, 15 сен — РИА Новости. Правительство ФРГ примет решение по поставкам Украине ракет дальнего действия Taurus через одну или две недели, сообщил глава немецкого Минобороны Борис Писториус.&quot;Дело не в доверии (к украинцам ввиду дальнего действия ракет. — Прим. ред.), дело в обеспечении безопасности. Мы — канцлер, я и все прочие в кабинете министров — дали клятву предотвращать ущерб по отношению к германскому народу. Это наша задача, и в то же время мы хотим защищать Украину. И если еще пройдут одна или две недели для принятия решения, то так тому и быть&quot;, — заявил он на конференции, посвященной Вестфальскому миру, закончившему Тридцатилетнюю войну.Немецкий министр призвал к пониманию, "даже если нашим украинским друзьям это с трудом дается".В конце мая занимавший тогда пост министра обороны Украины Алексей Резников призвал Германию поставить крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 500 километров. По его словам, если бундесвер не сможет передать такое оружие, то немецкое правительство должно поручить промышленности начать его производить, поскольку ВСУ оно необходимо "прямо сейчас".Как пояснила в начале недели министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, Берлин не поставляет Киеву эти ракеты из-за опасений, что ВСУ будут наносить ими удары вглубь России. В ответ ее украинский коллега Дмитрий Кулеба нахамил дипломату, заявив, что "вы все равно это сделаете". Он добавил, что "не понимает, почему мы теряем время".Главный спорный пункт поставок ВСУ Taurus — дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Берлин принципиально не поставлял Киеву оружие с подобными характеристиками. В немецком экспертном сообществе обсуждалось, можно ли запрограммировать ракеты таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно данным издания Spiegel, именно этот вопрос интересует канцлера ФРГ Олафа Шольца и поэтому сейчас якобы идут переговоры с представителями военной промышленности.
https://ria.ru/20230911/postavki-1895693219.html
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германия
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Специальная военная операция на Украине, Германия, В мире, Борис Писториус, Украина, Берлин (город), Киев, Алексей Резников, Анналена Бербок, Вооруженные силы Украины, Бундесвер Германии
Берлин допустил, что поставит ракеты Taurus Киеву через несколько недель

МО ФРГ допустило возможность поставки Киеву ракет Taurus через несколько недель

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 15 сен — РИА Новости. Правительство ФРГ примет решение по поставкам Украине ракет дальнего действия Taurus через одну или две недели, сообщил глава немецкого Минобороны Борис Писториус.
«

"Дело не в доверии (к украинцам ввиду дальнего действия ракет. — Прим. ред.), дело в обеспечении безопасности. Мы — канцлер, я и все прочие в кабинете министров — дали клятву предотвращать ущерб по отношению к германскому народу. Это наша задача, и в то же время мы хотим защищать Украину. И если еще пройдут одна или две недели для принятия решения, то так тому и быть", — заявил он на конференции, посвященной Вестфальскому миру, закончившему Тридцатилетнюю войну.

Немецкий министр призвал к пониманию, "даже если нашим украинским друзьям это с трудом дается".

Taurus KEPD 350/150 — немецко-шведская крылатая ракета большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов по высокозащищенным целям без захода самолета-носителя в зону ПВО противника.

Ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Минобороны Германии сделало заявление о поставках ракет Taurus ВСУ
11 сентября, 22:37
В конце мая занимавший тогда пост министра обороны Украины Алексей Резников призвал Германию поставить крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 500 километров. По его словам, если бундесвер не сможет передать такое оружие, то немецкое правительство должно поручить промышленности начать его производить, поскольку ВСУ оно необходимо "прямо сейчас".
Как пояснила в начале недели министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, Берлин не поставляет Киеву эти ракеты из-за опасений, что ВСУ будут наносить ими удары вглубь России. В ответ ее украинский коллега Дмитрий Кулеба нахамил дипломату, заявив, что "вы все равно это сделаете". Он добавил, что "не понимает, почему мы теряем время".
Главный спорный пункт поставок ВСУ Taurus — дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Берлин принципиально не поставлял Киеву оружие с подобными характеристиками. В немецком экспертном сообществе обсуждалось, можно ли запрограммировать ракеты таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно данным издания Spiegel, именно этот вопрос интересует канцлера ФРГ Олафа Шольца и поэтому сейчас якобы идут переговоры с представителями военной промышленности.
Ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Кулеба заявил, что готов сделать все для скорейшего получения ракет Taurus
11 сентября, 15:35
 
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