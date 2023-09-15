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Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки ЦБ - РИА Новости, 15.09.2023
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15:16 15.09.2023 (обновлено: 15:40 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/stavka-1896554608.html
Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки ЦБ
Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки ЦБ - РИА Новости, 15.09.2023
Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки ЦБ
Банк России не видит рисков для финансовой стабильности, ключевая ставка была повышена из-за высоких инфляционных ожиданий, заявила глава ЦБ РФ Эльвира... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T15:16
2023-09-15T15:40
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Банк России не видит рисков для финансовой стабильности, ключевая ставка была повышена из-за высоких инфляционных ожиданий, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Мы не видим сейчас рисков для финансовой стабильности. Резкое движение курса само по себе не являлось таким риском, однако оно привело к дополнительному повышению инфляции и инфляционных ожиданий. Именно для купирования этих факторов мы и повысили ключевую ставку. Учитывая фактическое ускорение темпов роста цен, мы увеличили прогноз по инфляции на этот год до 6-7%. К концу следующего года под влиянием наших действий она вернется к целевому уровню и закрепится на нем", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.Банк России в пятницу повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых. ЦБ РФ вернул сигнал в заявление по ключевой ставке: будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения на ближайших заседаниях. Средняя ключевая ставка ЦБ РФ с 18 сентября до конца 2023 года прогнозируется регулятором в диапазоне 13,0-13,6%.
https://ria.ru/20230915/ekonomika-1896551665.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки ЦБ

Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки ЦБ инфляционными рисками

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Банк России не видит рисков для финансовой стабильности, ключевая ставка была повышена из-за высоких инфляционных ожиданий, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
«
"Мы не видим сейчас рисков для финансовой стабильности. Резкое движение курса само по себе не являлось таким риском, однако оно привело к дополнительному повышению инфляции и инфляционных ожиданий. Именно для купирования этих факторов мы и повысили ключевую ставку. Учитывая фактическое ускорение темпов роста цен, мы увеличили прогноз по инфляции на этот год до 6-7%. К концу следующего года под влиянием наших действий она вернется к целевому уровню и закрепится на нем", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
Банк России в пятницу повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых. ЦБ РФ вернул сигнал в заявление по ключевой ставке: будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения на ближайших заседаниях. Средняя ключевая ставка ЦБ РФ с 18 сентября до конца 2023 года прогнозируется регулятором в диапазоне 13,0-13,6%.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
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