https://ria.ru/20230915/sud-1896570093.html
В Ярославле арестовали двух человек, обвиняемых в покушении на теракт
В Ярославле арестовали двух человек, обвиняемых в покушении на теракт - РИА Новости, 15.09.2023
В Ярославле арестовали двух человек, обвиняемых в покушении на теракт
Двое обвиняемых в покушении на теракт арестованы по решению суда в Ярославле, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T15:57
2023-09-15T15:57
2023-09-15T15:57
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Двое обвиняемых в покушении на теракт арестованы по решению суда в Ярославле, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова. "Девятого сентября Дзержинский районный суд Ярославля избрал двум обвиняемым в покушении на террористический акт группой лиц (часть 3 статьи 30 пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ) меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 7 ноября", - сказала Козлова. Она не уточнила деталей инкриминируемого арестованным преступления. РИА Новости также не располагает комментарием УФСБ России по Ярославской области. По данным телеканала РЕН-ТВ, обвиняемые планировали поджечь телекоммуникационную вышку в Ярославле по заданию Киева. Источник телеканала утверждает, что обвиняемым по 18 лет.
https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html
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происшествия, ярославль, россия, ярославская область, ярославский областной суд
Происшествия, Ярославль, Россия, Ярославская область, Ярославский областной суд
В Ярославле арестовали двух человек, обвиняемых в покушении на теракт
Суд: в Ярославле арестовали двух человек, обвиняемых в покушении на теракт