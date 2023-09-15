https://ria.ru/20230915/stavka-1896554608.html
Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки ЦБ
Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки ЦБ - РИА Новости, 15.09.2023
Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки ЦБ
Банк России не видит рисков для финансовой стабильности, ключевая ставка была повышена из-за высоких инфляционных ожиданий, заявила глава ЦБ РФ Эльвира... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T15:16
2023-09-15T15:16
2023-09-15T15:40
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Банк России не видит рисков для финансовой стабильности, ключевая ставка была повышена из-за высоких инфляционных ожиданий, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Мы не видим сейчас рисков для финансовой стабильности. Резкое движение курса само по себе не являлось таким риском, однако оно привело к дополнительному повышению инфляции и инфляционных ожиданий. Именно для купирования этих факторов мы и повысили ключевую ставку. Учитывая фактическое ускорение темпов роста цен, мы увеличили прогноз по инфляции на этот год до 6-7%. К концу следующего года под влиянием наших действий она вернется к целевому уровню и закрепится на нем", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.Банк России в пятницу повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых. ЦБ РФ вернул сигнал в заявление по ключевой ставке: будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения на ближайших заседаниях. Средняя ключевая ставка ЦБ РФ с 18 сентября до конца 2023 года прогнозируется регулятором в диапазоне 13,0-13,6%.
https://ria.ru/20230915/ekonomika-1896551665.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки ЦБ
Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки ЦБ инфляционными рисками