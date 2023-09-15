https://ria.ru/20230915/sud-1896570093.html

В Ярославле арестовали двух человек, обвиняемых в покушении на теракт

В Ярославле арестовали двух человек, обвиняемых в покушении на теракт - РИА Новости, 15.09.2023

В Ярославле арестовали двух человек, обвиняемых в покушении на теракт

Двое обвиняемых в покушении на теракт арестованы по решению суда в Ярославле, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T15:57

2023-09-15T15:57

2023-09-15T15:57

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Двое обвиняемых в покушении на теракт арестованы по решению суда в Ярославле, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова. "Девятого сентября Дзержинский районный суд Ярославля избрал двум обвиняемым в покушении на террористический акт группой лиц (часть 3 статьи 30 пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ) меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 7 ноября", - сказала Козлова. Она не уточнила деталей инкриминируемого арестованным преступления. РИА Новости также не располагает комментарием УФСБ России по Ярославской области. По данным телеканала РЕН-ТВ, обвиняемые планировали поджечь телекоммуникационную вышку в Ярославле по заданию Киева. Источник телеканала утверждает, что обвиняемым по 18 лет.

https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html

https://ria.ru/20230914/most-1896352321.html

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