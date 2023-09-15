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Дело о гибели двух детей при пожаре в Ростовской области передали в суд - РИА Новости, 15.09.2023
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16:55 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/sud-1896586640.html
Дело о гибели двух детей при пожаре в Ростовской области передали в суд
Дело о гибели двух детей при пожаре в Ростовской области передали в суд - РИА Новости, 15.09.2023
Дело о гибели двух детей при пожаре в Ростовской области передали в суд
Следователи передали в суд уголовное дело в отношении родителей из Белокалитвинского района Ростовской области, которые оставили детей дома одних, двое из них... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T16:55
2023-09-15T16:55
происшествия
ростов
белокалитвинский район
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
пожар
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Следователи передали в суд уголовное дело в отношении родителей из Белокалитвинского района Ростовской области, которые оставили детей дома одних, двое из них погибли при пожаре, еще трое пострадали, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону. По данным следствия, в феврале текущего года гражданские супруги ушли из дома, заперев пятерых детей. При этом в доме находилась растопленная теплоемкая печь. Пока родителей не было в доме произошел пожар. Двое детей (3 и 5 лет) скончались, еще трое были доставлены в больницу. Уголовное дело было возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". "В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", - сказал представитель регионального СК.
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ростов
белокалитвинский район
ростовская область
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происшествия, ростов, белокалитвинский район, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), пожар
Происшествия, Ростов, Белокалитвинский район, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ), Пожар
Дело о гибели двух детей при пожаре в Ростовской области передали в суд

СК: дело о гибели двух детей при пожаре в Ростовской области передали в суд

© Фото : Столичный СК/TelegramАвтомобиль СК России
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© Фото : Столичный СК/Telegram
Автомобиль СК России. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Следователи передали в суд уголовное дело в отношении родителей из Белокалитвинского района Ростовской области, которые оставили детей дома одних, двое из них погибли при пожаре, еще трое пострадали, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
По данным следствия, в феврале текущего года гражданские супруги ушли из дома, заперев пятерых детей. При этом в доме находилась растопленная теплоемкая печь. Пока родителей не было в доме произошел пожар. Двое детей (3 и 5 лет) скончались, еще трое были доставлены в больницу.
Уголовное дело было возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". "В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", - сказал представитель регионального СК.
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ПроисшествияРостовБелокалитвинский районРостовская областьСледственный комитет России (СК РФ)Пожар
 
 
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