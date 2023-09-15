https://ria.ru/20230915/tank-1896440698.html

Российский танк обратил в бегство колонну украинской техники

Российский танк обратил в бегство колонну украинской техники - РИА Новости, 15.09.2023

Российский танк обратил в бегство колонну украинской техники

Танк группировки российских войск "Восток" заставил отступить колонну техники ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T05:02

2023-09-15T05:02

2023-09-15T09:09

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Танк группировки российских войск "Восток" заставил отступить колонну техники ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов."В ходе одного из боев экипаж под командованием ефрейтора Цацулина вел огневое поражение по колонне техники украинских войск. Слаженность и боевой опыт танкистов позволили уничтожить несколько бронемашин противника с живой силой. Оставшиеся силы националистов успеха не имели и оставили попытки наступления", — рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что экипаж ефрейтора Цацулина совершил подвиг на Южнодонецком направлении.Всего военнослужащие группировки отразили здесь три атаки ВСУ, противник отступил, понеся потери."Пресечена попытка ВСУ провести ротацию подразделений в районе Новодонецкого — автомобильная техника и живая сила уничтожены", — продолжил офицер.Артиллерия поразила пункт временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ в Угледаре, два склада боеприпасов в Углесборочной, а также пункты временной дислокации 37-й и 38-й бригад морской пехоты ВСУ в Пречистовке и Золотой Ниве. Уничтожены спутниковая станция Starlink и пункт управления беспилотной авиацией. Также поражен танк ВСУ в районе севернее Новомайорского. Реактивной артиллерией уничтожена станция РЭБ в Новомихайловке.В ходе контрбатарейной борьбы поражены буксируемая гаубица Д-30 в Великой Новоселке, гаубица "Мста-Б" в районе Темировки, минометные расчеты в Новодаровке и Углесборочной."Бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районе Старомайорского, Урожайного, севернее Новодонецкого и Новомайорского", — добавил начальник пресс-центра.Он подчеркнул, что военнослужащие "Востока" проявляют мужество и профессионализм при выполнении боевых задач.

https://ria.ru/20230915/challenger-1896441441.html

https://ria.ru/20230804/tankisty-1888092086.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, вооруженные силы украины