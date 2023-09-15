https://ria.ru/20230915/sud-1896517269.html
В Италии суд над ополченцем Донбасса пройдет в упрощенном порядке
В Италии суд над ополченцем Донбасса пройдет в упрощенном порядке - РИА Новости, 15.09.2023
В Италии суд над ополченцем Донбасса пройдет в упрощенном порядке
Итальянский суд принял решение о процессе над арестованным в Италии участником ополчения Донбасса Алессандро Бертолини в упрощенном порядке, в таком случае дело РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T13:25
2023-09-15T13:25
2023-09-15T13:34
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РИМ, 15 сен – РИА Новости. Итальянский суд принял решение о процессе над арестованным в Италии участником ополчения Донбасса Алессандро Бертолини в упрощенном порядке, в таком случае дело может завершиться приговором в декабре или январе, рассказал РИА Новости его адвокат Массимилиано Луиджи Шалла (Massimiliano Luigi Scialla). В пятницу в Генуе состоялось предварительное заседание суда по делу Бертолини, у которого есть также российское гражданство. По словам Шаллы, судья принял к рассмотрению ряд документов от защиты и "принял ускоренный порядок" ведения процесса. "22 ноября суд выслушает его (Бертолини) и его жену. В таком случае в декабре или январе процесс может закончиться. Мы рассчитываем на освобождение, но срок наказания в таком случае может быть вплоть до двух лет", - заявил Шалла по телефону. По его словам, обычный режим судопроизводства затянул бы процесс еще на год, а ускоренный процесс без судебных прений сократит наказание на треть, а отсутствие апелляции – еще на одну шестую часть срока. Адвокат упомянул, что у Бертолини через несколько недель должен родиться второй ребенок. Говоря об озвученном ранее сценарии с отказом от итальянского паспорта, Шалла заявил, что сторона Бертолини готова рассмотреть его "по завершении процесса". Ранее Шалла сообщал РИА Новости, что его подзащитный имеет двойное гражданство - Италии и России. По словам защитника, Бертолини получил российский паспорт в 2021 году, а до этого с 2017 года имел документы и прописку ДНР. После ареста Бертолини посетили сотрудники генерального консульства РФ в Милане. В консульском учреждении отметили, что Бертолини - по первому паспорту итальянец и находится у себя дома. Итальянские карабинеры арестовали 29-летнего Бертолини 30 июня по подозрению в том, что он воевал в Донбассе на стороне ополченцев против украинских войск. Он был задержан в миланском международном аэропорту "Мальпенса", куда прилетел из Армении. По версии следствия, Бертолини находился в зоне боевых действий с 2016 года.
https://ria.ru/20230914/finlyandiya-1896273788.html
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в мире, донбасс, италия, россия
В мире, Донбасс, Италия, Россия
В Италии суд над ополченцем Донбасса пройдет в упрощенном порядке
Адвокат: в Италии суд над ополченцем Донбасса пройдет в упрощенном порядке
РИМ, 15 сен – РИА Новости. Итальянский суд принял решение о процессе над арестованным в Италии участником ополчения Донбасса Алессандро Бертолини в упрощенном порядке, в таком случае дело может завершиться приговором в декабре или январе, рассказал РИА Новости его адвокат Массимилиано Луиджи Шалла (Massimiliano Luigi Scialla).
В пятницу в Генуе состоялось предварительное заседание суда по делу Бертолини, у которого есть также российское гражданство. По словам Шаллы, судья принял к рассмотрению ряд документов от защиты и "принял ускоренный порядок" ведения процесса.
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"22 ноября суд выслушает его (Бертолини) и его жену. В таком случае в декабре или январе процесс может закончиться. Мы рассчитываем на освобождение, но срок наказания в таком случае может быть вплоть до двух лет", - заявил Шалла по телефону.
По его словам, обычный режим судопроизводства затянул бы процесс еще на год, а ускоренный процесс без судебных прений сократит наказание на треть, а отсутствие апелляции – еще на одну шестую часть срока. Адвокат упомянул, что у Бертолини через несколько недель должен родиться второй ребенок.
Говоря об озвученном ранее сценарии с отказом от итальянского паспорта, Шалла заявил, что сторона Бертолини готова рассмотреть его "по завершении процесса".
Ранее Шалла сообщал РИА Новости, что его подзащитный имеет двойное гражданство - Италии и России
. По словам защитника, Бертолини получил российский паспорт в 2021 году, а до этого с 2017 года имел документы и прописку ДНР
. После ареста Бертолини посетили сотрудники генерального консульства РФ в Милане
. В консульском учреждении отметили, что Бертолини - по первому паспорту итальянец и находится у себя дома.
Итальянские карабинеры арестовали 29-летнего Бертолини 30 июня по подозрению в том, что он воевал в Донбассе на стороне ополченцев против украинских войск. Он был задержан в миланском международном аэропорту "Мальпенса", куда прилетел из Армении
. По версии следствия, Бертолини находился в зоне боевых действий с 2016 года.
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