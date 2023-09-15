https://ria.ru/20230915/stavka-1896554608.html

Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки ЦБ

Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки ЦБ - РИА Новости, 15.09.2023

Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки ЦБ

Банк России не видит рисков для финансовой стабильности, ключевая ставка была повышена из-за высоких инфляционных ожиданий, заявила глава ЦБ РФ Эльвира... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T15:16

2023-09-15T15:16

2023-09-15T15:40

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889556130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d737a884aedddb575491da572cc5ddb7.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Банк России не видит рисков для финансовой стабильности, ключевая ставка была повышена из-за высоких инфляционных ожиданий, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Мы не видим сейчас рисков для финансовой стабильности. Резкое движение курса само по себе не являлось таким риском, однако оно привело к дополнительному повышению инфляции и инфляционных ожиданий. Именно для купирования этих факторов мы и повысили ключевую ставку. Учитывая фактическое ускорение темпов роста цен, мы увеличили прогноз по инфляции на этот год до 6-7%. К концу следующего года под влиянием наших действий она вернется к целевому уровню и закрепится на нем", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.Банк России в пятницу повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых. ЦБ РФ вернул сигнал в заявление по ключевой ставке: будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения на ближайших заседаниях. Средняя ключевая ставка ЦБ РФ с 18 сентября до конца 2023 года прогнозируется регулятором в диапазоне 13,0-13,6%.

https://ria.ru/20230915/ekonomika-1896551665.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина