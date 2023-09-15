https://ria.ru/20230915/tank-1896440698.html
Российский танк обратил в бегство колонну украинской техники
Российский танк обратил в бегство колонну украинской техники - РИА Новости, 15.09.2023
Российский танк обратил в бегство колонну украинской техники
Танк группировки российских войск "Восток" заставил отступить колонну техники ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T05:02
2023-09-15T05:02
2023-09-15T09:09
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Танк группировки российских войск "Восток" заставил отступить колонну техники ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов."В ходе одного из боев экипаж под командованием ефрейтора Цацулина вел огневое поражение по колонне техники украинских войск. Слаженность и боевой опыт танкистов позволили уничтожить несколько бронемашин противника с живой силой. Оставшиеся силы националистов успеха не имели и оставили попытки наступления", — рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что экипаж ефрейтора Цацулина совершил подвиг на Южнодонецком направлении.Всего военнослужащие группировки отразили здесь три атаки ВСУ, противник отступил, понеся потери."Пресечена попытка ВСУ провести ротацию подразделений в районе Новодонецкого — автомобильная техника и живая сила уничтожены", — продолжил офицер.Артиллерия поразила пункт временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ в Угледаре, два склада боеприпасов в Углесборочной, а также пункты временной дислокации 37-й и 38-й бригад морской пехоты ВСУ в Пречистовке и Золотой Ниве. Уничтожены спутниковая станция Starlink и пункт управления беспилотной авиацией. Также поражен танк ВСУ в районе севернее Новомайорского. Реактивной артиллерией уничтожена станция РЭБ в Новомихайловке.В ходе контрбатарейной борьбы поражены буксируемая гаубица Д-30 в Великой Новоселке, гаубица "Мста-Б" в районе Темировки, минометные расчеты в Новодаровке и Углесборочной."Бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районе Старомайорского, Урожайного, севернее Новодонецкого и Новомайорского", — добавил начальник пресс-центра.Он подчеркнул, что военнослужащие "Востока" проявляют мужество и профессионализм при выполнении боевых задач.
https://ria.ru/20230915/challenger-1896441441.html
https://ria.ru/20230804/tankisty-1888092086.html
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украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
Российский танк обратил в бегство колонну украинской техники
Танк группировки ВС России "Восток" обратил в бегство колонну техники ВСУ
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Танк группировки российских войск "Восток" заставил отступить колонну техники ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
"В ходе одного из боев экипаж под командованием ефрейтора Цацулина вел огневое поражение по колонне техники украинских войск. Слаженность и боевой опыт танкистов позволили уничтожить несколько бронемашин противника с живой силой. Оставшиеся силы националистов успеха не имели и оставили попытки наступления", — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что экипаж ефрейтора Цацулина совершил подвиг на Южнодонецком направлении.
Всего военнослужащие группировки отразили здесь три атаки ВСУ, противник отступил, понеся потери.
"Пресечена попытка ВСУ провести ротацию подразделений в районе Новодонецкого — автомобильная техника и живая сила уничтожены", — продолжил офицер.
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Артиллерия поразила пункт временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ в Угледаре
, два склада боеприпасов в Углесборочной, а также пункты временной дислокации 37-й и 38-й бригад морской пехоты ВСУ в Пречистовке и Золотой Ниве. Уничтожены спутниковая станция Starlink и пункт управления беспилотной авиацией. Также поражен танк ВСУ в районе севернее Новомайорского. Реактивной артиллерией уничтожена станция РЭБ в Новомихайловке.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены буксируемая гаубица Д-30 в Великой Новоселке, гаубица "Мста-Б" в районе Темировки, минометные расчеты в Новодаровке и Углесборочной.
"Бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районе Старомайорского
, Урожайного, севернее Новодонецкого и Новомайорского", — добавил начальник пресс-центра.
Он подчеркнул, что военнослужащие "Востока" проявляют мужество и профессионализм при выполнении боевых задач.
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